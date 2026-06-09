El delicioso corte de carne apto para pucheros, caldos y estofados: ¿Cómo conseguirlo a $3.120 el kilo?

Dentro del mundo de la carne, existen alternativas poco exploradas que permiten preparar platos abundantes sin perder el sabor ni la calidad. Se trata de opciones rendidoras, ideales para las comidas de invierno y que, además, pueden encontrarse a precios más accesibles.

Dentro de ese abanico, hay un corte que no suele ser protagonista en la cocina diaria, pero que se destaca por su capacidad de aportar sabor, textura y volumen a distintas preparaciones. Su uso es habitual en recetas tradicionales, especialmente aquellas que requieren largas cocciones como pucheros, estofados o caldos caseros.

Cuál es el corte de carne barato ideal para el invierno

El corte de carne que reúne todas estas características es el espinazo. Extraído de la columna vertebral del animal, se trata de una pieza que combina hueso, médula y tejido conectivo, lo que le aporta una gran cantidad de colágeno y un sabor intenso.

El colágeno, presente en este tipo de cortes, no solo contribuye a mejorar la textura de las preparaciones, sino que también tiene beneficios para la salud, como el fortalecimiento de articulaciones, piel y tejidos. Durante la cocción lenta, este componente se disuelve y genera caldos más consistentes y sabrosos.

El espinazo es un corte de carne que contiene mucho colágeno, el cual tiene muchos beneficios para la salud.

Gracias a estas cualidades, el espinazo es ampliamente utilizado en la cocina popular para la elaboración de pucheros, caldos concentrados y estofados. También es ideal para guisos con legumbres, arroces caldosos y recetas con salsas intensas, ya que el hueso potencia el sabor y ayuda a distribuir mejor el calor durante la cocción.

La clave para aprovechar al máximo este corte es cocinarlo a fuego bajo y durante un tiempo prolongado. De esta manera, las fibras se ablandan y el colágeno se integra al líquido, logrando platos más nutritivos y rendidores, capaces de alimentar a varias personas con una misma preparación.

Cómo conseguir espinazo con descuento

En la actualidad, el precio promedio del kilo de espinazo ronda los $3.900 en carnicerías y supermercados. Sin embargo, existe la posibilidad de adquirirlo a un valor más bajo mediante promociones bancarias.

A través de la billetera virtual Cuenta DNI, del Banco Provincia, se puede acceder a un descuento del 20% en carnicerías adheridas. De esta forma, el kilo de este corte puede conseguirse por aproximadamente $3.120.

El beneficio forma parte de la unificación de promociones en comercios de cercanía, que incluye carnicerías, granjas y pescaderías. La oferta está disponible de lunes a viernes y el reintegro tiene un tope semanal de $6.000 por persona, que se alcanza con consumos de hasta $60.000.

Para acceder al descuento, es necesario abonar mediante la aplicación Cuenta DNI utilizando código QR o Clave DNI, con dinero disponible en cuenta. No aplican pagos realizados mediante transferencias, tarjetas o billeteras digitales externas.