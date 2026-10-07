El delicioso corte de carne de cerdo que rinde para asado, milanesas y guisos

A la hora de cuidar el bolsillo, elegir cortes versátiles permite preparar diferentes platos sin tener que comprar varios tipos de carne.

Hay una opción de cerdo que puede utilizarse para milanesas, asados, guisos, empanadas y preparaciones de cocción lenta.

También funciona para recetas como pulled pork, salteados o platos al horno, gracias a su textura y facilidad para absorber condimentos.

¿Cuál es el corte de cerdo que sirve para todo?

Se trata de la cuadrada de cerdo, un corte proveniente de la parte alta del lomo, cerca de las costillas.

Tiene un equilibrio entre carne magra y una fina capa de grasa que aporta jugosidad sin resultar pesado.

Por esa característica, puede utilizarse tanto en cocciones rápidas como en preparaciones que requieren más tiempo.

Milanesas: cortada en fetas y rebozada.

Parrilla: puede cocinarse directamente sobre las brasas.

Horno: queda bien acompañada con papas o batatas.

Guisos: su textura permite una cocción prolongada.

Empanadas: puede picarse a cuchillo para preparar el relleno.

Pulled pork: admite cocción lenta y posterior desmenuzado.

Salteados: puede cortarse en tiras y combinarse con verduras.

La cuadrada de cerdo también acepta marinadas y diferentes condimentos, por lo que puede adaptarse fácilmente a distintas recetas.

La cuadrada de cerdo se puede utilizar en varias preparaciones de olla, horno y parrilla.

Cómo conseguir cuadrada de cerdo con descuento

En la actualidad, el precio promedio del kilo de cuadrada de cerdo ronda los $6000 en carnicerías de barrio y en las principales cadenas de supermercados.

Para octubre de 2026, Banco Provincia mantiene un beneficio de 20% de descuento en comercios de cercanía, de lunes a viernes.

El reintegro tiene un tope semanal de $6.000 por persona y se alcanza con consumos de $30.000.

Descuento vigente: 20%.

Días: lunes a viernes.

Tope semanal: $6.000 por persona.

Reintegro: dentro de los primeros diez días hábiles.

El beneficio se encuentra disponible en comercios adheridos y puede consultarse mediante los buscadores oficiales de Cuenta DNI.

Cómo pagar para acceder al reintegro

Para obtener el descuento es necesario utilizar las modalidades de pago contempladas por la promoción vigente.

Entre ellas se encuentran el pago mediante QR con débito en cuenta y Clave DNI en las terminales habilitadas.

El reintegro se acredita posteriormente en los movimientos de la cuenta vinculada a Cuenta DNI.