El delicioso corte de carne poco valorado que sirve para milanesas, estofados, guisos y más

A la hora de elegir qué cocinar durante la semana, contar con un corte de carne que pueda utilizarse en distintas preparaciones permite resolver varios platos con una misma compra. Algunas piezas, aunque no sean de las más buscadas, ofrecen una gran variedad de posibilidades en la cocina y pueden utilizarse tanto para comidas rápidas como para recetas que requieren una cocción más prolongada.

Este es el caso de un corte que puede prepararse en milanesas, pero que también funciona muy bien en guisos y estofados. Su estructura permite que, con una cocción adecuada, la carne quede tierna y jugosa, absorba los sabores de los demás ingredientes y pueda utilizarse en diferentes recetas.

Tortuguita: el corte de carne versátil para distintas recetas

El corte en cuestión es la tortuguita, una pieza que se caracteriza por tener fibras firmes. Esta particularidad puede parecer una desventaja a la hora de elegir carne, pero se convierte en una de sus principales virtudes cuando se utiliza el método de cocción adecuado.

La tortuguita es especialmente apropiada para preparaciones que requieren tiempo. Al cocinarla a fuego bajo durante un período prolongado, las fibras se ablandan progresivamente y la carne puede adquirir una textura más tierna. Además, permite incorporar distintos condimentos, verduras y líquidos, por lo que es una buena opción para platos de olla.

Una de las alternativas más conocidas es utilizarla para preparar milanesas. Para esta preparación, se puede cortar la pieza en fetas, condimentarlas y luego pasarlas por huevo y pan rallado antes de cocinarlas. También puede utilizarse en estofados, donde la cocción lenta permite que absorba los sabores del caldo, las verduras y los condimentos.

La tortuguita es un corte que aguanta cocciones lentas, por lo que es ideal para guisos, estofados y comidas de olla.

Otra posibilidad es incorporarla a guisos, cortada en cubos y acompañada por papa, zanahoria, cebolla, tomate u otras verduras. En este tipo de platos, la cocción prolongada ayuda a conseguir una preparación abundante y con una carne de textura más suave.

Para aprovechar mejor este corte en preparaciones de olla, es recomendable sellar previamente los trozos de carne a fuego fuerte. De esta manera, se puede dorar la superficie antes de incorporar el líquido y continuar la cocción a fuego lento.

¿Cómo conseguir tortuguita con descuento?

Según la información difundida sobre el precio del corte, el kilo de tortuguita ronda actualmente los $13.500 en carnicerías de barrio y principales cadenas de supermercados. De esta manera, se ubica por debajo de otros cortes tradicionales como el vacío, el matambre o el asado.

Sin embargo, quienes utilicen Cuenta DNI pueden acceder a un precio menor en los comercios adheridos a la promoción. Con el descuento del 20% disponible en carnicerías, granjas y pescaderías, el kilo podría quedar en torno a los $10.800.

La promoción fue unificada por Cuenta DNI con el beneficio denominado "Comercios de cercanía". El descuento alcanza el 20% y puede aprovecharse de lunes a viernes, siempre que la compra se realice en establecimientos que participen de la iniciativa.

El reintegro cuenta con un límite semanal de $6.000 por persona, que se alcanza al realizar compras por un total de $30.000. De este modo, una compra de $13.500 permitiría acceder al descuento correspondiente dentro del límite establecido.