El delicioso corte que se volvió "furor" en la parrilla y ahora se puede conseguir con un 20% de descuento

Hay un corte de carne que hasta hace poco pasaba desapercibido, pero hoy se ganó un lugar entre las opciones favoritas para el asado. Ni tan popular como el vacío ni tan caro como el bife de chorizo, combina sabor, jugosidad y un precio bastante más accesible que otros protagonistas habituales de la parrilla.

Hablamos de la cima, una pieza que proviene de la zona superior del costillar, cerca del pecho, y que también se conoce como falda deshuesada o media luna de vacío. Durante años quedó relegada frente a piezas más tradicionales como el asado o el vacío, pero en los últimos meses recuperó protagonismo entre quienes buscan alternativas más económicas sin resignar calidad.

Desde el punto de vista nutricional, es una carne rica en proteínas y aporta hierro de fácil absorción, un nutriente clave para el organismo. No es de los cortes más magros de la res, pero su contenido graso resulta moderado en comparación con piezas como el asado o la tapa de asado.

El descuento especial en Cuenta DNI

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, mantiene vigente el beneficio para comercios de cercanía: carnicerías, granjas, verdulerías y pescaderías adheridas devuelven un 20% del gasto cuando el pago se realiza desde la aplicación, ya sea escaneando el código QR del local o usando la Clave DNI.

El corte en cuestión es la cima, una pieza que proviene de la zona superior del costillar, cerca del pecho, y que también se conoce como falda deshuesada o media luna de vacío.

Tomando como referencia un precio promedio de $13.500 el kilo de cima, el cálculo queda así: $13.500 menos el 20% de descuento ($2.700) da un precio final de $10.800 el kilo pagando con Cuenta DNI.

Para acceder al reintegro, hay que comprar de lunes a viernes en locales adheridos al programa de comercios de cercanía. El beneficio tiene un tope de $6.000 semanales por persona, que se alcanza con consumos de $30.000 en la categoría, un límite que se comparte entre las compras en carnicería, granja, verdulería o almacén de barrio.

Tips de cocción y recetas que son perfectas para este corte

La mejor opción para aprovecharla es llevarla entera a la parrilla, a fuego medio y con la grasa hacia abajo al comenzar, para que se derrita lentamente y perfume la carne.

Conviene sellarla unos minutos de cada lado y luego terminarla a fuego más suave hasta alcanzar un punto jugoso, sin pasarse de cocción para que no pierda terneza. También funciona muy bien al horno, enrollada y rellena, cocinada a temperatura moderada durante alrededor de una hora.

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