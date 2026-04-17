El elegido de la abuela: el corte perfecto para lograr estofados irresistibles

En la cocina de todos los días hay secretos que se transmiten sin necesidad de recetas escritas. Se trata de elecciones simples, pero claves, que garantizan resultados sabrosos y reconfortantes.

Dentro de las opciones, hay una pieza de carne muy valorada por su gran rendimiento y capacidad de transformarse con el tiempo. De textura firme en crudo, durante la cocción lenta se vuelve tierna y jugosa, absorbiendo sabores y logrando platos intensos.

Un clásico de la cocina casera que conquista con sabor, textura y tradición en cada plato.

¿Cuál es el corte ideal para estofados y qué lo hace tan especial?

La riñonada es un corte vacuno ubicado en la parte trasera del animal, cercano al cuarto posterior. Se caracteriza por su textura firme y por tener una proporción equilibrada de grasa y tejido conectivo, lo que lo vuelve ideal para cocciones prolongadas.

Entre sus principales virtudes se encuentran su gran sabor y excelente rendimiento. Al cocinarse lentamente, se vuelve tierno y jugoso, absorbiendo los sabores del caldo, las verduras y los condimentos, lo que lo hace perfecto para platos de olla.

A diferencia de otros cortes como la marucha, la riñonada necesita tiempo de cocción para desplegar todo su potencial. Esa característica es justamente la que la convierte en una de las mejores opciones para estofados.

Sabor profundo, gran textura y excelente rendimiento para comidas abundantes.

Riñonada: una opción barata y rendidora

Cuenta DNI es una billetera digital que permite pagar desde el celular y acceder a beneficios exclusivos. Entre ellos, se destaca el 20% de descuento en carnicerías adheridas, una opción ideal para ahorrar en compras cotidianas.

Si la riñonada tiene un valor de $18.000 por kilo, al aplicar la promoción de la app, el precio final queda en $14.400, lo que representa un ahorro importante para el consumo familiar.

Cabe destacar que la promoción es válida de lunes a viernes durante abril de 2026, para compras realizadas mediante la app utilizando funciones como QR, link de pago o Clave DNI en terminales habilitadas.

El reintegro tiene un tope de $5.000 por semana y por persona, se acredita dentro de los 10 días hábiles y no aplica a pagos con tarjeta ni transferencias. Es exclusivamente para ventas minoristas en comercios adheridos.

Aprovechar descuentos permite disfrutar calidad y ahorrar en cada compra.

Tips para el mejor estofado de riñonada

Para lograr un estofado perfecto, el primer paso clave es sellar bien la carne a fuego fuerte antes de comenzar la cocción. Este proceso ayuda a concentrar los jugos y aporta un sabor más intenso.

Luego, es importante cocinar a fuego bajo y constante, permitiendo que las fibras se ablanden lentamente y la preparación gane profundidad de sabor.

Otro punto fundamental es incorporar caldo o líquido de a poco, junto con verduras y condimentos, que permitirá que todos los sabores se integren y se obtenga una textura suave, jugosa y bien casera.

El secreto está en la cocción lenta: tiempo y paciencia para lograr una textura tierna y llena de sabor.

Recetas con riñonada

Estofado de riñonada con papas y zanahoria

Guiso de lentejas con riñonada

Riñonada al vino tinto

Ragú de riñonada para pastas

Riñonada al disco con vegetales

Guiso de arroz con riñonada

Riñonada braseada con salsa de tomate

Estofado criollo de riñonada con especias