El elegido de los carniceros: el corte de carne económico que sorprende en la parrilla

En tiempos donde el precio de la carne obliga a elegir mejor y hay alternativas que combinan costo accesible y gran resultado en la parrilla.

Este corte viene ganando protagonismo entre quienes buscan sabor sin resignar el bolsillo. Además de ser fácil de conseguir, su versatilidad lo convierte en una elección ideal tanto para asados.

Un corte accesible que gana protagonismo en la parrilla por su sabor, jugosidad y gran rendimiento.

El corte que pocos conocen y que cambia cualquier asado

El vacío de cerdo es un corte que se obtiene de la zona lateral del animal y se caracteriza por su forma alargada, lo que le aporta una textura tierna y un sabor intenso muy valorado en la parrilla.

Entre sus principales virtudes se destaca su equilibrio entre carne y grasa, lo que permite lograr una cocción jugosa. Además, suele ser más económico que otros cortes, lo que lo vuelve una opción muy elegida para reuniones familiares.

Esta opción se diferencia del vacío vacuno por tener un perfil distinto. Suele presentar un contenido graso más elevado, lo que le aporta un gusto suculento, pero también una densidad calórica superior.

Bien preparado y en porciones moderadas, es una alternativa muy rendirora que combina energía y aporte nutricional a un precio muy accesible.

Jugoso, sabroso y accesible: un corte que rinde y sorprende en cada asado.

Barato y rendidor: vacío de cerdo para sorprender en la parrilla

Cuenta DNI es la billetera digital del Banco Provincia que permite realizar pagos desde el celular y acceder a importantes beneficios, entre ellos un 20% de descuento en carnicerías adheridas.

Por ejemplo, si el kilo cuesta $6.000, con la promoción del 20%, el precio final queda en $4.800, lo que representa un ahorro significativo al momento de comprar.

Cabe destacar que la promoción es válida de lunes a viernes durante abril de 2026 para compras realizadas a través de la app utilizando funciones como pagar con QR, link de pago o Clave DNI en terminales habilitadas.

El reintegro tiene un tope de $5.000 por semana y por persona, se acredita dentro de los 10 días hábiles y aplica únicamente a ventas minoristas en comercios adheridos.

Con descuentos bancarios, llevar este corte a la mesa puede ser aún más conveniente.

Tips de cocción

Para lograr un resultado jugoso, se recomienda cocinarlo a fuego medio y constante, comenzando con el lado de la grasa hacia abajo para que se derrita lentamente y aporte sabor.

Es clave evitar el fuego fuerte al inicio, ya que puede resecar la carne antes de que se cocine de manera pareja por dentro. También se puede dejar reposar unos minutos después de retirarlo del fuego para que los jugos se redistribuyan y la textura sea aún más tierna.

Como plus, un marinado previo durante al menos dos horas potencia notablemente su sabor. Por ejemplo, se puede preparar una mezcla con jugo de limón, ajo picado, perejil, un toque de mostaza, sal y pimienta.