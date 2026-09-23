El embutido que no es chorizo y queda perfecto como entrada de la parrilla
Sabrosa, jugosa y versátil, esta alternativa es ideal para compartir en el asado y también puede incorporarse a numerosas preparaciones.
Cuando se prepara un asado, los cortes vacunos suelen ocupar el centro de la escena, pero existen otras alternativas que permiten completar el menú sin demasiadas complicaciones.
Entre ellas, aparecen opciones sabrosas y rendidoras que pueden servirse al comienzo de la comida o incorporarse a diferentes recetas.
Una de ellas se destaca por su sabor intenso, jugosidad y versatilidad, características que la convierten en una gran alternativa a la hora de organizar la parrillada.
¿Cuál es el embutido que compite con el chorizo?
La protagonista es la salchicha parrillera, un embutido fresco elaborado generalmente a base de carne de cerdo, aunque su composición puede variar según el productor.
Una de sus principales virtudes es su jugosidad. La combinación de carne, grasa y condimentos permite obtener un interior tierno y sabroso cuando se cocina correctamente.
Además, su formato más fino favorece una cocción relativamente rápida y permite cortarla en pequeñas porciones para compartir como entrada.
Aunque puede parecer similar, no es lo mismo que el chorizo. Este último suele tener un diámetro mayor, presentarse en unidades individuales y necesita más tiempo para cocinarse completamente.
La parrillera, en cambio, es más delgada, alargada y habitualmente se comercializa enrollada. Las recetas y condimentos también pueden cambiar según cada elaboración.
Salchicha parrillera a precio amigo
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De esta manera, si el kilo de salchicha parrillera cuesta alrededor de $12.000, el 20% representa un ahorro de $2.400. Si todavía se dispone del tope semanal, el precio final queda en $9.600.
Cabe destacar que no alcanza con utilizar cualquier medio de pago. Para acceder a la promoción, la compra debe realizarse desde la aplicación mediante "Pagar QR" con débito en cuenta, Link de Pago, Clave DNI en terminales Posnet o Payway, o Cuenta DNI Comercios, siempre en establecimientos adheridos.
Tips para cocinar salchicha parrillera
No solo sirve para la parrilla
La salchicha parrillera también puede convertirse en un ingrediente para guisos y preparaciones de olla. Cortada en pequeños trozos y dorada previamente, puede incorporarse a recetas con papas, legumbres, arroz, tomate y diferentes vegetales, aportando sabor al resto de los ingredientes.
Otra alternativa es cocinarla al horno o en sartén y acompañarla con papas, puré, vegetales asados o ensaladas. También puede utilizarse en salsas para pastas, rellenos o preparaciones con arroz, lo que permite aprovecharla más allá del tradicional asado.