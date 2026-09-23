El embutido que no es chorizo y queda perfecto como entrada de la parrilla

Cuando se prepara un asado, los cortes vacunos suelen ocupar el centro de la escena, pero existen otras alternativas que permiten completar el menú sin demasiadas complicaciones.

Entre ellas, aparecen opciones sabrosas y rendidoras que pueden servirse al comienzo de la comida o incorporarse a diferentes recetas.

Una de ellas se destaca por su sabor intenso, jugosidad y versatilidad, características que la convierten en una gran alternativa a la hora de organizar la parrillada.

Este embutido admite diferentes acompañamientos y puede servirse con queso, vegetales y distintas salsas.

¿Cuál es el embutido que compite con el chorizo?

La protagonista es la salchicha parrillera, un embutido fresco elaborado generalmente a base de carne de cerdo, aunque su composición puede variar según el productor.

Una de sus principales virtudes es su jugosidad. La combinación de carne, grasa y condimentos permite obtener un interior tierno y sabroso cuando se cocina correctamente.

Además, su formato más fino favorece una cocción relativamente rápida y permite cortarla en pequeñas porciones para compartir como entrada.

La salchicha parrillera suele comercializarse en forma de espiral y se diferencia del chorizo por su tamaño y presentación.

Aunque puede parecer similar, no es lo mismo que el chorizo. Este último suele tener un diámetro mayor, presentarse en unidades individuales y necesita más tiempo para cocinarse completamente.

La parrillera, en cambio, es más delgada, alargada y habitualmente se comercializa enrollada. Las recetas y condimentos también pueden cambiar según cada elaboración.

Más allá del asado, puede utilizarse para preparar platos abundantes acompañados con papas y diferentes salsas.

Salchicha parrillera a precio amigo

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Tips para cocinar salchicha parrillera

Usar fuego medio: las brasas demasiado intensas pueden quemar el exterior antes de que el centro esté completamente cocido.

No pincharla: así se evita que pierda parte de sus jugos durante la cocción.

Dar vuelta con cuidado: conviene utilizar una pinza para mantener intacta la pieza.

Cocinar de ambos lados: debe alcanzar una cocción uniforme y quedar bien cocida en el interior.

Dejarla enrollada: puede colocarse sobre la parrilla en forma de espiral y sujetarse para facilitar el manejo.

Servir recién hecha: puede cortarse en pequeños trozos y acompañarse con pan, chimichurri o salsa criolla.

Para lograr una cocción pareja, se recomienda utilizar fuego moderado y evitar pincharla mientras permanece sobre la parrilla.

No solo sirve para la parrilla

La salchicha parrillera también puede convertirse en un ingrediente para guisos y preparaciones de olla. Cortada en pequeños trozos y dorada previamente, puede incorporarse a recetas con papas, legumbres, arroz, tomate y diferentes vegetales, aportando sabor al resto de los ingredientes.

Otra alternativa es cocinarla al horno o en sartén y acompañarla con papas, puré, vegetales asados o ensaladas. También puede utilizarse en salsas para pastas, rellenos o preparaciones con arroz, lo que permite aprovecharla más allá del tradicional asado.