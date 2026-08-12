La carne que queda como una "mantequita" al horno: cómo conseguirla con 20% de descuento

Encontrar el corte justo para una carne al horno no siempre es sencillo. Entre tantas opciones, hay una pieza que los carniceros recomiendan cada vez más: es magra, no tiene hueso, casi no genera desperdicio y una sola unidad alcanza para varios comensales. Por su forma y su ubicación, se cocina fácil y queda jugosa tanto entera como rellena.

¿Cuál es el corte ideal para la carne al horno?

El corte en cuestión es la colita de cuadril, una pieza que se obtiene de la parte trasera y baja de la res, en el sector que conecta con el cuadril entero. Por su ubicación, no tiene hueso y se comercializa entera, en piezas que suelen pesar entre 800 gramos y 1,3 kilos.

Como la mayoría de los cortes vacunos magros, aporta proteínas de alto valor biológico y hierro de fácil absorción, con un contenido de grasa bajo en comparación con otros cortes de la res.

Hay un corte que arrasa en las carnicerías por su terneza y su rendimiento, ideal para el horno, y que además tiene un descuento de Banco Provincia todos los días hábiles de agosto.

El descuento Cuenta DNI en carnicerías

Cuenta DNI es la billetera digital gratuita del Banco Provincia. Entre sus beneficios incluye un reintegro para comercios de cercanía, categoría que agrupa a carnicerías, granjas, pescaderías, almacenes y verdulerías adheridas. Durante agosto, ese beneficio ofrece un 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con consumos de $30.000.

Con el precio promedio relevado esta semana, el kilo de colita de cuadril ronda los $26.198. Si a ese valor se le resta el 20% del beneficio, el kilo queda en $20.958 pagando con Cuenta DNI, un ahorro de $5.240 por cada kilo comprado.

Recetas con colita de cuadril

El corte admite varias preparaciones para lucirlo en la mesa: