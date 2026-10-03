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El secreto para que la masa de los panqueques no se rompa y 6 ideas de rellenos que sorprenden
Seis ideas dulces y saladas, con chocolate, frutos rojos, salmón y hongos. Hay opción para todos los gustos.
Los rellenos para panqueques pueden ser más interesantes y salir del dulce de leche de siempre. Hay propuestas para el postre y también para resolver la cena.
Son seis ideas súper fáciles que mezclan frutas, quesos, pescado y hongos, es decir, para todos los gustos.
Los rellenos dulces que te sacan del dulce de leche
Las tres opciones para el postre combinan frutas, chocolate y un toque de caramelo:
- Chocolate, frutos rojos y helado: chocolate para taza derretido, mezclado con frutillas, moras y frambuesas. Se suma sirope y una bocha de helado.
- Mermelada de duraznos y frutas anaranjadas: cubitos de durazno, damasco, mango o papaya para un mix tropical.
- Bananas o manzanas acarameladas: se arman en la sartén con 5 gramos de manteca, azúcar y rodajitas de fruta.
Los rellenos salados para resolver la cena
Para la hora de la cena, el panqueque se transforma en plato principal:
- Rúcula, parmesano y tomate: fríos, se untan con queso blanco y se aderezan con oliva y limón. Calientes, el parmesano se derrite solo.
- Salmón ahumado o grillado: va con una vinagreta de hierbas, limón y oliva, y se enrolla.
- Hongos provenzal: portobelos o champignones dorados con ajo, perejil y aceite de oliva. Combinan con bechamel o queso.
Cómo preparar la masa de panqueques paso a paso
Solo necesitás tres ingredientes:
- Huevos.
- Leche.
- Harina.
- Licuá o mixeá todo hasta lograr una mezcla pareja y sin grumos.
- A mano, batí primero los huevos con la leche y sumá la harina de a poco, en forma de lluvia.
- Dejá reposar en la heladera unos 30 minutos.
- Volcá la mezcla en una sartén pintada con manteca o rocío vegetal.
El truco que evita que la masa se rompa
El reposo es el secreto mejor guardado. En esos 30 minutos, los almidones de la harina se hinchan y le dan más cuerpo a la masa.
Así toma forma fácil en la sartén y resiste cuando llega el momento de darla vuelta.