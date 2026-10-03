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Sábado, 3 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
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El secreto para que la masa de los panqueques no se rompa y 6 ideas de rellenos que sorprenden

Seis ideas dulces y saladas, con chocolate, frutos rojos, salmón y hongos. Hay opción para todos los gustos.

Dayra Arellano
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Los rellenos para panqueques pueden ser más interesantes y salir del dulce de leche de siempre. Hay propuestas para el postre y también para resolver la cena.

Son seis ideas súper fáciles que mezclan frutas, quesos, pescado y hongos, es decir, para todos los gustos.

Los rellenos dulces que te sacan del dulce de leche

Las tres opciones para el postre combinan frutas, chocolate y un toque de caramelo:

  • Chocolate, frutos rojos y helado: chocolate para taza derretido, mezclado con frutillas, moras y frambuesas. Se suma sirope y una bocha de helado.
  • Mermelada de duraznos y frutas anaranjadas: cubitos de durazno, damasco, mango o papaya para un mix tropical.
  • Bananas o manzanas acarameladas: se arman en la sartén con 5 gramos de manteca, azúcar y rodajitas de fruta.

Los rellenos salados para resolver la cena

Para la hora de la cena, el panqueque se transforma en plato principal:

  • Rúcula, parmesano y tomate: fríos, se untan con queso blanco y se aderezan con oliva y limón. Calientes, el parmesano se derrite solo.
  • Salmón ahumado o grillado: va con una vinagreta de hierbas, limón y oliva, y se enrolla.
  • Hongos provenzal: portobelos o champignones dorados con ajo, perejil y aceite de oliva. Combinan con bechamel o queso.

Panqueques para todos los gustos: rellenos dulces y salados que resuelven desde el postre hasta la cena.
Panqueques para todos los gustos: rellenos dulces y salados que resuelven desde el postre hasta la cena.

Cómo preparar la masa de panqueques paso a paso

Solo necesitás tres ingredientes:

  • Huevos.
  • Leche.
  • Harina.
  1. Licuá o mixeá todo hasta lograr una mezcla pareja y sin grumos.
  2. A mano, batí primero los huevos con la leche y sumá la harina de a poco, en forma de lluvia.
  3. Dejá reposar en la heladera unos 30 minutos.
  4. Volcá la mezcla en una sartén pintada con manteca o rocío vegetal.

El truco que evita que la masa se rompa

El reposo es el secreto mejor guardado. En esos 30 minutos, los almidones de la harina se hinchan y le dan más cuerpo a la masa. 

Así toma forma fácil en la sartén y resiste cuando llega el momento de darla vuelta.

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