El secreto para que la masa de los panqueques no se rompa y 6 ideas de rellenos que sorprenden

Los rellenos para panqueques pueden ser más interesantes y salir del dulce de leche de siempre. Hay propuestas para el postre y también para resolver la cena.

Son seis ideas súper fáciles que mezclan frutas, quesos, pescado y hongos, es decir, para todos los gustos.

Los rellenos dulces que te sacan del dulce de leche





Las tres opciones para el postre combinan frutas, chocolate y un toque de caramelo:

Chocolate, frutos rojos y helado: chocolate para taza derretido, mezclado con frutillas, moras y frambuesas. Se suma sirope y una bocha de helado.

chocolate para taza derretido, mezclado con frutillas, moras y frambuesas. Se suma sirope y una bocha de helado. Mermelada de duraznos y frutas anaranjadas: cubitos de durazno, damasco, mango o papaya para un mix tropical.

cubitos de durazno, damasco, mango o papaya para un mix tropical. Bananas o manzanas acarameladas: se arman en la sartén con 5 gramos de manteca, azúcar y rodajitas de fruta.





Los rellenos salados para resolver la cena





Para la hora de la cena, el panqueque se transforma en plato principal:

Rúcula, parmesano y tomate: fríos, se untan con queso blanco y se aderezan con oliva y limón. Calientes, el parmesano se derrite solo.

fríos, se untan con queso blanco y se aderezan con oliva y limón. Calientes, el parmesano se derrite solo. Salmón ahumado o grillado: va con una vinagreta de hierbas, limón y oliva, y se enrolla.

va con una vinagreta de hierbas, limón y oliva, y se enrolla. Hongos provenzal: portobelos o champignones dorados con ajo, perejil y aceite de oliva. Combinan con bechamel o queso.





Panqueques para todos los gustos: rellenos dulces y salados que resuelven desde el postre hasta la cena.

Cómo preparar la masa de panqueques paso a paso





Solo necesitás tres ingredientes:

Huevos.

Leche.

Harina.

Licuá o mixeá todo hasta lograr una mezcla pareja y sin grumos. A mano, batí primero los huevos con la leche y sumá la harina de a poco, en forma de lluvia. Dejá reposar en la heladera unos 30 minutos. Volcá la mezcla en una sartén pintada con manteca o rocío vegetal.





El truco que evita que la masa se rompa





El reposo es el secreto mejor guardado. En esos 30 minutos, los almidones de la harina se hinchan y le dan más cuerpo a la masa.

Así toma forma fácil en la sartén y resiste cuando llega el momento de darla vuelta.