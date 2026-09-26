Menú
Seguinos
en vivo
Sábado, 26 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
RECETA

El té antiinflamatorio de jengibre y cúrcuma que podés congelar para tomar todos los días

La receta práctica para preparar un concentrado natural y mantenerlo en el freezer. Los ingredientes clave que ayudan a desinflamar el cuerpo y cómo servirlo al instante.

Lucía Reppin
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Las infusiones naturales elaboradas con raíces y frutos cítricos ganan cada vez más adeptos por sus potentes propiedades digestivas y antioxidantes.

Para optimizar el tiempo en la cocina y contar siempre con una bebida reconfortante a mano, se puede preparar un concentrado antiinflamatorio e intencionar su conservación en cubeteras de hielo.

Esta fórmula combina ingredientes reconocidos por su capacidad para mejorar la digestión, reducir la hinchazón abdominal y reforzar las defensas del organismo de manera práctica y rápida.

Ingredientes exactos para el concentrado

Para lograr la textura y concentración ideal, se necesitan los siguientes ingredientes:

  • Naranja: 1 unidad.

  • Limones: 2 unidades.

  • Jengibre fresco: 1 pieza (aproximadamente 12 gramos).

  • Cúrcuma: 12 gramos.

  • Jugo de ananá: 120 gramos.

  • Miel: 100 gramos.

Receta de té antiinflamatorio de jengibre y cúrcuma.
Receta de té antiinflamatorio de jengibre y cúrcuma.

Paso a paso de la preparación

  1. Preparar las frutas y raíces: pelar ligeramente el jengibre y cortar los limones y la naranja en trozos medianos, conservando la pulpa y los jugos naturales.

  2. Licuar los ingredientes: colocar las frutas cortadas directamente en el vaso de la licuadora. Agregar la pieza de jengibre, la cúrcuma, el jugo de ananá y la miel.

  3. Procesar hasta homogeneizar: batir a máxima potencia durante unos segundos hasta obtener una mezcla espesa, uniforme y de color amarillo brillante.

  4. Moldear y congelar: verter la preparación procesada dentro de un molde o cubetera para hacer hielos y llevar al freezer hasta que los cubos queden completamente sólidos.

  5. Servir al instante: para consumir, colocar dos o tres cubos congelados en una taza, agregar agua hirviendo por encima y revolver suavemente hasta que el hielo se disuelva por completo.

Esta nota habla de:
1
Cuánto cobraría de aguinaldo en diciembre un jubilado de la mínima
MIRÁ

Cuánto cobraría de aguinaldo en diciembre un jubilado de la mínima

2
La Luna llena golpea fuerte: estos son los 4 signos más afectados
PRÓXIMAS HORAS

La Luna llena golpea fuerte: estos son los 4 signos más afectados

3
Pettovello confirmó un cambio en el bono de octubre para jubilados
EXTRA

Pettovello confirmó un cambio en el bono de octubre para jubilados

4
El Gobierno cambia el feriado del 12 de octubre: ¿Cuál es la modificación clave?
DETALLES

El Gobierno cambia el feriado del 12 de octubre: ¿Cuál es la modificación clave?

5
De qué murió Oscar "El Negro" González Oro
FARÁNDULA

De qué murió Oscar "El Negro" González Oro