El té antiinflamatorio de jengibre y cúrcuma que podés congelar para tomar todos los días

Las infusiones naturales elaboradas con raíces y frutos cítricos ganan cada vez más adeptos por sus potentes propiedades digestivas y antioxidantes.

Para optimizar el tiempo en la cocina y contar siempre con una bebida reconfortante a mano, se puede preparar un concentrado antiinflamatorio e intencionar su conservación en cubeteras de hielo.

Esta fórmula combina ingredientes reconocidos por su capacidad para mejorar la digestión, reducir la hinchazón abdominal y reforzar las defensas del organismo de manera práctica y rápida.

Ingredientes exactos para el concentrado





Para lograr la textura y concentración ideal, se necesitan los siguientes ingredientes:

Naranja: 1 unidad.

Limones: 2 unidades.

Jengibre fresco: 1 pieza (aproximadamente 12 gramos).

Cúrcuma: 12 gramos.

Jugo de ananá: 120 gramos.

Miel: 100 gramos.

Receta de té antiinflamatorio de jengibre y cúrcuma.

Paso a paso de la preparación



