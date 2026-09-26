El té antiinflamatorio de jengibre y cúrcuma que podés congelar para tomar todos los días
La receta práctica para preparar un concentrado natural y mantenerlo en el freezer. Los ingredientes clave que ayudan a desinflamar el cuerpo y cómo servirlo al instante.
Las infusiones naturales elaboradas con raíces y frutos cítricos ganan cada vez más adeptos por sus potentes propiedades digestivas y antioxidantes.
Para optimizar el tiempo en la cocina y contar siempre con una bebida reconfortante a mano, se puede preparar un concentrado antiinflamatorio e intencionar su conservación en cubeteras de hielo.
Esta fórmula combina ingredientes reconocidos por su capacidad para mejorar la digestión, reducir la hinchazón abdominal y reforzar las defensas del organismo de manera práctica y rápida.
Ingredientes exactos para el concentrado
Para lograr la textura y concentración ideal, se necesitan los siguientes ingredientes:
Naranja: 1 unidad.
Limones: 2 unidades.
Jengibre fresco: 1 pieza (aproximadamente 12 gramos).
Cúrcuma: 12 gramos.
Jugo de ananá: 120 gramos.
Miel: 100 gramos.
Paso a paso de la preparación
Preparar las frutas y raíces: pelar ligeramente el jengibre y cortar los limones y la naranja en trozos medianos, conservando la pulpa y los jugos naturales.
Licuar los ingredientes: colocar las frutas cortadas directamente en el vaso de la licuadora. Agregar la pieza de jengibre, la cúrcuma, el jugo de ananá y la miel.
Procesar hasta homogeneizar: batir a máxima potencia durante unos segundos hasta obtener una mezcla espesa, uniforme y de color amarillo brillante.
Moldear y congelar: verter la preparación procesada dentro de un molde o cubetera para hacer hielos y llevar al freezer hasta que los cubos queden completamente sólidos.
Servir al instante: para consumir, colocar dos o tres cubos congelados en una taza, agregar agua hirviendo por encima y revolver suavemente hasta que el hielo se disuelva por completo.