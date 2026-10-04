El tradicional corte de carne que bajó de precio y es ideal para hacer churrascos a la parrilla

Un corte de carne tradicional bajó de precio y se presenta como una alternativa ideal para preparar churrascos a la parrilla, con sabor y terneza.

Este clásico de la gastronomía argentina se destaca por su textura y versatilidad, sobre todo si se utiliza el descuento del 20% que ofrece Cuenta DNI.

¿Cuál es el corte de carne que bajó su precio y es un clásico de la parrilla?





¿Cuál es el corte de carne que bajó su precio y es un clásico de la parrilla?

El bife de chorizo se obtiene del lomo bajo o bife angosto, una zona cercana al costillar. Es un corte reconocido por su buen equilibrio entre carne y grasa.

Una de sus principales características es la capa de grasa que recubre uno de sus lados, que ayuda a conservar la jugosidad durante la cocción y aporta sabor a la carne.

Por su grosor y textura, resulta ideal para la parrilla, aunque también puede prepararse a la plancha, a la sartén o al horno. Su contenido de proteínas, hierro y vitamina B12 aporta nutrientes importantes a la cocción.

El corte ronda los $15.990, pero con el 20% de descuento de Cuenta DNI, disponible de lunes a viernes, el reintegro es de $3.198 y el precio final queda en $12.792.

Para acceder al beneficio, hay que pagar con "Pagar QR" con débito en cuenta, "Link de Pago" o "Clave DNI" en terminales Posnet.

No aplica con tarjetas de crédito o débito vinculadas a la billetera, transferencias bancarias ni códigos QR de otras aplicaciones, como Mercado Pago.

Receta de bife de chorizo a la parrilla

Ingredientes

1 bife de chorizo

Sal gruesa, a gusto

Pimienta, a gusto

Preparación