El tradicional corte de carne que bajó de precio y es ideal para hacer churrascos a la parrilla
El corte es un clásico de la gastronomía argentina y, gracias a su sabor y terneza, se convierte en una opción ideal para cocinar en el asado.
Un corte de carne tradicional bajó de precio y se presenta como una alternativa ideal para preparar churrascos a la parrilla, con sabor y terneza.
Este clásico de la gastronomía argentina se destaca por su textura y versatilidad, sobre todo si se utiliza el descuento del 20% que ofrece Cuenta DNI.
¿Cuál es el corte de carne que bajó su precio y es un clásico de la parrilla?
El bife de chorizo se obtiene del lomo bajo o bife angosto, una zona cercana al costillar. Es un corte reconocido por su buen equilibrio entre carne y grasa.
Una de sus principales características es la capa de grasa que recubre uno de sus lados, que ayuda a conservar la jugosidad durante la cocción y aporta sabor a la carne.
Por su grosor y textura, resulta ideal para la parrilla, aunque también puede prepararse a la plancha, a la sartén o al horno. Su contenido de proteínas, hierro y vitamina B12 aporta nutrientes importantes a la cocción.
El corte ronda los $15.990, pero con el 20% de descuento de Cuenta DNI, disponible de lunes a viernes, el reintegro es de $3.198 y el precio final queda en $12.792.
Para acceder al beneficio, hay que pagar con "Pagar QR" con débito en cuenta, "Link de Pago" o "Clave DNI" en terminales Posnet.
No aplica con tarjetas de crédito o débito vinculadas a la billetera, transferencias bancarias ni códigos QR de otras aplicaciones, como Mercado Pago.
Receta de bife de chorizo a la parrilla
Ingredientes
- 1 bife de chorizo
- Sal gruesa, a gusto
- Pimienta, a gusto
Preparación
- Retirar la carne de la heladera unos minutos antes de cocinarla y condimentar con sal gruesa.
- Llevar el bife a una parrilla bien caliente y cocinarlo de ambos lados hasta alcanzar el punto deseado.
- Retirar, dejar reposar unos minutos para que conserve sus jugos y servir con el acompañamiento elegido.