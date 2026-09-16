El truco definitivo para pelar el tomate en segundos y sin usar pelador ni agua hirviendo

El tomate es uno de los ingredientes más utilizados en la cocina y puede incorporarse tanto en preparaciones frescas como en salsas, guisos, conservas y rellenos.

Gracias a su gran versatilidad y característico sabor, es protagonista de una enorme variedad de recetas. Sin embargo, algunas preparaciones requieren quitarle la piel para conseguir una consistencia más suave y homogénea.

Aunque existen diferentes técnicas para hacerlo, en las redes sociales se viralizó una alternativa mucho más sencilla que solo requiere un elemento y unos pocos segundos de trabajo.

El tomate es un alimento versátil que se utiliza como base para salsas, guisos, conservas y numerosas preparaciones.

¿Cómo pelar el tomate sin pelador ni agua hirviendo?

Para ponerlo en práctica, hay que tomar un palillo chino o de brochete y pasarlo repetidamente por todo el tomate. El movimiento debe realizarse mediante recorridos cortos, desde arriba hacia abajo y en diferentes direcciones, hasta completar toda la superficie.

Es importante no clavarlo ni ejercer demasiada presión, ya que podría romperse la piel o aplastarse la pulpa. El objetivo simplemente es deslizar el elemento sobre el exterior del fruto para favorecer que ambas capas comiencen a separarse.

Una vez realizado este procedimiento, se debe hacer un pequeño orificio en la base utilizando la punta del mismo palillo. Desde ese punto se comienza a levantar cuidadosamente la piel y, si el tomate tiene la maduración adecuada, esta debería desprenderse con mucha más facilidad.

Para poner en práctica este tip solo se necesitan tomates maduros y un elemento sencillo que suele encontrarse en la cocina.

El método puede funcionar mejor con tomates que se encuentren en un punto adecuado de maduración, por lo que el resultado no necesariamente será idéntico con todas las variedades o piezas.

Además, el palillo chino puede reemplazarse por el lomo de un cuchillo, es decir, la parte que no tiene filo. El principio es el mismo: generar fricción sobre la superficie sin realizar cortes profundos.

El secreto del método está en utilizar un palillo para facilitar que la piel se desprenda de la pulpa.

¿Por qué se suele sacar la piel del tomate?

Retirarla no es indispensable para todas las comidas. En una ensalada o una preparación rústica puede conservarse perfectamente, pero quitarla puede mejorar la textura de determinadas recetas.

Es especialmente útil para preparar salsas, cremas, sofritos, conservas o preparaciones en las que se busca una consistencia uniforme, ya que evita que queden pequeños trozos de piel después de cocinar o triturar el tomate.

De esta manera, el sencillo truco aparece como una alternativa para quienes quieren evitar el tradicional recipiente con agua hirviendo y retirar la piel sin llevarse parte de la pulpa en el intento.