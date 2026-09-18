El truco del vaso para hacer un bizcochuelo esponjoso sin balanza y en 10 minutos de preparación
Una fórmula infalible y súper económica para resolver la merienda sin complicaciones. Cuál es el secreto para lograr una miga alta y suave usando un solo medidor para todos los ingredientes.
Resolver la merienda con algo casero no requiere de técnicas complejas ni de utensilios profesionales de repostería.
Este bizcochuelo tradicional de vainilla utiliza un vaso o taza común como única medida, evitando el uso de balanzas y garantizando un resultado alto, aireado y húmedo.
Es la opción ideal para acompañar el mate o el café, con ingredientes básicos que siempre hay en la heladera y la alacena.
Tiempo de preparación: 10 minutos.
Tiempo de cocción: 35 a 40 minutos.
Rendimiento: 8 porciones.
Ingredientes para hacer un bizcochuelo esponjoso
1 vaso de leche (o agua tibia).
1 vaso de azúcar.
1/2 vaso de aceite de girasol o maíz.
3 huevos a temperatura ambiente.
2 vasos y medio de harina leudante (o harina 0000 con 1 cucharada de polvo de hornear).
1 cucharadita de esencia de vainilla (o ralladura de un limón/naranja).
Paso a paso del bizcochuelo
Batir los líquidos y el azúcar: en un bol, colocar los huevos con el azúcar y batir enérgicamente con batidor de mano o tenedor durante 2 minutos hasta que la mezcla se vea espumosa y más clara.
Incorporar el aroma y la materia grasa: agregar el aceite, la leche y la esencia de vainilla. Integrar bien todos los ingredientes líquidos.
Sumar los secos: añadir la harina leudante de a poco, preferentemente pasándola por un colador para evitar grumos. Mezclar con movimientos suaves hasta obtener una masa homogénea y lisa.
Volcar en el molde: enmantecar y enharinar un molde para torta de unos 22 a 24 cm de diámetro (o usar un molde apto para la freidora de aire) y verter la preparación.
Hornear: llevar a horno precalentado a temperatura media (180 grados) durante 35 a 40 minutos. No abrir la puerta del horno durante los primeros 25 minutos.
Comprobar la cocción: pinchando el centro con un palillo o cuchillo; si sale limpio y seco, el bizcochuelo está listo. Dejar entibiar antes de desmoldar.
El secreto para que quede más alto y no se baje
Temperatura de los ingredientes: sacá los huevos y la leche de la heladera unos 15 minutos antes de arrancar. Si están fríos, la masa tarda más en leudar en el horno.
El toque de aire: si querés una miga aún más esponjosa, podés batir las claras a punto nieve por separado e incorporarlas al final con espátula y movimientos envolventes.