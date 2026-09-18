El truco del vaso para hacer un bizcochuelo esponjoso sin balanza y en 10 minutos de preparación

Resolver la merienda con algo casero no requiere de técnicas complejas ni de utensilios profesionales de repostería.

Este bizcochuelo tradicional de vainilla utiliza un vaso o taza común como única medida, evitando el uso de balanzas y garantizando un resultado alto, aireado y húmedo.

Es la opción ideal para acompañar el mate o el café, con ingredientes básicos que siempre hay en la heladera y la alacena.

Tiempo de preparación: 10 minutos.

Tiempo de cocción: 35 a 40 minutos.

Rendimiento: 8 porciones.

Ingredientes para hacer un bizcochuelo esponjoso





1 vaso de leche (o agua tibia).

1 vaso de azúcar.

1/2 vaso de aceite de girasol o maíz.

3 huevos a temperatura ambiente.

2 vasos y medio de harina leudante (o harina 0000 con 1 cucharada de polvo de hornear).

1 cucharadita de esencia de vainilla (o ralladura de un limón/naranja).

Receta del bizcochuelo más esponjoso y con 10 minutos de preparación.

Paso a paso del bizcochuelo





Batir los líquidos y el azúcar: en un bol, colocar los huevos con el azúcar y batir enérgicamente con batidor de mano o tenedor durante 2 minutos hasta que la mezcla se vea espumosa y más clara. Incorporar el aroma y la materia grasa: agregar el aceite, la leche y la esencia de vainilla. Integrar bien todos los ingredientes líquidos. Sumar los secos: añadir la harina leudante de a poco, preferentemente pasándola por un colador para evitar grumos. Mezclar con movimientos suaves hasta obtener una masa homogénea y lisa. Volcar en el molde: enmantecar y enharinar un molde para torta de unos 22 a 24 cm de diámetro (o usar un molde apto para la freidora de aire) y verter la preparación. Hornear: llevar a horno precalentado a temperatura media (180 grados) durante 35 a 40 minutos. No abrir la puerta del horno durante los primeros 25 minutos. Comprobar la cocción: pinchando el centro con un palillo o cuchillo; si sale limpio y seco, el bizcochuelo está listo. Dejar entibiar antes de desmoldar.

El secreto para que quede más alto y no se baje