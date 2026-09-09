MERIENDA CASERA
Enrejados de dulce de batata o membrillo: una receta fácil y crocante para el mate
Con una masa dorada por fuera y un relleno suave por dentro, esta preparación casera es ideal para resolver la merienda con pocos ingredientes y sin complicaciones.
El mate pide algo rico al lado y no siempre es necesario pasar horas en la cocina para preparar una merienda casera. Con ingredientes simples y una elaboración rápida se puede conseguir una alternativa perfecta.
Entre las opciones que permiten salir de las clásicas facturas aparecen los enrejados de dulce de batata o membrillo, una preparación que combina el hojaldre con dos sabores tradicionales de la pastelería argentina.
Ingredientes para los enrejados de dulce
Preparación sencilla y rápida
1. Preparar el relleno.
- Cortar el dulce de membrillo o batata en pequeños cubos y colocarlo en una cacerola junto con dos cucharadas de agua.
- Llevar a fuego bajo y revolver constantemente hasta conseguir una consistencia cremosa y fácil de distribuir. También puede ablandarse a baño María.
2. Preparar la masa.
- Extender una de las tapas de hojaldre sobre una superficie limpia y cortarla en rectángulos del mismo tamaño.
- Repetir el procedimiento con la segunda procurando obtener la misma cantidad de piezas.
3. Hacer el enrejado.
- Tomar la mitad de los rectángulos y realizar varios cortes paralelos en el centro, sin llegar hasta los bordes.
- Al estirar ligeramente cada pieza, las aberturas comenzarán a formar el característico dibujo del enrejado. La técnica parte justamente de hacer los cortes sobre la masa que posteriormente cubrirá el relleno.
4. Rellenar.
- Distribuir una cucharada generosa del dulce sobre cada una de las bases, dejando aproximadamente un centímetro libre alrededor de los bordes. Es importante no excederse para evitar que el relleno se escape durante la cocción.
5. Cerrar los enrejados.
- Humedecer ligeramente los bordes con agua o huevo batido y colocar encima las piezas enrejadas.
- Presionar suavemente todo el contorno con los dedos o con un tenedor para sellarlas.
6. Preparar para el horno.
- Acomodar las piezas sobre una placa cubierta con papel manteca.
- Pintar la superficie con huevo batido y, si se busca un acabado más dulce y crocante, espolvorear apenas con azúcar.
7. Hornear.
- Llevar a horno precalentado a 200 °C durante aproximadamente 15 a 20 minutos, controlando la cocción, hasta que el hojaldre haya crecido y presente un color dorado parejo.
8. Servir.
- Retirar del horno y dejar entibiar antes de moverlos, ya que el relleno estará muy caliente. Se pueden terminar con un poco de azúcar impalpable por encima.
Consejos para que los enrejados queden perfectos
- Usar la masa bien fría: esto ayuda a que el hojaldre mantenga su forma y desarrolle mejor sus capas durante la cocción.
- No colocar demasiado relleno: una cucharada es suficiente para evitar que el membrillo o la batata se desborden en el horno.
- Ablandar bien el dulce: agregar unas cucharadas de agua permite obtener una textura cremosa y mucho más fácil de distribuir.
- Dejar libres los bordes: mantener aproximadamente un centímetro sin relleno facilita el cierre de cada pieza.
- Sellar correctamente: presionar los extremos con los dedos o un tenedor impedirá que los enrejados se abran durante la cocción.
- Pincelar con huevo: este paso es clave para conseguir una superficie brillante y bien dorada.
- Precalentar el horno: los enrejados deben entrar con el horno ya caliente para favorecer el crecimiento del hojaldre.
- Esperar antes de comerlos: dejar reposar unos minutos después de retirarlos, ya que el dulce conserva muchísimo calor en su interior.