Enrejados de dulce de batata o membrillo: una receta fácil y crocante para el mate

El mate pide algo rico al lado y no siempre es necesario pasar horas en la cocina para preparar una merienda casera. Con ingredientes simples y una elaboración rápida se puede conseguir una alternativa perfecta.

Entre las opciones que permiten salir de las clásicas facturas aparecen los enrejados de dulce de batata o membrillo, una preparación que combina el hojaldre con dos sabores tradicionales de la pastelería argentina.

Con membrillo o batata: cómo hacer enrejados dulces, crocantes y fáciles

Ingredientes para los enrejados de dulce

2 tapas rectangulares de masa de hojaldre

300 g de dulce de membrillo o dulce de batata

2 o 3 cucharadas de agua

1 huevo

2 cucharadas de azúcar

Azúcar impalpable, opcional

Con masa de hojaldre, dulce de batata o membrillo y unos pocos ingredientes más se pueden preparar estos enrejados caseros.

Preparación sencilla y rápida

1. Preparar el relleno.

Cortar el dulce de membrillo o batata en pequeños cubos y colocarlo en una cacerola junto con dos cucharadas de agua .

y colocarlo en una cacerola junto con . Llevar a fuego bajo y revolver constantemente hasta conseguir una consistencia cremosa y fácil de distribuir. También puede ablandarse a baño María.

2. Preparar la masa.

Extender una de las tapas de hojaldre sobre una superficie limpia y cortarla en rectángulos del mismo tamaño .

. Repetir el procedimiento con la segunda procurando obtener la misma cantidad de piezas.

3. Hacer el enrejado.

Tomar la mitad de los rectángulos y realizar varios cortes paralelos en el centro, sin llegar hasta los bordes.

en el centro, sin llegar hasta los bordes. Al estirar ligeramente cada pieza, las aberturas comenzarán a formar el característico dibujo del enrejado. La técnica parte justamente de hacer los cortes sobre la masa que posteriormente cubrirá el relleno.

4. Rellenar.

Distribuir una cucharada generosa del dulce sobre cada una de las bases, dejando aproximadamente un centímetro libre alrededor de los bordes. Es importante no excederse para evitar que el relleno se escape durante la cocción.

5. Cerrar los enrejados.

Humedecer ligeramente los bordes con agua o huevo batido y colocar encima las piezas enrejadas.

con agua o huevo batido y colocar encima las piezas enrejadas. Presionar suavemente todo el contorno con los dedos o con un tenedor para sellarlas.

6. Preparar para el horno.

Acomodar las piezas sobre una placa cubierta con papel manteca .

. Pintar la superficie con huevo batido y, si se busca un acabado más dulce y crocante, espolvorear apenas con azúcar.

7. Hornear.

Llevar a horno precalentado a 200 °C durante aproximadamente 15 a 20 minutos, controlando la cocción, hasta que el hojaldre haya crecido y presente un color dorado parejo.

8. Servir.

Retirar del horno y dejar entibiar antes de moverlos, ya que el relleno estará muy caliente. Se pueden terminar con un poco de azúcar impalpable por encima.

El secreto está en realizar pequeños cortes sobre la capa superior de la masa para conseguir el característico efecto enrejado.

Consejos para que los enrejados queden perfectos