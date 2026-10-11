Es un comodín para la parrilla: el corte de carne que está barato y podés sumar al asado

El asado es uno de los clásicos de la mesa argentina, aunque el precio de la carne lleva a buscar alternativas económicas para disfrutar de la parrilla.

Entre las opciones disponibles, hay un corte que se destaca por su precio accesible y su versatilidad, ideal para sumar a la parrilla, al horno o en comidas salteadas.

Así, con el descuento del 20% que ofrece Cuenta DNI, se puede conseguir a $10.000, lo que permite ahorrar casi $2.500 en la compra y sumar una opción económica al asado.

¿Cuál es el corte de carne que bajó de precio y es un gran aliado para tus comidas?





¿Cuál es el corte de carne que bajó de precio y es un gran aliado para tus comidas?

El asado del medio es un corte vacuno que se obtiene de la zona del costillar y se caracteriza por combinar carne, grasa y hueso.

Esta composición le aporta sabor y permite que, con una cocción adecuada, quede tierno y jugoso.

Una de sus principales ventajas es su versatilidad, ya que se puede preparar a las brasas y acompañar con ensaladas, verduras asadas o las clásicas guarniciones de una parrillada.

También puede resultar una opción rendidora para compartir, aunque el tamaño de las piezas y la cantidad de carne aprovechable dependen de cada corte.

Para cocinarlo a la parrilla, lo recomendable es comenzar con las brasas bien encendidas y distribuirlas para conseguir un calor parejo, sin llamas directas.

Se coloca la carne sobre la parrilla caliente y se cocina a fuego medio, dándole el tiempo necesario para que se dore por fuera y se cocine de manera uniforme por dentro.

Es importante evitar moverlo constantemente y controlar la intensidad del fuego para que no se queme por fuera antes de cocinarse en el interior.

¿Cómo obtener el asado del medio a $10.000?





El precio de este corte ronda los $12.499, pero si se utiliza el descuento del 20% que tiene Cuenta DNI de lunes a viernes en comercios del barrio, se puede conseguir por $9.999,20, una rebaja de $2.499,80 que permite ahorrar.

Para acceder al beneficio, la compra debe abonarse mediante Cuenta DNI, utilizando alguna de las opciones habilitadas: Pagar QR con débito en cuenta, Link de Pago, Clave DNI en terminales Posnet o Payway, o Cuenta DNI Comercios.

El descuento no se aplica si se paga con tarjetas de crédito o débito, mediante transferencias bancarias ni con códigos QR de Mercado Pago u otras billeteras virtuales. Una vez realizada la compra, el reintegro se acredita en la cuenta vinculada dentro de los primeros 10 días hábiles.