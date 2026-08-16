Es un comodín para la parrilla: el corte que bajó de precio y rinde para toda la familia

El Día del Niño es una buena ocasión para reunirse en familia y preparar una comida especial para compartir. Para muchos, el asado aparece como una de las opciones preferidas para disfrutar de un almuerzo diferente, con el fuego como protagonista y distintos cortes de carne para todos los gustos.

Si la idea es armar una parrillada abundante, hay una pieza que se destaca por su buen rendimiento y porque permite preparar una comida rica para varias personas. Además, su precio bajó y se presenta como una alternativa interesante para sumar a la mesa familiar durante este domingo.

¿Cuál es el corte perfecto para tirar a la parrilla y ahorrar unos pesos?





¿Cuál es el corte perfecto para tirar a la parrilla y ahorrar unos pesos?

El bife de asado es un corte que se obtiene de la zona del costillar y se caracteriza por tener una buena combinación de carne y grasa, algo que le aporta sabor y ayuda a conservar la jugosidad durante la cocción. Es una opción muy elegida para la parrilla porque permite obtener una carne tierna y sabrosa, especialmente cuando se cocina con tiempo y a una temperatura adecuada.

Una de sus principales ventajas es la versatilidad. Se puede preparar directamente sobre las brasas, a la parrilla o incluso al horno, y acompañar con papas, ensaladas, verduras asadas o diferentes salsas. También permite jugar con distintos condimentos y marinados, por lo que puede adaptarse tanto a un asado tradicional como a una comida más elaborada.

Además de su sabor, el bife de asado aporta proteínas de buena calidad, hierro, zinc y vitaminas del complejo B, nutrientes que cumplen funciones importantes en el organismo. Para conseguir un buen resultado, lo ideal es cocinarlo a fuego medio y darle tiempo para que la grasa se derrita de manera gradual, evitando moverlo constantemente. Así se puede lograr una superficie dorada por fuera y una carne tierna y jugosa por dentro.

¿Cómo conseguir el bife de asado por $10.200?





Quienes aprovechen durante agosto las promociones de Cuenta DNI podrán acceder a un 20% de descuento en comercios de cercanía adheridos, entre ellos carnicerías, granjas, pescaderías, almacenes y verdulerías. El beneficio está disponible de lunes a viernes y ofrece un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con consumos de $30.000.

En el caso del bife de asado, que bajó de precio y actualmente se consigue a $12.799 por kilo, el descuento permite pagarlo $10.239,20. De esta manera, quienes abonen con Cuenta DNI pueden ahorrar $2.559,80 por cada kilo, siempre dentro de los límites establecidos por la promoción.

Para acceder al beneficio, es necesario abonar mediante Cuenta DNI utilizando código QR o Clave DNI y contar con saldo disponible en la cuenta. Las compras realizadas con tarjetas de crédito o débito, transferencias bancarias u otras billeteras digitales no están contempladas.

Una vez realizada la compra, el reintegro correspondiente se acredita en la cuenta vinculada dentro de los 10 días hábiles posteriores, siempre que la operación cumpla con las condiciones establecidas para la promoción.