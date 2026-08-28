Es un corte de lujo, bajó de precio y queda perfecto para hacer milanesas

La carne continúa siendo uno de los alimentos protagonistas de la mesa de los argentinos, aunque su precio puede obligar a mirar con mayor atención las ofertas antes de pasar por la carnicería.

En ese escenario, aprovechar promociones permite acceder a algunos cortes que habitualmente resultan más costosos y son utilizarlos para preparar platos que van desde una comida cotidiana hasta un menú especial.

Entre las alternativas disponibles aparece una pieza particularmente valorada por su bajo contenido de grasa, textura y enorme versatilidad en la cocina. Puede prepararse al horno, rellena, acompañada por diferentes salsas o transformarse en unas milanesas tiernas.

El peceto se destaca por ser una pieza magra y versátil que puede utilizarse en una gran variedad de preparaciones.

El corte de carne que se destaca por su versatilidad

El protagonista es el peceto, un corte vacuno ubicado en el cuarto trasero del animal y fácilmente reconocible por su forma alargada y redondeada.

Es una pieza compacta, prácticamente sin grasa exterior y con poca grasa intramuscular, características que explican por qué suele considerarse una alternativa magra.

Una de sus principales virtudes es precisamente su versatilidad. Al tener una forma bastante uniforme, permite obtener fetas parejas, algo especialmente conveniente para preparar milanesas.

También puede cocinarse entero al horno, mechado o braseado, mientras que frío es protagonista de uno de los grandes clásicos de las Fiestas: el vitel toné.

Su forma uniforme y su carne magra hacen que el peceto sea especialmente práctico para cortar fetas y preparar milanesas.

¿Cuánto queda el kilo de peceto con los descuentos disponibles?

Cuenta DNI es la billetera digital de Banco Provincia y ofrece diferentes promociones para sus usuarios. Entre ellas se encuentran los beneficios en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas, que permiten reducir el gasto al momento de realizar las compras.

Si se toma como referencia un precio promedio de $19.000 por kilo de peceto, aplicar una rebaja del 20% representa un ahorro de $3.800. De esta manera, el valor final queda en aproximadamente $15.200, siempre que la operación cumpla con las condiciones de la promoción vigente.

Según la aplicación, el límite de $6.000 es unificado, por lo que no se renueva en cada negocio: contempla la suma de las operaciones realizadas entre lunes y viernes. Para alcanzar el reintegro máximo semanal es necesario efectuar compras por $30.000.

Los beneficios de Cuenta DNI permiten reducir el gasto en carnicerías adheridas durante las jornadas alcanzadas por la promoción.

Cabe destacar que para acceder a la bonificación es necesario pagar mediante la aplicación utilizando "Pagar QR" con débito en cuenta, Link de Pago, Clave DNI en terminales Posnet y Payway o Cuenta DNI Comercios.

No están contempladas las operaciones realizadas con tarjetas de crédito Visa o Mastercard, Visa Débito, transferencias ni códigos QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

Las promociones disponibles durante agosto permiten reducir el gasto al momento de comprar diferentes cortes de carne vacuna.

Tips para cocinar peceto y evitar que quede seco

Al tratarse de una carne magra, uno de los principales riesgos es pasarse con el tiempo de cocción. Para conseguir un mejor resultado, estos consejos pueden marcar la diferencia:

Sellar la pieza antes de llevarla al horno ayuda a conservar sus jugos.

Si se cocina entera, incorporar caldo, vino o alguna salsa aporta humedad.

Evitar temperaturas excesivamente altas durante períodos prolongados.

Para milanesas, cortar fetas de grosor parejo y no cocinarlas de más.

Después del horno, dejar reposar la carne unos minutos antes de cortarla.

En cocciones largas, hacerlo tapado o dentro de una preparación con líquido.

Desde milanesas hasta preparaciones al horno, el peceto admite distintas recetas y métodos de cocción.

¿Qué recetas se pueden preparar con peceto?

Más allá de las clásicas milanesas, este corte permite ampliar considerablemente el menú. Se puede utilizar para preparar peceto al horno con papas, mechada, peceto a la mostaza, a la cacerola, relleno, braseado con verduras o acompañado con diferentes salsas.

Otra posibilidad es cocinar la pieza completa, dejarla enfriar y cortarla en fetas muy finas. De esta manera puede utilizarse para preparar vitel toné, sándwiches de carne fría o entradas acompañadas por aderezos y vegetales.