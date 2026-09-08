Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 8 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
DATAZO

Es una exquisitez en la parrilla y queda tierno al horno: el corte rendidor que pocos conocen

Sabroso, versátil y con una textura ideal para distintas preparaciones, se presenta como una alternativa para salir de los clásicos sin gastar de más.

MBurczynsky
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

A la hora de comprar carne, la elección suele concentrarse en los cortes tradicionales. Sin embargo, hay alternativas menos populares que  resultan igual de sabrosas y rendidoras, especialmente para quienes buscan variar el menú sin resignar sabor.

Una de ellas se destaca por su versatilidad, ya que puede cocinarse lentamente en el horno o llevarse directamente a la parrilla. Además, admite diferentes condimentos y acompañamientos, por lo que puede convertirse en una opción interesante tanto para una comida cotidiana como para el asado del fin de semana.

Es una exquisitez en la parrilla y queda tierno al horno: el corte rendidor que pocos conocen

Un corte sabroso y versátil 

La cima parrillera es un corte vacuno que puede pasar inadvertido frente a opciones mucho más conocidas, pero que tiene características que la vuelven atractiva para distintas recetas. 

Bien cocida, ofrece buen sabor y una textura agradable. Además, permite preparaciones tanto al horno como a la parrilla, ya que su superficie queda dorada mientras el interior conserva sus jugos. 

Entre sus principales virtudes aparece justamente su versatilidad. Puede cocinarse entera, condimentarse con hierbas y especias o acompañarse con vegetales. 

Es una exquisitez en la parrilla y queda tierno al horno: el corte rendidor que pocos conocen

Cima con descuento: ¿Cuánto cuesta? 

La billetera digital Cuenta DNI, de Banco Provincia, mantiene entre sus beneficios promociones destinadas a aliviar algunos de los gastos cotidianos. 

En carnicerías, granjas y pescaderías adheridas, el beneficio contempla un 20% de descuento, sujeto a las condiciones y topes establecidos para la promoción vigente.

En este caso, si el kilo de cima parrillera cuesta $14.000, al aplicar la bonificación del 20% se obtiene un ahorro de $2.800. De esta manera, el precio final queda en $11.200, siempre que la compra cumpla con las condiciones de la promoción y no se haya alcanzado el tope de reintegro. 

Cabe destacar que, para acceder al beneficio, el pago debe realizarse desde la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta, mediante las modalidades habilitadas: "Pagar QR" con débito en cuenta, Link de Pago, Clave DNI en terminales Posnet y Payway o Cuenta DNI Comercios. 

Es una exquisitez en la parrilla y queda tierno al horno: el corte rendidor que pocos conocen

Tips para que la cocción de la cima quede perfecta 

  • Al horno: condimentar la carne previamente y cocinarla a temperatura moderada para favorecer una cocción pareja. Se pueden sumar papas, cebollas, morrones u otros vegetales para aprovechar sus jugos.
  • Para que quede más tierna: evitar una temperatura excesivamente alta durante toda la cocción. Una preparación más lenta ayuda a obtener una textura agradable.
  • A la parrilla: comenzar con brasas parejas y fuego medio, sin colocar la carne sobre una zona de calor demasiado intenso.
  • Dorar al final: se puede acercar unos minutos a una zona de mayor temperatura para conseguir una superficie más marcada.
  • Dejar reposar: una vez retirada del horno o la parrilla, conviene esperar unos minutos antes de cortarla para reducir la pérdida de jugos.
  • Cortar correctamente: hacerlo en sentido contrario a las fibras puede ayudar a que cada porción resulte más fácil de masticar.
Esta nota habla de:
1
Se le cayó el peluquín en plena coreografía en la pileta de Gran Hermano y las redes no tuvieron piedad
FARÁNDULA

Se le cayó el peluquín en plena coreografía en la pileta de Gran Hermano y las redes no tuvieron piedad

2
¡VIDEO! Así fue la pelea antes del crimen del exjugador de Los Pumas: "Voy a matarlo"
MUY FUERTE

¡VIDEO! Así fue la pelea antes del crimen del exjugador de Los Pumas: "Voy a matarlo"

3
Cambian las jubilaciones a partir del martes 8 de septiembre
ALERTA

Cambian las jubilaciones a partir del martes 8 de septiembre

4
Cuándo cobran los jubilados de la mínima en septiembre
ATENCIÓN

Cuándo cobran los jubilados de la mínima en septiembre

5
Arrancá la semana con el Cronicazo para la quiniela: los candidatos de la Gitana están acá
IMPERDIBLE

Arrancá la semana con el Cronicazo para la quiniela: los candidatos de la Gitana están acá

Últimas noticias de Carne