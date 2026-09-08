Es una exquisitez en la parrilla y queda tierno al horno: el corte rendidor que pocos conocen
Sabroso, versátil y con una textura ideal para distintas preparaciones, se presenta como una alternativa para salir de los clásicos sin gastar de más.
A la hora de comprar carne, la elección suele concentrarse en los cortes tradicionales. Sin embargo, hay alternativas menos populares que resultan igual de sabrosas y rendidoras, especialmente para quienes buscan variar el menú sin resignar sabor.
Una de ellas se destaca por su versatilidad, ya que puede cocinarse lentamente en el horno o llevarse directamente a la parrilla. Además, admite diferentes condimentos y acompañamientos, por lo que puede convertirse en una opción interesante tanto para una comida cotidiana como para el asado del fin de semana.
Un corte sabroso y versátil
La cima parrillera es un corte vacuno que puede pasar inadvertido frente a opciones mucho más conocidas, pero que tiene características que la vuelven atractiva para distintas recetas.
Bien cocida, ofrece buen sabor y una textura agradable. Además, permite preparaciones tanto al horno como a la parrilla, ya que su superficie queda dorada mientras el interior conserva sus jugos.
Entre sus principales virtudes aparece justamente su versatilidad. Puede cocinarse entera, condimentarse con hierbas y especias o acompañarse con vegetales.
Cima con descuento: ¿Cuánto cuesta?
La billetera digital Cuenta DNI, de Banco Provincia, mantiene entre sus beneficios promociones destinadas a aliviar algunos de los gastos cotidianos.
En carnicerías, granjas y pescaderías adheridas, el beneficio contempla un 20% de descuento, sujeto a las condiciones y topes establecidos para la promoción vigente.
En este caso, si el kilo de cima parrillera cuesta $14.000, al aplicar la bonificación del 20% se obtiene un ahorro de $2.800. De esta manera, el precio final queda en $11.200, siempre que la compra cumpla con las condiciones de la promoción y no se haya alcanzado el tope de reintegro.
Cabe destacar que, para acceder al beneficio, el pago debe realizarse desde la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta, mediante las modalidades habilitadas: "Pagar QR" con débito en cuenta, Link de Pago, Clave DNI en terminales Posnet y Payway o Cuenta DNI Comercios.
Tips para que la cocción de la cima quede perfecta
- Al horno: condimentar la carne previamente y cocinarla a temperatura moderada para favorecer una cocción pareja. Se pueden sumar papas, cebollas, morrones u otros vegetales para aprovechar sus jugos.
- Para que quede más tierna: evitar una temperatura excesivamente alta durante toda la cocción. Una preparación más lenta ayuda a obtener una textura agradable.
- A la parrilla: comenzar con brasas parejas y fuego medio, sin colocar la carne sobre una zona de calor demasiado intenso.
- Dorar al final: se puede acercar unos minutos a una zona de mayor temperatura para conseguir una superficie más marcada.
- Dejar reposar: una vez retirada del horno o la parrilla, conviene esperar unos minutos antes de cortarla para reducir la pérdida de jugos.
- Cortar correctamente: hacerlo en sentido contrario a las fibras puede ayudar a que cada porción resulte más fácil de masticar.