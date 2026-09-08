Es una exquisitez en la parrilla y queda tierno al horno: el corte rendidor que pocos conocen

A la hora de comprar carne, la elección suele concentrarse en los cortes tradicionales. Sin embargo, hay alternativas menos populares que resultan igual de sabrosas y rendidoras, especialmente para quienes buscan variar el menú sin resignar sabor.

Una de ellas se destaca por su versatilidad, ya que puede cocinarse lentamente en el horno o llevarse directamente a la parrilla. Además, admite diferentes condimentos y acompañamientos, por lo que puede convertirse en una opción interesante tanto para una comida cotidiana como para el asado del fin de semana.

Un corte sabroso y versátil

La cima parrillera es un corte vacuno que puede pasar inadvertido frente a opciones mucho más conocidas, pero que tiene características que la vuelven atractiva para distintas recetas.

Bien cocida, ofrece buen sabor y una textura agradable. Además, permite preparaciones tanto al horno como a la parrilla, ya que su superficie queda dorada mientras el interior conserva sus jugos.

Entre sus principales virtudes aparece justamente su versatilidad. Puede cocinarse entera, condimentarse con hierbas y especias o acompañarse con vegetales.

Cima con descuento: ¿Cuánto cuesta?

La billetera digital Cuenta DNI, de Banco Provincia, mantiene entre sus beneficios promociones destinadas a aliviar algunos de los gastos cotidianos.

En carnicerías, granjas y pescaderías adheridas, el beneficio contempla un 20% de descuento, sujeto a las condiciones y topes establecidos para la promoción vigente.

En este caso, si el kilo de cima parrillera cuesta $14.000, al aplicar la bonificación del 20% se obtiene un ahorro de $2.800. De esta manera, el precio final queda en $11.200, siempre que la compra cumpla con las condiciones de la promoción y no se haya alcanzado el tope de reintegro.

Cabe destacar que, para acceder al beneficio, el pago debe realizarse desde la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta, mediante las modalidades habilitadas: "Pagar QR" con débito en cuenta, Link de Pago, Clave DNI en terminales Posnet y Payway o Cuenta DNI Comercios.

Tips para que la cocción de la cima quede perfecta