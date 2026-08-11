Es uno de los cortes más baratos del cerdo: te salva desde un asado hasta una rica cazuela
Es una opción rendidora que permite preparar diferentes comidas sin gastar de más y, gracias a un beneficio especial, puede conseguirse por menos de $4.000 el kilo.
La carne de cerdo se convirtió en una alternativa cada vez más elegida para incorporar variedad a las comidas cotidianas. Además, su versatilidad permite utilizarla en preparaciones rápidas o platos más elaborados.
Entre las piezas que vale la pena tener en cuenta aparece una especialmente práctica para quienes buscan economía y facilidad de cocción. De hecho, se destaca porque puede pasar de la parrilla al horno o terminar en una cazuela con verduras y salsa.
¿Cuál es el corte de cerdo más barato?
La chuleta de cerdo es un corte que generalmente se obtiene del lomo del animal y suele presentarse en porciones individuales, muchas veces acompañadas por el hueso.
Una de sus principales virtudes es que permite una cocción relativamente rápida y resulta sencilla de condimentar, por lo que no requiere demasiados ingredientes para conseguir un plato sabroso.
Su combinación de carne, grasa y, según la presentación, hueso ayuda a obtener buen sabor y jugosidad, siempre que se controle el tiempo de cocción.
Frente a piezas más grandes, como el carré o la bondiola, la chuleta tiene la ventaja de venir porcionada y ser práctica para calcular cuánto cocinar por persona.
La bondiola suele presentar mayor infiltración de grasa y funciona especialmente bien con cocciones prolongadas, mientras que la chuleta puede cocinarse en pocos minutos y es ideal para preparaciones cotidianas.
¿Cómo conseguir chuleta de cerdo a menos de $4800?
Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia, cuenta durante agosto con un 20% de descuento en comercios de cercanía del rubro alimentos, que incluye carnicerías, granjas y pescaderías adheridas.
En este caso, si el kilo de chuleta de cerdo cuesta $4.800, aplicando el 20% el ahorro sería de $960. De esta manera, el precio final quedaría en $3.840, siempre que la compra se realice en un establecimiento adherido y se cumplan las condiciones de la promoción.
Cabe destacar que, para acceder al reintegro, es necesario pagar con Cuenta DNI mediante las modalidades contempladas por la promoción. No todas las formas de pago ni todos los comercios participan, por lo que es recomendable comprobar previamente la adhesión del establecimiento y las condiciones vigentes.
¿Cómo cocinar chuleta de cerdo?: tres alternativas
A la parrilla:
Conviene retirar la carne de la heladera unos minutos antes y condimentarla a gusto. La parrilla debe estar caliente, pero sin un fuego excesivamente agresivo.
Se puede dorar de ambos lados y controlar especialmente el centro para conseguir una carne cocida pero jugosa. Como referencia de seguridad alimentaria, los cortes enteros de cerdo deben alcanzar 63 °C en el centro y reposar al menos tres minutos antes de consumirse.
Al horno:
Se puede colocar la chuleta en una fuente ligeramente aceitada y acompañarla con papas, batatas, cebolla, morrón u otras verduras. Un marinado previo con mostaza, ajo, hierbas y un poco de aceite ayuda a aportar sabor.
El tiempo dependerá fundamentalmente del grosor de las piezas, por lo que es preferible controlar la temperatura interna antes que guiarse únicamente por los minutos.
En olla:
Es una excelente alternativa para preparar una cazuela. Primero se pueden dorar las chuletas de ambos lados, retirarlas y aprovechar el mismo fondo para cocinar cebolla, ajo, zanahoria y morrón.
Luego se reincorpora la carne junto con tomate, caldo o la salsa elegida y se termina la preparación a fuego moderado, evitando una cocción excesiva que pueda resecarla.