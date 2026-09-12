¡Están en temporada! Receta para hacer cheesecake de frutillas, fácil y sin horno

La primavera no solo trae temperaturas más agradables y días más largos, sino también una gran variedad de frutas de estación que pueden incorporarse a la alimentación cotidiana. Entre ellas se encuentran las frutillas, que durante estos meses pueden utilizarse para preparar postres, licuados, ensaladas de frutas y diferentes recetas caseras.

Su sabor dulce y ligeramente ácido combina especialmente bien con preparaciones cremosas. Por eso, el cheesecake es una de las alternativas más simples para aprovecharlas y convertirlas en el ingrediente protagonista de un postre fresco.

Receta para hacer cheesecake de frutillas sin horno

Ingredientes

200 g de galletitas dulces.

100 g de manteca.

300 g de queso crema.

150 g de crema de leche.

3 cucharadas de azúcar.

1 taza de frutillas frescas.





La temporada de frutillas en Argentina recién está comenzando, por lo que es ideal para aprovecharlas en preparaciones y postres frescos.

Preparación

Preparar la base: triturar las galletitas dulces hasta obtener una textura similar a migas finas. Agregar la manteca previamente derretida y mezclar hasta conseguir una preparación húmeda y uniforme. Formar la primera capa: colocar la mezcla en el fondo de un molde y presionar con una cuchara para compactarla. Llevar a la heladera mientras se prepara el relleno, para que tome firmeza. Hacer la crema: poner el queso crema en un bowl y batirlo junto con el azúcar hasta obtener una preparación suave y sin grumos. Incorporar la crema: batir la crema de leche por separado hasta alcanzar medio punto y añadirla al queso crema. Integrar con movimientos envolventes para conservar una textura aireada. Armar el cheesecake: retirar la base de la heladera y distribuir encima toda la mezcla cremosa. Nivelar la superficie con una espátula o cuchara. Agregar las frutillas: lavar y cortar las frutillas en mitades, láminas o trozos pequeños, según la presentación elegida. Distribuirlas sobre la crema para cubrir toda la superficie. Enfriar: llevar nuevamente a la heladera durante al menos 20 a 30 minutos antes de servir. Este tiempo permite que la preparación tome cuerpo y quede bien fresca.

Tips para que el cheesecake de frutillas quede perfecto