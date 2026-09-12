RIQUÍSIMO
¡Están en temporada! Receta para hacer cheesecake de frutillas, fácil y sin horno
La temporada de frutillas comienza en septiembre y se extiende aproximadamente hasta diciembre, por lo que estos meses son ideales para incorporarlas a distintas preparaciones y postres.
La primavera no solo trae temperaturas más agradables y días más largos, sino también una gran variedad de frutas de estación que pueden incorporarse a la alimentación cotidiana. Entre ellas se encuentran las frutillas, que durante estos meses pueden utilizarse para preparar postres, licuados, ensaladas de frutas y diferentes recetas caseras.
Su sabor dulce y ligeramente ácido combina especialmente bien con preparaciones cremosas. Por eso, el cheesecake es una de las alternativas más simples para aprovecharlas y convertirlas en el ingrediente protagonista de un postre fresco.
Receta para hacer cheesecake de frutillas sin horno
Ingredientes
- 200 g de galletitas dulces.
- 100 g de manteca.
- 300 g de queso crema.
- 150 g de crema de leche.
- 3 cucharadas de azúcar.
- 1 taza de frutillas frescas.
Preparación
- Preparar la base: triturar las galletitas dulces hasta obtener una textura similar a migas finas. Agregar la manteca previamente derretida y mezclar hasta conseguir una preparación húmeda y uniforme.
- Formar la primera capa: colocar la mezcla en el fondo de un molde y presionar con una cuchara para compactarla. Llevar a la heladera mientras se prepara el relleno, para que tome firmeza.
- Hacer la crema: poner el queso crema en un bowl y batirlo junto con el azúcar hasta obtener una preparación suave y sin grumos.
- Incorporar la crema: batir la crema de leche por separado hasta alcanzar medio punto y añadirla al queso crema. Integrar con movimientos envolventes para conservar una textura aireada.
- Armar el cheesecake: retirar la base de la heladera y distribuir encima toda la mezcla cremosa. Nivelar la superficie con una espátula o cuchara.
- Agregar las frutillas: lavar y cortar las frutillas en mitades, láminas o trozos pequeños, según la presentación elegida. Distribuirlas sobre la crema para cubrir toda la superficie.
- Enfriar: llevar nuevamente a la heladera durante al menos 20 a 30 minutos antes de servir. Este tiempo permite que la preparación tome cuerpo y quede bien fresca.
Tips para que el cheesecake de frutillas quede perfecto
- Para conseguir una base firme, conviene compactar muy bien las galletitas contra el fondo del molde. Si quedan sueltas, pueden desarmarse al momento de cortar las porciones.
- También es recomendable utilizar el queso crema bien frío y evitar batirlo en exceso una vez incorporada la crema. Los movimientos envolventes ayudan a mantener una consistencia más liviana.
- Las frutillas deben agregarse preferentemente justo antes de llevar el cheesecake al frío. Para intensificar el sabor, se pueden cortar en láminas finas y distribuirlas de manera uniforme sobre la superficie.
- Aunque el tiempo mínimo de refrigeración indicado es de 20 a 30 minutos, dejar el postre durante más tiempo permite que adquiera una textura más firme.