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Domingo, 16 de agosto de 2026

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DELICIOSOS

Fideos con salsa de queso: receta fácil y cremosa para disfrutar en el Día del Niño

Con pocos ingredientes y sin gastar de más, esta receta es una opción ideal para homenajear a los más chicos en su día. Además, es fácil de preparar y puede convertirse en un momento divertido para cocinar en familia y compartir juntos.

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El Día del Niño es una buena oportunidad para salir de la rutina y preparar algo especial para compartir en familia. No hace falta gastar demasiado dinero ni pasar horas en la cocina para armar una receta que les guste a los más chicos: con ingredientes simples se puede conseguir una comida rica, cremosa y muy fácil de hacer.

En este caso, los fideos con salsa de queso aparecen como una alternativa económica y práctica para la fecha. Además de ser una receta que suele gustar a todas las generaciones, su preparación permite que los más pequeños puedan participar de algunas tareas sencillas y convertir el momento de cocinar en una actividad divertida para disfrutar juntos.

Receta de fideos con queso: la opción perfecta entre sabor y cremosidad

Receta de fideos con queso: la opción perfecta entre sabor y cremosidad

Receta de fideos con queso: la opción perfecta entre sabor y cremosidad

Ingredientes

  • 400 gramos de fideos coditos 
  • 2 cucharadas de manteca
  • 2 cucharadas de harina
  • 500 ml de leche
  • 200 gramos de queso cheddar
  • 100 gramos de queso muzzarella o queso cremoso
  • 50 gramos de queso rallado
  • Sal, a gusto
  • Pimienta, a gusto
  • Una pizca de nuez moscada, opcional


Preparación

  1. Primero van a colocar abundante agua con sal en una olla y cocinar los coditos hasta que estén al dente. Es importante no pasarlos de cocción porque después continuarán cocinándose con la salsa. Una vez listos, colar y reservar.
  2. Luego, derretir la manteca en una olla a fuego medio. Agregar la harina y mezclar rápidamente con un batidor de mano hasta formar una preparación homogénea. Cocinar durante uno o dos minutos para que la harina pierda su sabor crudo.
  3. Sumar la leche de a poco mientras se mezcla constantemente para evitar que se formen grumos. Cocinar a fuego medio durante unos minutos, hasta que la preparación comience a espesar.
  4. Bajar el fuego y sumar el cheddar previamente cortado en trozos. Revolver hasta que se derrita por completo y luego incorporar la muzzarella o el queso cremoso y el queso rallado. Mezclar hasta conseguir una salsa suave, espesa y bien cremosa.
  5. Agregar sal y pimienta a gusto. También se puede incorporar una pequeña cantidad de nuez moscada para darle más sabor.
  6. Después van a agregar los coditos cocidos a la olla y mezclar suavemente hasta que toda la pasta quede cubierta con la salsa de queso.
  7. Para una versión más gratinada, colocar los fideos con queso en una fuente, cubrir con un poco más de queso rallado y llevar a un horno precalentado a 200 °C durante unos 10 minutos, hasta que la superficie quede dorada.
  8. Dejar reposar unos minutos y servir bien caliente. Para hacerlo todavía más divertido para los chicos, se puede preparar en pequeñas cazuelas individuales y terminar con queso gratinado por encima.
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