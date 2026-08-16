Fideos con salsa de queso: receta fácil y cremosa para disfrutar en el Día del Niño

El Día del Niño es una buena oportunidad para salir de la rutina y preparar algo especial para compartir en familia. No hace falta gastar demasiado dinero ni pasar horas en la cocina para armar una receta que les guste a los más chicos: con ingredientes simples se puede conseguir una comida rica, cremosa y muy fácil de hacer.

En este caso, los fideos con salsa de queso aparecen como una alternativa económica y práctica para la fecha. Además de ser una receta que suele gustar a todas las generaciones, su preparación permite que los más pequeños puedan participar de algunas tareas sencillas y convertir el momento de cocinar en una actividad divertida para disfrutar juntos.

Receta de fideos con queso: la opción perfecta entre sabor y cremosidad





Receta de fideos con queso: la opción perfecta entre sabor y cremosidad

Ingredientes

400 gramos de fideos coditos

2 cucharadas de manteca

2 cucharadas de harina

500 ml de leche

200 gramos de queso cheddar

100 gramos de queso muzzarella o queso cremoso

50 gramos de queso rallado

Sal, a gusto

Pimienta, a gusto

Una pizca de nuez moscada, opcional





Preparación