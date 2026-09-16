Furor por este corte de cerdo ideal para el asado: se consigue a menos de $10.000 y queda una "mantequita"
Un corte muy elegido para la parrilla se consigue más barato gracias a un beneficio vigente de lunes a viernes en comercios adheridos de todo el país.
La parrilla tiene un nuevo protagonista y no es la carne vacuna. Cada vez más consumidores eligen un corte de cerdo que combina sabor, jugosidad y un precio mucho más accesible que otros cortes. Además, a esa ventaja de precio se le suma ahora un beneficio bancario que multiplica el ahorro.
Todo sobre el corte ideal para la parrilla
El corte en cuestión es el pechito de cerdo, también conocido como la alternativa del vacío vacuno para el asado. Se trata de la zona costal del animal, con hueso, que se caracteriza por sus tiras de carne entreveradas con grasa.
Su textura tierna y su sabor intenso lo convirtieron en uno de los favoritos para la parrilla. La grasa que lo recorre aporta jugosidad durante la cocción y evita que se seque, algo que lo diferencia de otros cortes más magros del cerdo.
Cómo conseguir el descuento
Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, mantiene durante septiembre su beneficio para "comercios de cercanía", una categoría que incluye a las carnicerías, granjas y pescaderías adheridas. El descuento llega al 20% sobre el total abonado.
Si el kilo de pechito se consigue a $7.500, con el descuento aplicado el precio final queda en $6.000 por kilo. El beneficio rige de lunes a viernes y tiene un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con consumos de $30.000. Para acceder, hay que pagar desde la app con saldo en cuenta, a través de QR, Link de Pago o Clave DNI en un Posnet, en locales adheridos a la promoción.
Recetas para lucirte con el pechito
La clave del pechito de cerdo está en la cocción lenta y a fuego moderado. Lo ideal es llevarlo a la parrilla con las brasas ya formadas, del lado del hueso primero, y dejarlo entre 40 y 50 minutos sin apurar el fuego.
- A la parrilla con chimichurri: la clásica, con cocción lenta y un toque de limón al final.
- Al horno con batatas: se cocina tapado con papel aluminio y se destapa los últimos 20 minutos para dorar.
- Glaseado con miel y mostaza: ideal para quienes buscan un contraste dulce y picante.
- Estofado con cerveza negra: una alternativa para los días fríos, con cocción larga a fuego bajo.
- En cazuela con batatas y cebolla: una opción práctica para el horno de casa, sin necesidad de parrilla.