Furor por este corte de cerdo ideal para el asado: se consigue a menos de $10.000 y queda una "mantequita"

La parrilla tiene un nuevo protagonista y no es la carne vacuna. Cada vez más consumidores eligen un corte de cerdo que combina sabor, jugosidad y un precio mucho más accesible que otros cortes. Además, a esa ventaja de precio se le suma ahora un beneficio bancario que multiplica el ahorro.

Todo sobre el corte ideal para la parrilla

El corte en cuestión es el pechito de cerdo, también conocido como la alternativa del vacío vacuno para el asado. Se trata de la zona costal del animal, con hueso, que se caracteriza por sus tiras de carne entreveradas con grasa.

Su textura tierna y su sabor intenso lo convirtieron en uno de los favoritos para la parrilla. La grasa que lo recorre aporta jugosidad durante la cocción y evita que se seque, algo que lo diferencia de otros cortes más magros del cerdo.

El pechito de cerdo, un corte con hueso ideal para la parrilla, cada vez gana más lugar en las mesas argentinas.

Cómo conseguir el descuento

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, mantiene durante septiembre su beneficio para "comercios de cercanía", una categoría que incluye a las carnicerías, granjas y pescaderías adheridas. El descuento llega al 20% sobre el total abonado.

Si el kilo de pechito se consigue a $7.500, con el descuento aplicado el precio final queda en $6.000 por kilo. El beneficio rige de lunes a viernes y tiene un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con consumos de $30.000. Para acceder, hay que pagar desde la app con saldo en cuenta, a través de QR, Link de Pago o Clave DNI en un Posnet, en locales adheridos a la promoción.

Recetas para lucirte con el pechito

La clave del pechito de cerdo está en la cocción lenta y a fuego moderado. Lo ideal es llevarlo a la parrilla con las brasas ya formadas, del lado del hueso primero, y dejarlo entre 40 y 50 minutos sin apurar el fuego.