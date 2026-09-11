Galletas de orégano y queso, la receta fácil para hacer con solo 4 ingredientes y disfrutar con unos mates

A la hora de preparar algo casero para acompañar el mate, no siempre hace falta contar con demasiados ingredientes ni pasar horas en la cocina. Algunas recetas permiten resolver una merienda o una picada en pocos pasos y con productos que suelen estar disponibles en casa.

Estas galletas de orégano y queso son justamente una de esas alternativas. La masa se arma con apenas cuatro ingredientes y no requiere levadura ni tiempos de leudado.

Paso a paso para hacer galletas de orégano y queso





Ingredientes

300 gramos de harina 000.

300 gramos de manteca a temperatura ambiente.

300 gramos de queso parmesano rallado.

Orégano, a gusto.





Podés sumar otros sabores y aromas a las galletas, como provenzal, ají, albahaca, tomillo y más.

Preparación