RIQUÍSIMAS
Galletas de orégano y queso, la receta fácil para hacer con solo 4 ingredientes y disfrutar con unos mates
Estas galletas de queso saborizadas con orégano son ideales para acompañar unos mates, una infusión o servir como parte de una picada.
A la hora de preparar algo casero para acompañar el mate, no siempre hace falta contar con demasiados ingredientes ni pasar horas en la cocina. Algunas recetas permiten resolver una merienda o una picada en pocos pasos y con productos que suelen estar disponibles en casa.
Estas galletas de orégano y queso son justamente una de esas alternativas. La masa se arma con apenas cuatro ingredientes y no requiere levadura ni tiempos de leudado.
Paso a paso para hacer galletas de orégano y queso
Ingredientes
- 300 gramos de harina 000.
- 300 gramos de manteca a temperatura ambiente.
- 300 gramos de queso parmesano rallado.
- Orégano, a gusto.
Preparación
- Precalentar el horno: llevar el horno a 180 grados y dejar que tome temperatura mientras se prepara la masa.
- Integrar los ingredientes secos: colocar la harina y el queso parmesano rallado en un bowl amplio. Mezclar ambos ingredientes hasta distribuir bien el queso.
- Sumar la manteca y el orégano: incorporar la manteca blanda junto con la cantidad de orégano elegida. Trabajar todo con las manos hasta conseguir una masa pareja y sin sectores secos.
- Estirar y cortar: pasar la masa a una mesada ligeramente enharinada y estirarla hasta alcanzar aproximadamente 2 centímetros de espesor. Cortar las galletas con un molde circular, un vaso o la forma que se prefiera. Acomodarlas en una placa previamente enmantecada o cubierta con papel manteca.
- Hornear: antes de cocinar, se puede espolvorear un poco más de orégano sobre la superficie. Llevar al horno durante unos 12 a 15 minutos, hasta que las galletas estén ligeramente doradas. Retirar y dejar enfriar sobre una rejilla antes de servir.