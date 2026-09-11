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Viernes, 11 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
RIQUÍSIMAS

Galletas de orégano y queso, la receta fácil para hacer con solo 4 ingredientes y disfrutar con unos mates

Estas galletas de queso saborizadas con orégano son ideales para acompañar unos mates, una infusión o servir como parte de una picada.

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A la hora de preparar algo casero para acompañar el mate, no siempre hace falta contar con demasiados ingredientes ni pasar horas en la cocina. Algunas recetas permiten resolver una merienda o una picada en pocos pasos y con productos que suelen estar disponibles en casa.

Estas galletas de orégano y queso son justamente una de esas alternativas. La masa se arma con apenas cuatro ingredientes y no requiere levadura ni tiempos de leudado. 

Paso a paso para hacer galletas de orégano y queso

Ingredientes

  • 300 gramos de harina 000.
  • 300 gramos de manteca a temperatura ambiente.
  • 300 gramos de queso parmesano rallado.
  • Orégano, a gusto.

Podés sumar otros sabores y aromas a las galletas, como provenzal, ají, albahaca, tomillo y más.
Podés sumar otros sabores y aromas a las galletas, como provenzal, ají, albahaca, tomillo y más.

Preparación

  1. Precalentar el horno: llevar el horno a 180 grados y dejar que tome temperatura mientras se prepara la masa.
  2. Integrar los ingredientes secos: colocar la harina y el queso parmesano rallado en un bowl amplio. Mezclar ambos ingredientes hasta distribuir bien el queso.
  3. Sumar la manteca y el orégano: incorporar la manteca blanda junto con la cantidad de orégano elegida. Trabajar todo con las manos hasta conseguir una masa pareja y sin sectores secos.
  4. Estirar y cortar: pasar la masa a una mesada ligeramente enharinada y estirarla hasta alcanzar aproximadamente 2 centímetros de espesor. Cortar las galletas con un molde circular, un vaso o la forma que se prefiera. Acomodarlas en una placa previamente enmantecada o cubierta con papel manteca.
  5. Hornear: antes de cocinar, se puede espolvorear un poco más de orégano sobre la superficie. Llevar al horno durante unos 12 a 15 minutos, hasta que las galletas estén ligeramente doradas. Retirar y dejar enfriar sobre una rejilla antes de servir.
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