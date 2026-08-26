Galletitas de canela: la receta casera más fácil para conquistar todos los paladares

La canela es uno de los condimentos más usados en la repostería casera y estas galletitas son una de las formas más simples de aprovecharla. Con una masa que combina harina, manteca y azúcar mascabo, el resultado es un clásico dulce, crocante por fuera y tierno por dentro, perfecto para cualquier merienda.

La gran ventaja de esta receta es que no requiere técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir. Con un bowl y un horno alcanza para tener una tanda de galletitas de canela recién horneadas, con ese aroma que invade toda la cocina.

Ingredientes para la masa

300 g de harina

130 g de manteca

1 huevo

150 g de azúcar mascabo

1 cucharadita de polvo de hornear

2 cucharaditas y ½ de canela en polvo

Una pizca de sal

La canela es uno de los condimentos más usados en la repostería casera y estas galletitas son una de las formas más simples de aprovecharla.

Paso a paso: cómo hacer las galletitas

Tamizar la harina en un bowl e incorporarle el polvo de hornear, la canela y la sal. Aparte, mezclar la manteca pomada con el azúcar mascabo y el huevo hasta integrar bien. Unir ambas preparaciones hasta lograr una masa homogénea. Estirar la masa con un palote y cortar con la forma deseada, o armar bolitas para acelerar el proceso. Colocar las piezas en una asadera enmantecada y hornear a 180° durante 12 minutos aproximadamente, hasta que estén doradas abajo.

El truco final que las hace irresistibles

Apenas salen del horno, todavía calientes, es el momento de decorarlas con azúcar impalpable: se pega mejor y le da ese toque final que las vuelve mucho más tentadoras.

Si se prefiere una versión más rústica, se pueden dejar sin decoración y así resaltar más el sabor de la canela. Para conservarlas crocantes, lo ideal es guardarlas en un recipiente hermético una vez que se enfriaron por completo.