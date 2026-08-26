Galletitas de canela: la receta casera más fácil para conquistar todos los paladares
Una masa simple y aromática, lista en pocos pasos, ideal para acompañar el mate o el café en los días fríos.
La canela es uno de los condimentos más usados en la repostería casera y estas galletitas son una de las formas más simples de aprovecharla. Con una masa que combina harina, manteca y azúcar mascabo, el resultado es un clásico dulce, crocante por fuera y tierno por dentro, perfecto para cualquier merienda.
La gran ventaja de esta receta es que no requiere técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir. Con un bowl y un horno alcanza para tener una tanda de galletitas de canela recién horneadas, con ese aroma que invade toda la cocina.
Ingredientes para la masa
- 300 g de harina
- 130 g de manteca
- 1 huevo
- 150 g de azúcar mascabo
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 2 cucharaditas y ½ de canela en polvo
- Una pizca de sal
Paso a paso: cómo hacer las galletitas
- Tamizar la harina en un bowl e incorporarle el polvo de hornear, la canela y la sal.
- Aparte, mezclar la manteca pomada con el azúcar mascabo y el huevo hasta integrar bien.
- Unir ambas preparaciones hasta lograr una masa homogénea.
- Estirar la masa con un palote y cortar con la forma deseada, o armar bolitas para acelerar el proceso.
- Colocar las piezas en una asadera enmantecada y hornear a 180° durante 12 minutos aproximadamente, hasta que estén doradas abajo.
El truco final que las hace irresistibles
Apenas salen del horno, todavía calientes, es el momento de decorarlas con azúcar impalpable: se pega mejor y le da ese toque final que las vuelve mucho más tentadoras.
Si se prefiere una versión más rústica, se pueden dejar sin decoración y así resaltar más el sabor de la canela. Para conservarlas crocantes, lo ideal es guardarlas en un recipiente hermético una vez que se enfriaron por completo.