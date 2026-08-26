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Galletitas de canela: la receta casera más fácil para conquistar todos los paladares

Una masa simple y aromática, lista en pocos pasos, ideal para acompañar el mate o el café en los días fríos.

Dayra, Arellano
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La canela es uno de los condimentos más usados en la repostería casera y estas galletitas son una de las formas más simples de aprovecharla. Con una masa que combina harina, manteca y azúcar mascabo, el resultado es un clásico dulce, crocante por fuera y tierno por dentro, perfecto para cualquier merienda.

La gran ventaja de esta receta es que no requiere técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir. Con un bowl y un horno alcanza para tener una tanda de galletitas de canela recién horneadas, con ese aroma que invade toda la cocina.

Ingredientes para la masa

  • 300 g de harina
  • 130 g de manteca
  • 1 huevo
  • 150 g de azúcar mascabo
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 2 cucharaditas y ½ de canela en polvo
  • Una pizca de sal
    La canela es uno de los condimentos más usados en la repostería casera y estas galletitas son una de las formas más simples de aprovecharla.
    La canela es uno de los condimentos más usados en la repostería casera y estas galletitas son una de las formas más simples de aprovecharla.

Paso a paso: cómo hacer las galletitas

  1. Tamizar la harina en un bowl e incorporarle el polvo de hornear, la canela y la sal.
  2. Aparte, mezclar la manteca pomada con el azúcar mascabo y el huevo hasta integrar bien.
  3. Unir ambas preparaciones hasta lograr una masa homogénea.
  4. Estirar la masa con un palote y cortar con la forma deseada, o armar bolitas para acelerar el proceso.
  5. Colocar las piezas en una asadera enmantecada y hornear a 180° durante 12 minutos aproximadamente, hasta que estén doradas abajo.

El truco final que las hace irresistibles

Apenas salen del horno, todavía calientes, es el momento de decorarlas con azúcar impalpable: se pega mejor y le da ese toque final que las vuelve mucho más tentadoras. 

Si se prefiere una versión más rústica, se pueden dejar sin decoración y así resaltar más el sabor de la canela. Para conservarlas crocantes, lo ideal es guardarlas en un recipiente hermético una vez que se enfriaron por completo.

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