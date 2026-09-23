Galletitas saladas: la receta de solo 4 ingredientes que queda crocante y deliciosa

La merienda es uno de esos momentos del día en los que siempre viene bien tener algo rico y tentador para acompañar el mate o cualquier infusión.

Aunque las preparaciones dulces suelen ser protagonistas de la mesa, también existen opciones saladas que combinan perfectamente con todo.

Una alternativa infalible son las galletitas saladas, que pueden prepararse rápidamente y sin recurrir a una extensa lista de productos. Además de disfrutarlas solas, pueden acompañarse con quesos, dips, fiambres o diferentes untables, por lo que también funcionan para una picada improvisada.

Las galletitas saladas son una alternativa casera y versátil para sumar a la merienda y acompañar con diferentes untables.

Ingredientes para la preparación

200 g de harina leudante

100 ml de crema de leche

50 g de queso rallado

1 huevo

Harina, crema de leche, queso rallado y huevo son suficientes para preparar estas galletitas caseras.

Paso a paso de la preparación

Colocar la harina leudante en un bowl amplio y agregar el queso rallado. Mezclar ambos ingredientes para distribuirlos de manera uniforme.

Incorporar el huevo y la crema de leche. Comenzar a integrar con una cuchara y luego continuar con las manos hasta obtener una masa homogénea.

Pasar la preparación a una mesada ligeramente enharinada. Unirla suavemente, sin amasar demasiado, ya que trabajarla en exceso puede hacer que las galletitas pierdan parte de su textura.

Estirar la masa con un palo de amasar hasta alcanzar un grosor aproximado de 3 a 5 milímetros. Cuanto más finas sean, más crocantes quedarán.

Cortar las galletitas con un molde redondo, un vaso pequeño o un cuchillo. También se pueden realizar cuadrados o rectángulos para aprovechar toda la masa.

Distribuirlas sobre una placa para horno previamente enmantecada o cubierta con papel manteca, dejando un pequeño espacio entre cada una.

Antes de llevarlas al horno, se pueden pinchar ligeramente con un tenedor para evitar que se inflen demasiado durante la cocción.

Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 12 a 15 minutos, o hasta que los bordes comiencen a dorarse. El tiempo puede variar según el grosor y cada horno.

Retirar y dejar enfriar unos minutos sobre una rejilla. Al perder temperatura adquirirán una consistencia más firme y crocante.

La masa debe estirarse de manera uniforme antes de cortar las piezas y llevarlas al horno.

Consejos para que las galletitas saladas queden perfectas