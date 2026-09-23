TENTACIÓN CASERA
Galletitas saladas: la receta de solo 4 ingredientes que queda crocante y deliciosa
Son simples de preparar, llevan pocos minutos de trabajo y resultan ideales para tener listas a la hora de la merienda.
La merienda es uno de esos momentos del día en los que siempre viene bien tener algo rico y tentador para acompañar el mate o cualquier infusión.
Aunque las preparaciones dulces suelen ser protagonistas de la mesa, también existen opciones saladas que combinan perfectamente con todo.
Una alternativa infalible son las galletitas saladas, que pueden prepararse rápidamente y sin recurrir a una extensa lista de productos. Además de disfrutarlas solas, pueden acompañarse con quesos, dips, fiambres o diferentes untables, por lo que también funcionan para una picada improvisada.
Ingredientes para la preparación
Paso a paso de la preparación
Consejos para que las galletitas saladas queden perfectas
- No amasar demasiado: alcanza con integrar los ingredientes hasta obtener una masa uniforme. Trabajarla en exceso puede modificar la textura final.
- Cuidar el grosor: lo ideal es estirarla de manera pareja, entre 3 y 5 milímetros, para que todas las piezas se cocinen al mismo tiempo.
- Pinchar antes de hornear: hacer pequeños agujeros con un tenedor ayuda a evitar que se inflen durante la cocción.
- Sumar otros sabores: antes de llevarlas al horno se pueden agregar semillas, orégano, romero, pimentón o un poco más de queso rallado.
- Controlar el dorado: conviene retirarlas cuando los bordes comiencen a tomar color, ya que terminarán de adquirir su textura crocante mientras se enfrían.
- Conservar correctamente: una vez completamente frías, pueden guardarse en un recipiente hermético para mantenerlas secas y crujientes durante más tiempo.