Gran aliada de la cocina familiar: la pieza de pollo que te salva las milanesas, una salsa o sándwiches rápidos

A la hora de organizar las comidas de la semana, elegir ingredientes que permitan preparar diferentes platos puede ayudar tanto a ahorrar tiempo como a aprovechar mejor cada compra.

Dentro de las alternativas que suelen encontrarse en las carnicerías, hay un producto que puede convertirse en un verdadero comodín. Se cocina en pocos minutos, admite distintas técnicas de cocción y puede utilizarse en múltiples recetas.

Este corte se caracteriza por su carne magra, sabor suave y facilidad para incorporarlo a diferentes preparaciones.

¿Cuál es el corte de carne que te salva cualquier comida?





La suprema de pollo es un corte que se obtiene principalmente de la pechuga y se caracteriza por tener una carne magra, de sabor suave y prácticamente sin grasa visible.

Generalmente, se comercializa limpia, sin hueso y lista para cocinar, características que la convierten en una alternativa práctica para las comidas cotidianas.

Milanesas, sándwiches, ensaladas, pastas y salteados son algunas de las comidas que pueden prepararse con este corte.

Entre sus principales virtudes aparece la versatilidad. Puede cortarse en bifes para hacer milanesas, cocinarse entera a la plancha, trozarse para una salsa, desmenuzarse después de la cocción o utilizarse en rellenos. Además, combina fácilmente con verduras, quesos, pastas, arroz, panes y una gran variedad de condimentos.

A diferencia de otras partes del pollo, como el muslo o la pata, la suprema posee una menor cantidad de grasa y una textura diferente. Mientras los cortes de carne oscura suelen conservar mayor jugosidad durante cocciones prolongadas, la pechuga necesita más atención para evitar que se reseque.

La suprema se destaca por su carne magra, sabor suave y gran capacidad para adaptarse a diferentes métodos de cocción.



¿Cuánto cuesta la suprema con el descuento de Cuenta DNI?





Cuenta DNI es la billetera digital de Banco Provincia y posee diferentes promociones para sus usuarios. Entre los beneficios disponibles se encuentra un 20% de descuento en carnicerías adheridas, una oportunidad que permite reducir el gasto al momento de comprar distintos cortes y productos.

Si se toma como referencia un precio promedio de $11.000 por kilo de suprema, el ahorro del 20% equivale a $2.200. De esta manera, aprovechando la bonificación, el valor final quedaría en aproximadamente $8.800, siempre sujeto al comercio, el precio vigente y las condiciones de la promoción.

Cabe destacar que, para acceder al beneficio, la compra debe realizarse en comercios adheridos y mediante las modalidades habilitadas por la promoción. Entre ellas se encuentran Pagar QR con débito en cuenta, Link de Pago, Clave DNI en terminales Posnet y Payway y Cuenta DNI Comercios.

La promoción de Cuenta DNI permite reducir el precio final en carnicerías adheridas mediante los medios de pago habilitados.

Tips para que la suprema de pollo no quede seca





Uno de los principales cuidados al cocinar suprema es controlar el tiempo de cocción, ya que su bajo contenido de grasa hace que pueda perder humedad rápidamente. Para conseguir un resultado más jugoso, se pueden tener en cuenta estos consejos:

Evitar cocinarla durante más tiempo del necesario.

Procurar que los bifes tengan un grosor parejo para lograr una cocción uniforme.

Marinarla previamente con limón, aceite, especias o hierbas.

Si se cocina al horno, acompañarla con alguna salsa o vegetales que aporten humedad.

Dejar reposar la pieza unos minutos después de retirarla del fuego antes de cortarla.

Para piezas gruesas, utilizar fuego medio para que el interior llegue a cocinarse sin quemar o resecar el exterior.

Controlar el tiempo y la temperatura de cocción es fundamental para conseguir una suprema tierna y jugosa.

Recetas en las que se puede usar la suprema





Gracias a su sabor suave, este corte permite preparar numerosas comidas y aprovecharlo de diferentes maneras durante la semana: