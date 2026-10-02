Hamburguesa de pavo casera: la receta fácil y sin horno que enamora los paladares

La hamburguesa de pavo casera es una opción ideal para resolver cenas rápidas y fáciles, y se prepara en una sola sartén.

Con esta receta, el pavo es el protagonista y su sabor se luce sin vueltas. Se cocina en una sola sartén, resuelve cenas rápidas y fáciles, y encanta a los más chicos.

Ingredientes de la hamburguesa de pavo

Antes de arrancar, reuní todo lo necesario para que la cocción salga sin interrupciones y el armado sea mucho más ágil.

450 g de pavo picado

1 huevo grande

2 dientes de ajo

2 cucharadas de perejil fresco picado

1 cucharada de salsa inglesa

Sal

Pimienta negra recién molida

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra

Panes de hamburguesa

Lechuga

Tomates

Mayonesa

Una sartén, fuego medio y 5 minutos por lado alcanzan para dorar las hamburguesas.

Cómo hacer hamburguesas caseras de pavo paso a paso

Mezclá en un bowl grande la carne de pavo, el huevo, el ajo, el perejil y la salsa inglesa.

Condimentá con sal y pimienta negra. Después, con las manos, formá 4 hamburguesas planas con toda la preparación.

Calentá el aceite de oliva en una sartén mediana, a fuego medio. Agregá las hamburguesas. Cociná cada lado durante unos 5 minutos, hasta que queden doradas.

Cómo servir la hamburguesa de pavo

Serví las hamburguesas doradas sobre los panes de hamburguesa, con los aderezos que más te gusten.

La lechuga, el tomate y la mayonesa completan un armado simple, clásico y listo en pocos minutos.

Con esta receta, el plato principal de la próxima cena ya está resuelto. Solo falta elegir qué aderezos sumar.