Hamburguesa de pavo casera: la receta fácil y sin horno que enamora los paladares
Una cena simple, sabrosa y lista en minutos: la hamburguesa de pavo se cocina en una sola sartén y sin complicaciones.
La hamburguesa de pavo casera es una opción ideal para resolver cenas rápidas y fáciles, y se prepara en una sola sartén.
Con esta receta, el pavo es el protagonista y su sabor se luce sin vueltas. Se cocina en una sola sartén, resuelve cenas rápidas y fáciles, y encanta a los más chicos.
Ingredientes de la hamburguesa de pavo
Antes de arrancar, reuní todo lo necesario para que la cocción salga sin interrupciones y el armado sea mucho más ágil.
450 g de pavo picado
1 huevo grande
2 dientes de ajo
2 cucharadas de perejil fresco picado
1 cucharada de salsa inglesa
Sal
Pimienta negra recién molida
1 cucharada de aceite de oliva virgen extra
Panes de hamburguesa
Lechuga
Tomates
Mayonesa
Cómo hacer hamburguesas caseras de pavo paso a paso
Mezclá en un bowl grande la carne de pavo, el huevo, el ajo, el perejil y la salsa inglesa.
Condimentá con sal y pimienta negra. Después, con las manos, formá 4 hamburguesas planas con toda la preparación.
Calentá el aceite de oliva en una sartén mediana, a fuego medio.
Agregá las hamburguesas.
Cociná cada lado durante unos 5 minutos, hasta que queden doradas.
Cómo servir la hamburguesa de pavo
Serví las hamburguesas doradas sobre los panes de hamburguesa, con los aderezos que más te gusten.
La lechuga, el tomate y la mayonesa completan un armado simple, clásico y listo en pocos minutos.
Con esta receta, el plato principal de la próxima cena ya está resuelto. Solo falta elegir qué aderezos sumar.