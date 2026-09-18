Ideal para cocinar a la olla: la carne económica que queda súper tierna y sabrosa

A la hora de preparar guisos, estofados y otras comidas "de la abuela", no siempre es necesario recurrir a los cortes de carne más conocidos o costosos.

De hecho, existen alternativas menos populares que pueden ofrecer excelentes resultados cuando se cocinan con la técnica adecuada y se respeta el tiempo de la cocción.

Entre ellas aparece un corte vacuno económico y rendidor que cambia notablemente su textura con el paso de las horas y permite conseguir platos reconfortantes, llenos de sabor y perfectos para compartir.

La chiquizuela es una alternativa accesible y rendidora para preparar diferentes comidas caseras llenas de sabor.

Una carne económica que queda tierna con una buena cocción

La chiquizuela es un corte vacuno que se obtiene de la zona del cuello del animal y se caracteriza por ser una pieza con importante presencia de tejido conectivo. Precisamente por esta razón necesita tiempo y humedad durante la preparación para alcanzar una textura agradable.

Esta característica la convierte en una buena alternativa para ollas, guisos, estofados y braseados. Frente a otras carnes utilizadas para preparaciones similares, su principal atractivo está en combinar un precio accesible con un resultado sabroso, siempre que se respete una cocción prolongada y a temperatura moderada.

Su contenido de tejido conectivo hace que este corte sea especialmente apropiado para guisos, estofados y otras preparaciones de cocción lenta.

¿Cuánto cuesta la chiquizuela con el 20% de descuento?

Cuenta DNI es la billetera digital de Banco Provincia y durante septiembre mantiene un beneficio del 20% de ahorro en comercios de cercanía del rubro carnicerías, granjas y pescaderías adheridos, con las condiciones y topes establecidos para la promoción.

Si el kilo de chiquizuela cuesta aproximadamente $7.000, aplicando un descuento del 20% el ahorro es de $1.400. De esta manera, con el beneficio el precio final queda en $5.600 por kilo.

Cabe destacar que, para acceder al beneficio, la compra debe realizarse en una carnicería adherida y abonarse desde la aplicación Cuenta DNI mediante "Pagar QR" con débito en cuenta, Link de Pago o Clave DNI en terminales Posnet, Payway o Cuenta DNI Comercios.

Con el 20% de ahorro de Cuenta DNI, un kilo que cuesta $7.000 puede quedar en $5.600 antes de considerar los límites de reintegro de la promoción.

El secreto para que la chiquizuela quede bien tierna

El principal truco es no apurar la cocción. Primero se puede dorar la pieza en una olla caliente para potenciar el sabor y luego incorporar caldo, vino, salsa de tomate o simplemente agua junto con las verduras elegidas. Después, hay que cocinarla tapada y a fuego bajo hasta que pueda cortarse fácilmente.

También es conveniente retirar excesos de grasa o tejidos demasiado duros antes de cocinarla, aunque sin limpiar la pieza en exceso. Parte del colágeno es justamente lo que aporta cuerpo y untuosidad a la preparación cuando se cocina durante suficiente tiempo.

Una cocción lenta, a fuego bajo y con suficiente líquido es fundamental para lograr una carne bien tierna y jugosa.

Recetas para aprovechar la chiquizuela