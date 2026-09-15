Ideal para cocinar al horno o en olla: el corte de carne económico y magro que queda súper tierno

A la hora de comprar carne, no siempre es necesario recurrir a los cortes más populares para conseguir una pieza tierna, sabrosa y versátil. De hecho, existen alternativas que permiten preparar platos abundantes.

Entre ellas aparece una opción "poco conocida" que puede convertirse en protagonista de comidas al horno, preparaciones de cocción lenta e incluso recetas rellenas, por lo que resulta especialmente práctica para incorporar al menú familiar.

Una opción de carne sabrosa y rendidora que se adapta a diferentes métodos de cocción.

Un corte de carne magro y rendidor que pocos eligen





El chingolo es un corte vacuno que se obtiene de la zona de la paleta del animal. Se caracteriza por ser relativamente compacto y magro, aunque presenta tejido conectivo que condiciona la forma de cocinarlo.

Una de sus principales virtudes es precisamente su versatilidad. Las preparaciones con humedad y tiempos prolongados ayudan a ablandar sus fibras, por lo que funciona especialmente bien en guisos, estofados y carnes a la cacerola. También puede cocinarse al horno controlando el tiempo y evitando que pierda demasiados jugos.

A diferencia de cortes naturalmente más tiernos y costosos, el chingolo se beneficia de las cocciones lentas. Esta característica permite aprovecharlo en recetas que requieren varias horas o temperaturas moderadas y convertir una pieza inicialmente más firme en una carne tierna y sabrosa.

El chingolo se caracteriza por tener poca grasa visible y responder muy bien a las preparaciones de cocción prolongada.

¿Cuánto cuesta el chingolo con los descuentos disponibles?





Durante septiembre, los usuarios de Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia, pueden acceder a un 20% de reintegro en comercios de cercanía adheridos de lunes a viernes. El beneficio establece un tope unificado de $6.000 por semana y por persona.

Si el kilo de chingolo cuesta alrededor de $15.000, con el beneficio del 20% el ahorro sería de $3.000 y el precio final quedaría en $12.000. De esta manera, quienes aprovechen la promoción pueden incorporar este corte a sus comidas y reducir el gasto, siempre que cuenten con saldo disponible dentro del tope de reintegro semanal.

Cabe destacar que, para acceder a la promoción, la operación debe realizarse mediante las modalidades habilitadas dentro de Cuenta DNI, como "Pagar QR" con débito en cuenta, Link de Pago, Clave DNI en terminales Posnet y Payway o Cuenta DNI Comercios. El reintegro se acredita dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a la compra.

Cuenta DNI permite aprovechar un reintegro del 20% en carnicerías y otros comercios de cercanía adheridos durante septiembre.

¿Qué recetas se pueden preparar con chingolo?





Gracias a sus características, este corte puede utilizarse en diferentes platos caseros. Una de las opciones más recomendadas es hacerlo a la cacerola con verduras, caldo y vino, mediante una cocción lenta que permita ablandar sus fibras.

También puede prepararse al horno con papas, batatas o vegetales, procurando incorporar líquido o alguna salsa para conservar la humedad. Otra alternativa es utilizarlo para estofados, guisos y carnes braseadas.

Incluso puede convertirse en una opción para preparar carne mechada o rellena, incorporando ajo, zanahoria, morrón, hierbas u otros ingredientes antes de llevarla a una cocción prolongada. El secreto, especialmente en las piezas enteras, está en respetar los tiempos para conseguir una textura más tierna y jugosa.