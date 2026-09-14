Ideal para guisos: el corte de carne por $4.000 que "la rompe" en las recetas a la olla

El espinazo es uno de esos cortes de carne que suelen quedar asociados a las preparaciones que pasan varias horas en la olla. Por su forma de cocción, puede convertirse en un buen aliado para darle sabor y cuerpo a platos ideales para los días fríos.

Además, es una alternativa que permite comer rico sin gastar de más. Con un 20% de descuento en Cuenta DNI, se puede conseguir por alrededor de $4.000, un precio que lo vuelve una opción interesante para preparar un guiso abundante y rendidor.

Espinazo: el corte de carne estrella para los estofados y guisos





Espinazo, el corte de carne estrella para los estofados y guisos.

Este es un corte vacuno que se obtiene de la zona de la columna y que se caracteriza por combinar hueso con porciones de carne. Esta particularidad hace que sea una opción muy utilizada en preparaciones que necesitan una cocción prolongada y que buscan aprovechar bien sus sabores.

Una de sus principales características es que el hueso ayuda a aportar sabor y cuerpo a distintas comidas, por lo que suele aparecer en guisos, pucheros, caldos y sopas.

Además, cuando se cocina durante el tiempo suficiente, la carne puede quedar tierna y combinarse con verduras, papas, legumbres y otros ingredientes.

A esto se suma que es un corte que puede resultar conveniente para el bolsillo. Su precio en supermercados y algunos comercios ronda los $4.999, pero con el 20% de descuento de Cuenta DNI de lunes a viernes se puede conseguir por $3.999,20. Así, la rebaja es de casi $1.000 sobre el valor original.

Para acceder al beneficio, la compra debe abonarse a través de Cuenta DNI utilizando alguno de los medios de pago disponibles. Se puede pagar mediante "Pagar QR" con débito en cuenta, "Link de Pago" o "Clave DNI" en terminales Posnet, así como también a través de Cuenta DNI Comercios.