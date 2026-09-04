Ideales para hacer sándwiches: receta de figacitas de manteca, fáciles y esponjosas

Las figacitas de manteca son uno de los panes más prácticos para tener listos en casa. Por su tamaño y textura, funcionan muy bien para armar sándwiches, acompañar una picada o simplemente servir con manteca, queso, mermelada o cualquier otro ingrediente elegido para una comida rápida.

Si bien la preparación puede llevar su tiempo por el leudado de la masa, se trata de una receta sencilla que se puede hacer sin problemas y con ingredientes disponibles que suelen estar en cualquier cocina.

Paso a paso para hacer las figacitas de manteca





Ingredientes

1 kilo de harina 000.

400 centímetros cúbicos de leche.

160 centímetros cúbicos de agua.

30 gramos de levadura.

200 gramos de manteca.

60 gramos de sal.

Las figacitas de manteca son ideales para disfrutar en sándwich con cualquier tipo de queso o fiambre. También quedan deliciosas con untables y mermeladas para un desayuno o merienda.

Preparación