RIQUÍSIMAS
Ideales para hacer sándwiches: receta de figacitas de manteca, fáciles y esponjosas
Esta receta de figacitas de manteca es una opción ideal para el desayuno, la merienda o simplemente para preparar sándwiches en cualquier momento del día.
Las figacitas de manteca son uno de los panes más prácticos para tener listos en casa. Por su tamaño y textura, funcionan muy bien para armar sándwiches, acompañar una picada o simplemente servir con manteca, queso, mermelada o cualquier otro ingrediente elegido para una comida rápida.
Si bien la preparación puede llevar su tiempo por el leudado de la masa, se trata de una receta sencilla que se puede hacer sin problemas y con ingredientes disponibles que suelen estar en cualquier cocina.
Paso a paso para hacer las figacitas de manteca
Ingredientes
- 1 kilo de harina 000.
- 400 centímetros cúbicos de leche.
- 160 centímetros cúbicos de agua.
- 30 gramos de levadura.
- 200 gramos de manteca.
- 60 gramos de sal.
Preparación
- Preparar la base de la masa: colocar la harina junto con la sal sobre la mesada y formar una corona, dejando un espacio libre en el centro.
- Incorporar los ingredientes: agregar en el centro la levadura, la leche, el agua y la manteca. Comenzar a integrar de manera progresiva hasta unir todos los ingredientes.
- Amasar: trabajar la preparación con las manos hasta obtener una masa suave y homogénea. Una vez formada, continuar el trabajo con ayuda de un palo de amasar.
- Estirar y plegar: estirar la masa, doblarla sobre sí misma y volver a pasar el palo de amasar. Repetir este procedimiento para lograr una textura más uniforme. Después, cubrirla y dejarla descansar durante aproximadamente 5 minutos.
- Dividir la masa: cortar porciones de unos 50 gramos cada una y formar bollitos de tamaño similar.
- Dejar reposar nuevamente: acomodar las porciones, cubrirlas con papel film y dejarlas descansar durante unos 15 minutos para que la masa vuelva a relajarse y tome volumen.
- Dar forma a las figacitas: aplastar suavemente cada bollo con el palo de amasar hasta formar discos redondos. Realizar un pequeño pinchazo en el centro con un tenedor.
- Fermentar: disponer las figacitas sobre una placa y dejarlas reposar hasta que prácticamente dupliquen su tamaño.
- Hornear: cocinar en un horno previamente precalentado a 200 grados durante unos 15 minutos. Retirar cuando estén cocidas y ligeramente doradas.