La achura económica que pocos aprovechan: queda tierna y se puede cocinar de muchas maneras

Las achuras ocupan un lugar indiscutido en la parrilla argentina y ofrecen alternativas para todos los gustos. Pueden convertirse en el ingrediente principal de diferentes comidas.

Una de ellas se destaca especialmente por su versatilidad en la cocina, ya que admite métodos de cocción muy distintos y puede acompañarse con salsas, vegetales y guarniciones. Además, con una correcta limpieza y preparación previa, es posible conseguir un resultado tierno y sabroso.

Más allá de la parrilla, puede incorporarse con arroz, vegetales o diferentes salsas.

Una achura económica que no solo se puede hacer a la parrilla

El protagonista es el riñón, una achura tradicional que puede prepararse tanto a la parrilla como en sartén, plancha o diferentes recetas.

Su sabor característico es más intenso que el de otros cortes, por lo que la limpieza previa resulta fundamental para conseguir un plato equilibrado.

Antes de cocinar el riñón es fundamental retirar la grasa, las membranas y las partes blancas de su interior.

Una de sus principales características es su textura firme, pero tierna cuando se cocina correctamente. Además, permite cortarlo en rodajas, cubos o pequeños trozos según la preparación elegida, algo que amplía considerablemente sus posibilidades en la cocina.

También se trata de una alternativa que suele encontrarse a un precio inferior al de muchos cortes vacunos tradicionales. Esto permite incorporarlo a diferentes comidas sin necesidad de reservarlo únicamente para el asado del fin de semana.

El ajo y el perejil son dos aliados clásicos para condimentar el riñón y potenciar su sabor.

¿Cuánto cuesta el riñón con el descuento de Cuenta DNI?

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Actualmente, el kilo de riñón puede encontrarse alrededor de los $5.600. Al aplicar una rebaja del 20%, equivalente a $1.120, el precio final queda en aproximadamente $4.480.

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¿Cómo limpiar el riñón antes de cocinarlo?

Antes de llevarlo al fuego es recomendable retirar la grasa exterior, membranas y partes blancas del centro. Luego puede cortarse según la receta elegida y enjuagarse con agua fría.

Para suavizar su aroma y sabor, una técnica habitual consiste en dejarlo reposar entre 20 y 30 minutos en leche y posteriormente escurrirlo y secarlo muy bien. Otra alternativa es utilizar agua con un poco de vinagre, aunque no conviene prolongar demasiado el remojo.

Al cocinarlo, es preferible utilizar fuego fuerte y evitar tiempos excesivamente largos, ya que puede endurecerse. En la parrilla, conviene conseguir una superficie bien dorada y controlar el punto en el interior.

Una correcta limpieza previa ayuda a suavizar el sabor característico del riñón antes de llevarlo al fuego.

Recetas con riñón

Riñón a la parrilla: cortado en rodajas gruesas y condimentado con sal, ajo, perejil y limón.

Riñones a la provenzal: salteados con abundante ajo y perejil, ideales para acompañar con papas.

Riñones al vino blanco: cocidos con cebolla, ajo y vino hasta obtener una salsa sabrosa.

Riñones al jerez: una preparación clásica con cebolla y una salsa intensa.

Riñones a la mostaza: salteados y terminados con una salsa cremosa de mostaza.

Riñones encebollados: cocidos en sartén con abundante cebolla hasta que quede bien dorada.

Guiso de riñón: combinado con papas, zanahoria, cebolla, tomate y diferentes especias.

Brochettes de riñón: intercalado con cebolla, morrón y otros vegetales para cocinar a la parrilla.







