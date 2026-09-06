La achura favorita de la abuela, ideal para preparar platos abundantes

Las recetas de las abuelas guardan un lugar especial para aquellos ingredientes que permitían servir comidas sabrosas y generosas sin necesidad de gastar demasiado.

Guisos, estofados y preparaciones de cocción lenta aprovechaban prácticamente cada parte del animal y conseguían transformar piezas sencillas en verdaderos platos familiares.

Aunque con el tiempo algunas perdieron protagonismo frente a opciones más populares de la carnicería, todavía pueden convertirse en grandes aliadas de la cocina cotidiana.

La achura de la abuela que pocos eligen: es nutritiva, barata y rinde un montón

El protagonista es el corazón vacuno, una víscera muscular de textura firme y sabor característico. Al tratarse de un músculo que trabaja constantemente, presenta una estructura diferente a otras achuras y requiere una correcta limpieza y una cocción apropiada para obtener un resultado agradable.

En comparación con otras piezas utilizadas en preparaciones de olla, el corazón posee una textura más firme. A diferencia de cortes con abundante tejido conectivo que necesitan varias horas para volverse tiernos, puede utilizarse de diferentes maneras según cómo se corte.

Desde el punto de vista nutricional, aporta proteínas de alto valor biológico, hierro, zinc y vitaminas del grupo B, incluida la vitamina B12. Su contenido nutricional puede variar según la porción y la preparación, por lo que la forma de cocinarlo y los ingredientes utilizados para acompañarlo también influyen en el plato final.

Rico en proteínas, hierro y vitamina B12, el corazón se caracteriza por su textura firme y su intenso sabor.

Precio accesible y rendidor

Cuenta DNI cuenta con promociones destinadas a diferentes consumos cotidianos. Entre los beneficios vigentes se encuentra una bonificación del 20% en carnicerías y comercios adheridos, siempre que la operación cumpla con las condiciones establecidas.

Si el corazón tiene un precio de referencia de $5.000, el 20% representa un ahorro de $1.000. Por lo tanto, luego de recibir el reintegro, el costo efectivo de esa compra queda en $4.000. El monto utilizado se contabiliza dentro del tope de devolución establecido por la promoción.

Para acceder al beneficio, es necesario utilizar las modalidades habilitadas dentro de Cuenta DNI, como Pagar QR con débito en cuenta, Link de Pago, Clave DNI mediante terminales Posnet o Payway o Cuenta DNI Comercios, y efectuar la operación en un establecimiento adherido.

La promoción de Cuenta DNI permite reducir el gasto en carnicerías adheridas mediante un reintegro sujeto a las condiciones del beneficio.

Tips para limpiar y preparar el corazón

Antes de cocinarlo, es importante realizar una buena limpieza. Se recomienda retirar el exceso de grasa exterior, membranas, vasos sanguíneos y partes duras visibles con un cuchillo bien afilado. Después puede cortarse según la receta elegida.

Para suavizar su sabor y sumar aromas, puede dejarse unas horas en la heladera con una marinada de ajo, perejil, especias y algún componente ácido, como limón o vinagre. No es obligatorio "curarlo" para consumirlo: lo fundamental es manipularlo de manera higiénica, mantenerlo refrigerado y cocinarlo adecuadamente.

Una marinada con ajo, hierbas y un ingrediente ácido ayuda a aportar sabor y preparar la carne antes de la cocción.

Recetas en las que se puede usar

Guiso de corazón con papas: con cebolla, morrón, zanahoria, tomate y caldo.

Estofado al vino tinto: cocción lenta con vegetales, especias y una salsa bien concentrada.

Corazón a la parrilla: cortado en bifes o tiras, previamente marinado y cocinado sobre las brasas.

Brochettes: en cubos intercalados con cebolla, morrón y otros vegetales.

Corazón encebollado: cortado en tiras finas y salteado con abundante cebolla.

Salteado con verduras: una alternativa rápida con morrón, zanahoria, cebolla y condimentos.

Corazón al disco: acompañado con vegetales, tomate y caldo para conseguir una preparación abundante.

Empanadas de corazón: cocido previamente y picado para preparar un relleno con cebolla, huevo y especias.