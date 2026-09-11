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Viernes, 11 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
COMPRA INTELIGENTE

La carne "rendidora" que pocos conocen: tiene un excelente precio y sirve para múltiples recetas

Es una alternativa sabrosa, jugosa y versátil, ideal para incorporar al menú cotidiano y preparar platos fáciles sin gastar de más.

MBurczynsky
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Elegir cortes rendidores y fáciles de incorporar a diferentes preparaciones puede marcar la diferencia, especialmente cuando se busca resolver almuerzos y cenas sin gastar de más.

Entre las alternativas disponibles en las carnicerías hay una que se destaca por su versatilidad y la posibilidad de adaptarse a platos muy distintos.

De hecho, puede convertirse en el relleno de una pasta, ser protagonista de unas albóndigas o utilizarse para preparar hamburguesas, empanadas y hasta salsas.

Esta carne permite resolver comidas caseras de manera sencilla y combinarla con una gran variedad de ingredientes.&nbsp;
Esta carne permite resolver comidas caseras de manera sencilla y combinarla con una gran variedad de ingredientes. 

Carne económica, sabrosa y versátil

La carne picada de cerdo es una alternativa que permite aprovechar las características de esta proteína en preparaciones donde habitualmente se utiliza carne vacuna. 

Su sabor, textura y facilidad de cocción hacen que pueda incorporarse tanto a recetas sencillas para todos los días como a platos más elaborados.

Además, una de sus principales virtudes es que suele resultar jugosa y tierna, especialmente cuando contiene una proporción moderada de grasa. Esto ayuda a evitar preparaciones secas y aporta sabor sin necesidad de incorporar demasiados ingredientes adicionales

&nbsp;Su textura jugosa y sabor suave permiten incorporar la carne de cerdo a rellenos, hamburguesas, albóndigas y otras preparaciones.&nbsp;
 Su textura jugosa y sabor suave permiten incorporar la carne de cerdo a rellenos, hamburguesas, albóndigas y otras preparaciones. 

Frente a la carne picada vacuna, la principal diferencia está en el sabor y en las características de la grasa, que también dependen del corte utilizado para elaborar cada producto. 

La de cerdo suele presentar un gusto más suave y una textura especialmente jugosa, por lo que funciona muy bien en rellenos y preparaciones condimentadas. 

Vale la pena mencionar que, en ambos casos, es importante cocinar completamente la carne picada y conservarla correctamente refrigerada.

La carne picada de cerdo se diferencia de la vacuna principalmente por su sabor, textura y nivel de jugosidad.

La carne picada de cerdo se diferencia de la vacuna principalmente por su sabor, textura y nivel de jugosidad.

¿Cuánto cuesta con el descuento de Cuenta DNI?

Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia, mantiene durante septiembre diferentes beneficios para sus usuarios. Entre ellos se encuentra el 20% de ahorro en comercios de cercanía, categoría que incluye carnicerías.

Si el kilo de carne picada de cerdo cuesta aproximadamente $8.000, aplicando una bonificación del 20% el ahorro sería de $1.600. De esta manera, el precio final quedaría en $6.400, siempre que la compra reúna los requisitos establecidos y el usuario todavía disponga de margen dentro del tope de reintegro correspondiente.

Cabe destacar que el beneficio no se aplica utilizando cualquier medio de pago. Para acceder al reintegro, la operación debe realizarse mediante Cuenta DNI en un comercio adherido y utilizando alguna de las modalidades contempladas por la promoción, como Pagar QR con débito en cuenta, Link de Pago, Clave DNI en terminales habilitadas o Cuenta DNI Comercios.

&nbsp;El beneficio de Cuenta DNI permite ahorrar en compras realizadas en carnicerías adheridas durante septiembre.&nbsp;
 El beneficio de Cuenta DNI permite ahorrar en compras realizadas en carnicerías adheridas durante septiembre. 

Recetas en las que se puede usar

  • Hamburguesas caseras
  • Albóndigas
  • Empanadas
  • Pastel de papa
  • Tacos
  • Canelones
  • Lasañas
  • Zapallitos rellenos 
  • Salsas para acompañar pastas

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