SON ADICTIVOS
La receta de cuernitos de grasa de panadería que sale perfecta y se hace en pocos pasos
Estos deliciosos cuernitos de grasa son ideales para resolver una merienda o desayuno de manera práctica y sin gastar de más.
Los cuernitos de grasa son una de esas especialidades que se encuentran fácilmente en cualquier panadería argentina y que nunca faltan a la hora de acompañar unos mates.
Aunque suelen comprarse ya preparados, también es posible hacerlos en casa sin demasiadas complicaciones. Esta receta se destaca justamente por utilizar ingredientes accesibles que suelen estar disponibles en cualquier cocina y por requerir un procedimiento sencillo.
Receta para hacer cuernitos de grasa fácil y con pocos ingredientes
Ingredientes:
- 250 gramos de harina.
- 8 gramos de sal.
- 12 gramos de levadura.
- 75 gramos de grasa vacuna.
- 100 centímetros cúbicos de agua.
Preparación:
- Para comenzar, derretí la grasa vacuna a fuego bajo y reservala unos minutos para que pierda el exceso de temperatura. Es importante que esté líquida, pero no demasiado caliente al momento de incorporarla a la masa.
- Luego, colocá la harina sobre la mesada y formá una corona. Distribuí la sal por los bordes y, en el centro, incorporá la levadura previamente activada junto con parte del agua.
- Comenzá a integrar los ingredientes desde el centro hacia afuera hasta formar una masa. Agregá de a poco el resto del agua y continuá trabajando hasta que todos los ingredientes queden unidos.
- A continuación, sumá la grasa derretida y amasá hasta obtener una preparación suave y homogénea. Formá un bollo, cubrilo con papel film o un repasador limpio y dejalo descansar durante aproximadamente 40 minutos, en un lugar templado.
- Una vez que la masa haya levado, dividila en porciones y cortá pequeños bastones. Estirá cada uno con las manos hasta obtener tiras alargadas.
- Para darle la forma característica, humedecé ligeramente cada tira con agua y enrollá ambos extremos hacia el centro. Después, superponé uno de los rollos sobre el otro hasta formar el típico cuernito.
- Acomodá las piezas sobre una placa previamente enharinada, dejando una pequeña separación entre cada una para que puedan expandirse durante la cocción.
- Llevá la bandeja a un horno precalentado a 200 grados y cociná durante unos 15 minutos, o hasta que los cuernitos estén dorados en la superficie.
- Retiralos del horno y dejalos entibiar antes de servir. De esta manera estarán listos para acompañar el mate, café, té o cualquier otra infusión.