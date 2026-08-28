La receta de cuernitos de grasa de panadería que sale perfecta y se hace en pocos pasos

Los cuernitos de grasa son una de esas especialidades que se encuentran fácilmente en cualquier panadería argentina y que nunca faltan a la hora de acompañar unos mates.

Aunque suelen comprarse ya preparados, también es posible hacerlos en casa sin demasiadas complicaciones. Esta receta se destaca justamente por utilizar ingredientes accesibles que suelen estar disponibles en cualquier cocina y por requerir un procedimiento sencillo.

Receta para hacer cuernitos de grasa fácil y con pocos ingredientes





Ingredientes:

250 gramos de harina.

8 gramos de sal.

12 gramos de levadura.

75 gramos de grasa vacuna.

100 centímetros cúbicos de agua.





Los cuernitos de grasa se preparan con pocos ingredientes y principalmente llevan harina, grasa y agua.

Preparación: