La receta de un pan de carne riquísimo que te va a salvar la semana
Con carne picada, verduras y un toque de mostaza, esta preparación rinde ocho porciones, se cocina en poco más de una hora y resuelve la comida sin gastar de más.
El pan de carne es uno de esos platos que salvan cualquier semana. Es económico, rinde para varias personas y se adapta a cualquier guarnición, desde una ensalada simple hasta unas papas gratinadas. Con carne picada como base, se arma en pocos pasos y no exige experiencia en la cocina.
La receta gana todavía más sentido si se tienen en cuenta los precios actuales. Si el kilo de carne picada ronda los $9.950, quienes paguen con Cuenta DNI en carnicerías adheridas pueden acceder a un 20% de descuento, con lo que el kilo queda en $7.960.
Ingredientes para 8 porciones
- 1 kg de carne picada
- 2 cebollas medianas
- Un poco de perejil
- 1 zanahoria
- 1 pimiento rojo
- 2 huevos
- 100 g de queso rallado
- 4 cucharadas de pan rallado
- 1 cucharada de mostaza
- Sal
- Pimienta
- Aceite de oliva
Paso a paso para un pan de carne jugoso
Antes de arrancar con la cocción, conviene precalentar el horno a 190°. Meter la mezcla en un horno frío es el error más común y arruina la textura final.
- Rallar la zanahoria y la cebolla, y picar bien fino el perejil. Cortar el pimiento rojo en cubos pequeños.
- Calentar una sartén con aceite de oliva y dorar la cebolla, el pimiento y la zanahoria. Condimentar a gusto.
- En un recipiente aparte, mezclar la carne con los huevos, el queso rallado, las verduras ya cocidas, el pan rallado, la mostaza, el perejil, la sal y la pimienta.
- Amasar hasta lograr una mezcla homogénea y compacta.
- Volcar la preparación en una fuente aceitada o en una budinera, dejando unos tres dedos de alto.
- Cocinar en el horno precalentado durante aproximadamente una hora, hasta que quede bien cocido por dentro.
- Dejar reposar antes de desmoldar, para que no se rompa al servir.
El truco para que quede relleno y no se te desarme
Para quienes ya dominan la versión clásica, el siguiente paso es animarse al pan de carne relleno. La técnica cambia muy poco: hay que estirar la mezcla sobre una fuente formando un rectángulo de unos 2 centímetros de alto, cubrirlo con el relleno elegido (panceta, queso, huevo duro) y enrollarlo con cuidado, como un pionono.
Una vez armado el rollo, se cubre con papel aluminio antes de llevarlo al horno. Ese paso es clave: evita que la superficie se seque mientras el interior termina de cocinarse.