La receta de un pan de carne riquísimo que te va a salvar la semana

El pan de carne es uno de esos platos que salvan cualquier semana. Es económico, rinde para varias personas y se adapta a cualquier guarnición, desde una ensalada simple hasta unas papas gratinadas. Con carne picada como base, se arma en pocos pasos y no exige experiencia en la cocina.

La receta gana todavía más sentido si se tienen en cuenta los precios actuales. Si el kilo de carne picada ronda los $9.950, quienes paguen con Cuenta DNI en carnicerías adheridas pueden acceder a un 20% de descuento, con lo que el kilo queda en $7.960.

Ingredientes para 8 porciones

1 kg de carne picada

2 cebollas medianas

Un poco de perejil

1 zanahoria

1 pimiento rojo

2 huevos

100 g de queso rallado

4 cucharadas de pan rallado

1 cucharada de mostaza

Sal

Pimienta

Aceite de oliva

El pan de carne es económico, rinde para varias personas y se adapta a cualquier guarnición.

Paso a paso para un pan de carne jugoso

Antes de arrancar con la cocción, conviene precalentar el horno a 190°. Meter la mezcla en un horno frío es el error más común y arruina la textura final.

Rallar la zanahoria y la cebolla, y picar bien fino el perejil. Cortar el pimiento rojo en cubos pequeños. Calentar una sartén con aceite de oliva y dorar la cebolla, el pimiento y la zanahoria. Condimentar a gusto. En un recipiente aparte, mezclar la carne con los huevos, el queso rallado, las verduras ya cocidas, el pan rallado, la mostaza, el perejil, la sal y la pimienta. Amasar hasta lograr una mezcla homogénea y compacta. Volcar la preparación en una fuente aceitada o en una budinera, dejando unos tres dedos de alto. Cocinar en el horno precalentado durante aproximadamente una hora, hasta que quede bien cocido por dentro. Dejar reposar antes de desmoldar, para que no se rompa al servir.

El truco para que quede relleno y no se te desarme

Para quienes ya dominan la versión clásica, el siguiente paso es animarse al pan de carne relleno. La técnica cambia muy poco: hay que estirar la mezcla sobre una fuente formando un rectángulo de unos 2 centímetros de alto, cubrirlo con el relleno elegido (panceta, queso, huevo duro) y enrollarlo con cuidado, como un pionono.

Una vez armado el rollo, se cubre con papel aluminio antes de llevarlo al horno. Ese paso es clave: evita que la superficie se seque mientras el interior termina de cocinarse.