La receta definitiva de los alfajores de maicena: la proporción exacta para que queden súper suaves

Los alfajores de maicena ocupan un lugar de privilegio en la mesa de los argentinos. Ya sea para acompañar el mate de la tarde o para servir en una reunión familiar, lograr esa textura suave y desmenuzable que se deshace en la boca requiere conocer algunos secretos fundamentales de la pastelería casera.

El error más común al prepararlos en casa es obtener tapas duras o, por el contrario, alfajores que se quiebran al momento de armarlos. La clave del éxito radica en la combinación exacta de almidón de maíz y harina de trigo, junto con una manipulación mínima de la masa para no activar el gluten.

A continuación, la fórmula perfecta para lograr unos alfajores de maicena impecables, con el toque justo de ralladura de limón y un abundante relleno de dulce de leche repostero.

Ingredientes necesarios





Para la masa

Almidón de maíz: 300 gramos.

Harina de trigo 0000: 200 gramos.

Manteca a temperatura ambiente (pomada): 200 gramos.

Azúcar impalpable (o común): 150 gramos.

Yemas de huevo: 3 unidades.

Polvo de hornear: 2 cucharaditas.

Esencia de vainilla: 1 cucharadita.

Ralladura de limón: 1 cucharadita (evitando la parte blanca).

Para el armado

Dulce de leche repostero: 400 gramos.

Coco rallado: cantidad necesaria.

Receta de alfajores de maicena.

Paso a paso para la preparación



