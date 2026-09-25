La receta definitiva de los alfajores de maicena: la proporción exacta para que queden súper suaves
La receta definitiva de este clásico de la repostería argentina. La proporción justa de ingredientes, el truco de la masa para que no quede seca y el paso a paso para un resultado profesional.
Los alfajores de maicena ocupan un lugar de privilegio en la mesa de los argentinos. Ya sea para acompañar el mate de la tarde o para servir en una reunión familiar, lograr esa textura suave y desmenuzable que se deshace en la boca requiere conocer algunos secretos fundamentales de la pastelería casera.
El error más común al prepararlos en casa es obtener tapas duras o, por el contrario, alfajores que se quiebran al momento de armarlos. La clave del éxito radica en la combinación exacta de almidón de maíz y harina de trigo, junto con una manipulación mínima de la masa para no activar el gluten.
A continuación, la fórmula perfecta para lograr unos alfajores de maicena impecables, con el toque justo de ralladura de limón y un abundante relleno de dulce de leche repostero.
Ingredientes necesarios
Para la masa
Almidón de maíz: 300 gramos.
Harina de trigo 0000: 200 gramos.
Manteca a temperatura ambiente (pomada): 200 gramos.
Azúcar impalpable (o común): 150 gramos.
Yemas de huevo: 3 unidades.
Polvo de hornear: 2 cucharaditas.
Esencia de vainilla: 1 cucharadita.
Ralladura de limón: 1 cucharadita (evitando la parte blanca).
Para el armado
Dulce de leche repostero: 400 gramos.
Coco rallado: cantidad necesaria.
Paso a paso para la preparación
Cremar la manteca con el azúcar: en un bol, batir la manteca blanda con el azúcar impalpable hasta obtener una crema pálida y homogénea.
Incorporar los líquidos: agregar las yemas de a una, integrando bien después de cada incorporación. Sumar la esencia de vainilla y la ralladura de limón.
Tamizar los secos: en un recipiente aparte, tamizar la maicena, la harina 0000 y el polvo de hornear. La maicena debe superar en proporción a la harina para garantizar la suavidad característica.
Unir la masa sin amasar: incorporar los ingredientes secos a la mezcla líquida utilizando una espátula o cornet. Unir los ingredientes con suaves presiones hasta formar un bollo. Importante: no amasar, ya que esto le daría elasticidad y endurecería las tapas.
Descanso en frío: envolver la masa en papel film y llevar a la heladera durante al menos 30 a 45 minutos. La masa debe estar bien fría para poder estirarla con facilidad.
Estirado y cortado: espolvorear la mesa con un poco de maicena extra. Estirar la masa con palo de amasar hasta alcanzar un grosor de entre 5 y 7 milímetros. Cortar tapitas del tamaño deseado (habitualmente de 4 a 5 centímetros de diámetro).
Horneado justo: colocar las tapas en una placa enmantecada o con papel manteca, dejando un espacio pequeño entre cada una. Cocinar en horno precalentado a 170 grados (fuego medio-bajo) durante 8 a 10 minutos. Las tapas deben quedar blancas por arriba y apenas doradas en la base.
Enfriado y rellenado: dejar enfriar las tapas por completo antes de manipularlas. Con la ayuda de una manga pastelera, colocar una abundante copete de dulce de leche repostero en la base de una tapa, colocar la otra encima y presionar suavemente.
El toque final: hacer rodar los bordes del alfajor por un plato con coco rallado para que se adhiera al dulce de leche.