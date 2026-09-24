La receta perfecta para hacer las mejores crackers de garbanzos y calabaza

Las galletitas saladas son una alternativa práctica para tener siempre a mano durante la merienda, como snack o para acompañar una picada. Pero también se pueden preparar en casa con ingredientes simples y adaptar los sabores según el gusto de cada uno.

Esta receta de crackers de garbanzo y calabaza propone una opción casera, crocante y fácil de preparar. La masa combina el sabor suave de la calabaza con la harina de garbanzo y el aporte de las semillas de sésamo.

Paso a paso para hacer crackers de calabaza y garbanzo

Ingredientes

1 taza de puré de calabaza , aproximadamente 270 gramos .

, aproximadamente . 2 tazas de harina de garbanzo , unos 250 gramos .

, unos . 1 cucharadita de sal .

. 2 cucharaditas de orégano .

. 4 cucharadas de semillas de sésamo .

. Ajo en polvo, cebolla en polvo, perejil, cilantro o albahaca, opcionales, para dar sabor.

Estas galletitas de calabaza y garbanzos se pueden saborizar con diferentes condimentos como orégano, tomillo, pimentón, albahaca, entre otros.

Preparación

Cociná la calabaza hasta que esté completamente tierna. Podés hacerlo hervida, al vapor o directamente en el horno. Una vez lista, retirale la cáscara y pisá la pulpa hasta conseguir un puré uniforme.

hasta que esté completamente tierna. Podés hacerlo hervida, al vapor o directamente en el horno. Una vez lista, retirale la cáscara y pisá la pulpa hasta conseguir un puré uniforme. Pasá el puré a un bowl y agregá la sal , el orégano y los condimentos opcionales que hayas elegido. Mezclá para distribuir bien los sabores.

, el y los condimentos opcionales que hayas elegido. Mezclá para distribuir bien los sabores. Incorporá la harina de garbanzo de a poco, mientras integrás la preparación. Continuá trabajando la masa hasta conseguir una textura suave y manejable que no se pegue demasiado en las manos.

de a poco, mientras integrás la preparación. Continuá trabajando la masa hasta conseguir una textura suave y manejable que no se pegue demasiado en las manos. Cubrí la preparación y dejala descansar durante unos 20 minutos para que la masa tome mejor consistencia antes del estirado.

para que la masa tome mejor consistencia antes del estirado. Colocá la masa entre dos láminas de film y estirala con un palo de amasar. Intentá conseguir una superficie bien fina y pareja , ya que el grosor influirá directamente en lo crocantes que queden las crackers.

, ya que el grosor influirá directamente en lo crocantes que queden las crackers. Distribuí parte de las semillas de sésamo sobre una de las caras y presionalas suavemente para que queden adheridas.

sobre una de las caras y presionalas suavemente para que queden adheridas. Dalo vuelta y repetí el procedimiento con las semillas restantes. Podés pasar nuevamente el palo de amasar por encima para fijarlas mejor.

Retirá el film superior y cortá la masa en cuadrados, rectángulos o triángulos, según la forma que prefieras.

Acomodá las piezas en una bandeja cubierta con papel manteca o apenas aceitada, dejando algo de espacio entre ellas.

o apenas aceitada, dejando algo de espacio entre ellas. Llevá la bandeja a un horno precalentado a 200 °C. Cociná hasta que las crackers estén doradas y crocantes. La fuente original indica controlar la cocción porque el tiempo puede variar según el grosor de la masa y el horno.

Tips para que las crackers queden bien crocantes