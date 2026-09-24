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La receta perfecta para hacer las mejores crackers de garbanzos y calabaza

Estas crackers caseras se hacen al horno con pocos ingredientes y son ideales para "picar" como snack o acompañar diferentes comidas.

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Las galletitas saladas son una alternativa práctica para tener siempre a mano durante la merienda, como snack o para acompañar una picada. Pero también se pueden preparar en casa con ingredientes simples y adaptar los sabores según el gusto de cada uno.

Esta receta de crackers de garbanzo y calabaza propone una opción casera, crocante y fácil de preparar. La masa combina el sabor suave de la calabaza con la harina de garbanzo y el aporte de las semillas de sésamo.

Paso a paso para hacer crackers de calabaza y garbanzo

Ingredientes

  • 1 taza de puré de calabaza, aproximadamente 270 gramos.
  • 2 tazas de harina de garbanzo, unos 250 gramos.
  • 1 cucharadita de sal.
  • 2 cucharaditas de orégano.
  • 4 cucharadas de semillas de sésamo.
  • Ajo en polvo, cebolla en polvo, perejil, cilantro o albahaca, opcionales, para dar sabor.
Estas galletitas de calabaza y garbanzos se pueden saborizar con diferentes condimentos como orégano, tomillo, pimentón, albahaca, entre otros.&nbsp;
Estas galletitas de calabaza y garbanzos se pueden saborizar con diferentes condimentos como orégano, tomillo, pimentón, albahaca, entre otros. 

Preparación

  • Cociná la calabaza hasta que esté completamente tierna. Podés hacerlo hervida, al vapor o directamente en el horno. Una vez lista, retirale la cáscara y pisá la pulpa hasta conseguir un puré uniforme.
  • Pasá el puré a un bowl y agregá la sal, el orégano y los condimentos opcionales que hayas elegido. Mezclá para distribuir bien los sabores.
  • Incorporá la harina de garbanzo de a poco, mientras integrás la preparación. Continuá trabajando la masa hasta conseguir una textura suave y manejable que no se pegue demasiado en las manos.
  • Cubrí la preparación y dejala descansar durante unos 20 minutos para que la masa tome mejor consistencia antes del estirado.
  • Colocá la masa entre dos láminas de film y estirala con un palo de amasar. Intentá conseguir una superficie bien fina y pareja, ya que el grosor influirá directamente en lo crocantes que queden las crackers.
  • Distribuí parte de las semillas de sésamo sobre una de las caras y presionalas suavemente para que queden adheridas.
  • Dalo vuelta y repetí el procedimiento con las semillas restantes. Podés pasar nuevamente el palo de amasar por encima para fijarlas mejor.
  • Retirá el film superior y cortá la masa en cuadrados, rectángulos o triángulos, según la forma que prefieras.
  • Acomodá las piezas en una bandeja cubierta con papel manteca o apenas aceitada, dejando algo de espacio entre ellas.
  • Llevá la bandeja a un horno precalentado a 200 °C. Cociná hasta que las crackers estén doradas y crocantes. La fuente original indica controlar la cocción porque el tiempo puede variar según el grosor de la masa y el horno.

Tips para que las crackers queden bien crocantes

  • Estirá la masa lo más fina posible: este es uno de los puntos principales para conseguir una textura seca y crujiente.
  • Controlá el horno durante la cocción: las crackers más delgadas pueden dorarse rápidamente, por lo que conviene vigilarlas para evitar que se quemen.
  • No sobrecargues la bandeja: distribuí las piezas de manera ordenada para favorecer una cocción pareja.
  • Personalizá los sabores: además del orégano, podés sumar pimentón, curry, tomillo, romero o distintas hierbas secas.
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