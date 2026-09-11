Llegó la temporada de frutillas y esta receta dulce es perfecta para aprovecharlas

Con la llegada de las primeras frutillas de estación, son varias las opciones para aprovechar la fruta en la cocina, y una de las más elegidas combina una base crocante con un relleno jugoso. Su gran ventaja es que no requiere de un molde especial para su armado.

La particularidad de esta receta está en su formato abierto: la masa se estira en un disco y se pliega sobre el propio relleno, lo que le da una terminación rústica y hogareña. Se puede servir tibia, sola o acompañada con una bocha de helado de crema americana o un copete de crema chantilly.

Ingredientes para esta receta con frutillas

Para la masa:

200 g de harina 0000

100 g de manteca bien fría, cortada en cubitos

1 cucharada de azúcar

1 pizca de sal

4 a 5 cucharadas de agua helada





Para el relleno y la terminación:

400 g de frutillas frescas, lavadas, sin cabo y cortadas al medio o en cuartos

3 cucharadas de azúcar común o mascabo

1 cucharada colmada de almidón de maíz

1 cucharadita de jugo de limón

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 huevo batido

2 cucharadas de azúcar rubia o granulada gruesa

2 cucharadas de galletitas de vainilla molidas, almendras en polvo o copos de maíz triturados

El armado sin molde le da a esta tarta su característica terminación rústica y hogareña.

Paso a paso: cómo hacer la receta

Mezclar la harina, el azúcar y la sal, y sumar la manteca bien fría. Desarmarla con la yema de los dedos hasta lograr un arenado grueso, con pedacitos visibles del tamaño de una arveja. Agregar el agua helada de a una cucharada por vez, sin amasar, hasta formar un bollo compacto. Envolverlo y llevarlo a la heladera durante al menos 30 minutos. Mezclar las frutillas con el azúcar, el jugo de limón, la esencia de vainilla y el almidón de maíz, integrando todo con suavidad para que el almidón cubra bien la fruta y ayude a espesar los jugos durante la cocción. Espolvorear la masa, antes de volcar la fruta, con las galletitas molidas, las almendras en polvo o los copos de maíz triturados, dejando libre un margen de unos 5 cm en los bordes. Después, estirarla hasta formar un disco de unos 30 cm de diámetro. Trasladar el disco a una placa junto con el papel manteca. Distribuir las frutillas en el centro, dejando libres entre 4 y 5 centímetros en todo el borde, y plegar la masa hacia adentro sobre el relleno. Pincelar la parte visible de la masa con huevo batido y cubrir con la azúcar gruesa. Cocinar en horno precalentado a 190°C durante 35 a 40 minutos, hasta que la masa quede dorada y los jugos de la fruta empiecen a burbujear en el centro. Una vez fuera del horno, entibiar unos 15 minutos antes de cortar, para que la fruta tome consistencia y el corte sea más prolijo.

Trucos infalibles para que la tarta salga perfecta

Si no hay frutillas a mano, la receta funciona igual de bien con arándanos, frambuesas o duraznos, ajustando el azúcar según la acidez de cada fruta. Uno de los errores más comunes es saltear el paso de la manteca fría o el descanso en la heladera, ya que son los que garantizan una masa crocante y no elástica.

En cuanto a la conservación, se mantiene bien tapada a temperatura ambiente durante un día, y hasta tres días en la heladera; conviene recalentarla unos minutos en el horno antes de servir para recuperar el crocante.