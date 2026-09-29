DELICIOSAS
Lluvia y tortas fritas: cómo preparar la tradicional receta para acompañar los mates de la tarde
Se trata de un clásico de la cocina argentina para acompañar el mate en los días grises. Con pocos ingredientes y grasa vacuna, se pueden preparar en casa en pocos minutos.
Cuando el clima invita a quedarse adentro y preparar algo casero, pocas recetas representan tanto a la merienda argentina como unas buenas tortas fritas.
Aunque también pueden prepararse con aceite, la receta tradicional utiliza grasa vacuna tanto para la masa como para la fritura, lo que aporta un sabor más intenso y una textura particular.
Receta para hacer tortas fritas con grasa
Ingredientes
- 500 g de harina leudante. También se puede utilizar harina común junto con 1 cucharadita de polvo de hornear.
- 2 cucharaditas de sal.
- 4 cucharadas de grasa.
- 120 ml de agua tibia, aproximadamente.
- Grasa vacuna, cantidad necesaria para freír.
- Azúcar, a gusto y de manera opcional para terminar.
Preparación
- Colocá la harina en un bowl y mezclala con la sal. Hacé un hueco en el centro y agregá la grasa previamente derretida y ya tibia.
- Comenzá a integrar los ingredientes con las manos y sumá el agua tibia de a poco, hasta conseguir una masa que pueda unirse sin quedar demasiado húmeda.
- Pasá la masa a la mesada y amasá durante varios minutos. Trabajala con energía hasta que quede lisa, elástica y aparezcan pequeñas ampollas en su superficie.
- Formá un bollo, cubrilo con un repasador limpio y dejalo reposar entre una y dos horas. Este tiempo permite que la masa tome una mejor textura y resulte más fácil de trabajar.
- Una vez cumplido el descanso, dividí el bollo en porciones pequeñas y formá bollitos individuales.
- Aplastá cada porción con la palma de la mano hasta obtener discos de aproximadamente un centímetro de espesor.
- Con los dedos, podés estirar un poco más los bordes para conseguir la forma característica de las tortas fritas.
- Realizá un pequeño agujero en el centro de cada disco o pinchalos con un tenedor. Esto ayuda a controlar la forma durante la fritura.
- Calentá abundante grasa vacuna en una sartén o cacerola amplia. Cuando esté bien caliente, colocá las tortas fritas de a pocas unidades para evitar que baje demasiado la temperatura.
- Freílas hasta que estén doradas de ambos lados, dándolas vuelta con una espumadera para conseguir una cocción uniforme.
- Retiralas y apoyalas sobre papel absorbente para eliminar el excedente de grasa.
- Como terminación, espolvoreá con azúcar si buscás una versión dulce. También podés dejarlas sin azúcar para acompañarlas con queso, fiambre u otros ingredientes salados.