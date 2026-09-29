Lluvia y tortas fritas: cómo preparar la tradicional receta para acompañar los mates de la tarde

Cuando el clima invita a quedarse adentro y preparar algo casero, pocas recetas representan tanto a la merienda argentina como unas buenas tortas fritas.

Aunque también pueden prepararse con aceite, la receta tradicional utiliza grasa vacuna tanto para la masa como para la fritura, lo que aporta un sabor más intenso y una textura particular.

Receta para hacer tortas fritas con grasa

Ingredientes

500 g de harina leudante . También se puede utilizar harina común junto con 1 cucharadita de polvo de hornear .

. También se puede utilizar harina común junto con . 2 cucharaditas de sal .

. 4 cucharadas de grasa .

. 120 ml de agua tibia , aproximadamente.

, aproximadamente. Grasa vacuna , cantidad necesaria para freír.

, cantidad necesaria para freír. Azúcar, a gusto y de manera opcional para terminar.





Las tortas fritas pueden hacerse con aceite, pero la receta tradicional lleva grasa, tanto para la masa como para la fritura.

Preparación