Los 4 cortes de carne que son "multiuso" y se adaptan a distintas recetas

A la hora de planificar el menú semanal, contar con cortes de carne que puedan utilizarse en diferentes recetas permite simplificar bastante la tarea. Algunas piezas se destacan justamente por su capacidad para adaptarse a distintas técnicas de cocción y, además, suelen tener un valor más accesible que otros cortes considerados premium.

Entre las alternativas recomendadas aparecen cuatro cortes que pueden incorporarse fácilmente a la cocina cotidiana y que permiten preparar desde una comida rápida hasta platos que requieren mayor tiempo de cocción.

Los cuatro cortes de carne que conviene sumar a la cocina

1. Paleta

La paleta es una de las piezas más versátiles del cuarto delantero del vacuno. Aunque suele asociarse con la carne picada o con preparaciones de cocción prolongada, también puede utilizarse para hacer bifes.

En particular, la parte central de la paleta puede cortarse en bifes finos, que resultan prácticos para cocinar rápidamente en la plancha o la sartén. Una vez preparados, pueden acompañarse con prácticamente cualquier guarnición, desde papas y ensaladas hasta arroz o verduras salteadas.

2. Roast beef

El roast beef es otro de los cortes que más posibilidades ofrece. Tradicionalmente, se utiliza en guisos y estofados, donde una cocción prolongada permite obtener una carne tierna y llena de sabor.

También es uno de los cortes elegidos para preparar hamburguesas caseras, gracias a su textura y a la posibilidad de combinarlo con otros ingredientes para lograr una preparación sabrosa.

Sin embargo, no es necesario limitarlo a estas alternativas. Cortado en bifes de tamaño mediano, puede cocinarse a la plancha o en una sartén y transformarse en una opción práctica para el menú diario.

La paleta, el roast beef, cuadril y la marucha son ideales para sumar en el menú diario, ya que son cortes versátiles que se pueden adaptar a múltiples recetas.

3. Cuadril

Dentro de los cortes del cuarto trasero, el cuadril se presenta como una opción tradicional para quienes buscan una carne relativamente magra y tierna sin llegar al precio de piezas como el lomo.

Su versatilidad permite utilizarlo para preparar churrascos, salteados y guisos, entre otras recetas. En el caso de los bifes, una cocción adecuada permite mantener una textura tierna y aprovechar todo su sabor.

Por sus características, puede convertirse en una alternativa para resolver diferentes comidas durante la semana, ya sea en preparaciones rápidas o acompañado por verduras y otros ingredientes en platos más elaborados.

4. Marucha

La marucha es quizás uno de los cortes menos reconocidos de este grupo, aunque tiene características que la vuelven muy atractiva para la cocina diaria. Se trata del músculo que recubre los bifes anchos y suele llamar la atención por su marmoleado, es decir, las pequeñas vetas de grasa distribuidas dentro de la carne.

Ese detalle aporta sabor y ayuda a conservar los jugos durante la cocción. La marucha puede prepararse a la plancha, a la parrilla o al horno, siempre que se evite una temperatura excesivamente alta que pueda secarla.

¿Cómo conseguir descuentos en carne?

Además de elegir cortes versátiles, existen promociones que permiten reducir el costo de las compras en carnicerías. Actualmente, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, ofrece un 20% de descuento en comercios adheridos.

La entidad unificó el beneficio correspondiente a carnicerías, granjas y pescaderías con el de "Comercios de cercanía". De esta manera, la promoción se encuentra disponible de lunes a viernes y permite acceder a un reintegro del 20%.

El descuento tiene un tope semanal de $6.000 por persona, que se alcanza al realizar compras por hasta $30.000.

Para utilizarlo, el pago debe hacerse mediante Cuenta DNI, utilizando QR o Clave DNI y dinero disponible en la cuenta. La promoción no contempla operaciones realizadas mediante transferencias o envíos de dinero, ni pagos con tarjetas de crédito o débito.

Tampoco son válidos los pagos efectuados mediante QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

El reintegro no se acredita de manera inmediata. Según las condiciones del beneficio, aparece en los movimientos de la cuenta vinculada a Cuenta DNI dentro de los primeros diez días hábiles posteriores a la compra.