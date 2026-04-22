Los 6 pasos para preparar falafel casero bien crocante por fuera y tierno por dentro

El falafel es una de esas recetas que parecen simples, pero cuando salen bien... son un espectáculo. Estas croquetitas de garbanzo, tan populares en Medio Oriente, conquistaron el mundo por su sabor intenso, su textura única y porque son una opción económica y rendidora. Hacer la versión casera no solo es más rica que la comprada, también te permite ajustar sabores y lograr ese dorado perfecto que hace la diferencia.

Su origen se disputa entre países como Egipto, Israel y Líbano, pero lo cierto es que hoy es un clásico de la comida callejera global. Se suele servir en pan pita, con ensaladas frescas y salsas como tahini o yogur. Y lo mejor: con ingredientes básicos podés armar algo espectacular en tu propia cocina.

El falafel se puede servir en sándwich con pan pita, lechuga, tomate y salsa de yogur.

Si alguna vez probaste falafel y te quedó seco, duro o se desarmó en la fritura, esta receta es para vos. Acá vas a aprender los puntos clave para que te salga bien desde el primer intento, con ese equilibrio ideal entre crocante y húmedo que hace que todos repitan.

Ingredientes

Garbanzos secos: 500 g (remojados por 24 horas).

Cebolla: 1 grande, picada groseramente.

Ajo: 3 a 4 dientes frescos.

Perejil fresco: 1 taza (hojas y tallos tiernos).

Cilantro fresco: 1 taza (opcional, pero muy recomendado).

Especias: 1 cda. de comino, 1 cda. de coriandro molido, sal y pimienta negra a gusto.

Polvo de hornear: 1 cdita. (para dar ligereza).

Harina de garbanzos o harina común: 2 cdas. (solo si la mezcla está muy húmeda).

Preparación paso a paso de un falafel exquisito

Hidratá los garbanzos: Colocá los garbanzos secos en un bol con abundante agua. Dejalos reposar al menos 24 horas. Escurrilos y secalos muy bien con un repaso o papel de cocina. No los cocines. Procesá los ingredientes: Poné los garbanzos, la cebolla, el ajo, el perejil y el cilantro en una procesadora. Pulsá varias veces hasta obtener una textura de arena gruesa. Evitá convertirlo en un puré pastoso. Condimentá: Pasá la mezcla a un bol. Agregá el comino, el coriandro, la sal, la pimienta y el polvo de hornear. Mezclá bien con las manos. Reposo en frío: Cubrí la masa y llevala a la heladera por lo menos 30 a 60 minutos. Este paso es vital para que los sabores se asienten y la mezcla gane firmeza. Armado: Formá pequeñas bolitas o discos del tamaño de una nuez. Si sentís que se desarman, incorporá las cucharadas de harina a la mezcla. Fritura: Calentá abundante aceite neutro en una sartén profunda o cacerola. Freí los falafels en tandas hasta que alcancen un color marrón dorado y crocante (unos 3-4 minutos). Escurrilos sobre papel absorbente.

Paso a paso bien explicado para que el falafel te salga firme, sabroso y nada aceitoso.

Tips para un falafel profesional

Textura: Si procesás demasiado la mezcla, quedará pesada. Buscá ese punto granulado que permite que el aceite circule y los cocine parejo.

Acompañamiento: Servilos dentro de un pan pita caliente con salsa tahini (pasta de sésamo, limón y agua), rodajas de tomate, pepino y un poco de repollo picado.

Versión al horno: Si preferís evitar la fritura, pincelalos con aceite de oliva y hornealos a 200°C durante 20-25 minutos, dándoles la vuelta a mitad de cocción. No quedan igual de crocantes, pero son más livianos.

El falafel casero es de esas recetas que, una vez que le agarrás la mano, no dejás de hacer. Es económico, rinde un montón y queda espectacular tanto como plato principal o para picar. Además, podés freezarlos ya formados y tener siempre a mano.