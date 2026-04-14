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Martes, 14 de abril de 2026

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Los 7 pasos para hacer una docena de empanadas de verdura sin complicaciones

Las empanadas de verduras son una opción rica, económica y perfecta para cualquier ocasión porque se pueden preparar con 10 ingredientes y en solo 7 pasos simples.

Las empanadas de verduras son una de esas recetas que combinan lo mejor de la cocina casera: sabor, simpleza y versatilidad. Ideales para quienes buscan una alternativa sin carne, pero igual de contundente, se ganaron un lugar en la mesa argentina, ya sea para una cena liviana, un almuerzo rápido o incluso para llevar en la vianda.

Aunque las empanadas son un ícono de la gastronomía nacional, sus versiones vegetarianas fueron creciendo con el tiempo, incorporando ingredientes frescos y combinaciones cada vez más sabrosas. Desde la clásica de acelga hasta mezclas con zapallo, choclo o berenjena, las posibilidades son infinitas y siempre tentadoras.

En esta receta vamos a detallar cómo hacer empanadas de verduras bien caseras, con un relleno jugoso y lleno de sabor, y una masa doradita que invita a comer una... y otra más. Quedan espectaculares y son perfectas para compartir.

De la tradición criolla a la cocina actual

Las empanadas tienen raíces que se remontan a la cocina árabe y española, donde ya se preparaban masas rellenas que luego viajaron a América durante la colonización. En Argentina, cada provincia desarrolló su propia versión, muchas veces con carne como protagonista.

Sin embargo, con el paso del tiempo y los cambios en los hábitos alimenticios, las empanadas de verduras se volvieron una opción cada vez más popular. Aprovechan ingredientes accesibles y permiten jugar con los sabores sin perder ese espíritu bien casero que las hace irresistibles.

Las empanadas de verduras son una opción rica, económica y perfecta para cualquier ocasión.
Las empanadas de verduras son una opción rica, económica y perfecta para cualquier ocasión.

Ingredientes para unas 12 empanadas bien rellenas: 

  • 12 tapas de empanadas (pueden ser para horno o fritas) 
  • 1 atado de acelga (o espinaca) 
  • 1 cebolla grande 
  • 1/2 morrón rojo 
  • 2 dientes de ajo 
  • 1 zanahoria mediana rallada 
  • 2 cucharadas de aceite 
  • 2 huevos 
  • 100 g de queso cremoso o mozzarella 
  • Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

Paso a paso para lograr un relleno sabroso, jugoso y bien equilibrado

  1. Prepará las verduras correctamente para evitar exceso de agua
    Lavá bien la acelga o espinaca, retirales los tallos más duros y hervilas apenas unos minutos. Después escurrilas MUY bien (esto es clave) y picalas finito. Si queda agua, te va a arruinar el relleno.
  2. Armá una base de sabor con cebolla, morrón y ajo
    Picá la cebolla, el morrón y el ajo. En una sartén con aceite, rehogá primero la cebolla hasta que esté transparente. Sumá el morrón y el ajo, y cociná unos minutos más hasta que todo esté bien fragante.
  3. Incorporá las verduras y potenciá el gusto
    Agregá la zanahoria rallada y la acelga picada. Mezclá bien y cociná unos minutos para que se integren los sabores. Condimentá con sal, pimienta y un toque de nuez moscada, que le queda espectacular.
  4. Sumá los huevos para darle cuerpo al relleno
    Retirá del fuego y dejá entibiar. Después agregá los huevos crudos y mezclá bien. Esto va a ayudar a que el relleno quede más firme una vez cocido.
  5. Agregá el queso para ese toque irresistible
    Cortá el queso en cubitos y mezclalo con el relleno. Cuando se derrite en el horno, queda cremoso y le da un plus tremendo.
  6. Armá las empanadas sin que se rompan
    Colocá una cucharada generosa de relleno en cada tapa. Cerralas bien, presionando los bordes y haciendo el repulgue (o con tenedor, si querés algo más simple).
  7. Horneá hasta que estén doradas y tentadoras
    Llevalas a horno precalentado a 180°C durante unos 20-25 minutos, o hasta que estén doraditas. También podés pincelarlas con huevo antes para que queden más brillantes.
Receta de empanadas de verduras bien caseras, con un relleno jugoso y lleno de sabor.
Receta de empanadas de verduras bien caseras, con un relleno jugoso y lleno de sabor.

El toque final: cómo servirlas y qué variantes podés probar

Las empanadas de verduras son una opción práctica, rica y rendidora que nunca falla. Podés servirlas recién salidas del horno, acompañadas con una ensalada fresca o incluso con alguna salsita tipo criolla o yogur condimentado.

Si te copó la receta, podés probar otras versiones: sumar choclo para una onda más dulce, incorporar berenjena asada para un sabor más intenso o usar ricota en lugar de queso cremoso para una textura distinta. Incluso podés hacerlas veganas reemplazando el huevo por un ligue con harina de garbanzo y usando queso vegetal.


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