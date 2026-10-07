Matambre a la fugazzetta, una receta bien argentina que queda tierna, jugosa y llena de sabor

El matambre ocupa un lugar privilegiado entre los clásicos de la gastronomía argentina.

A la parrilla, arrollado o cubierto con salsa y queso, este corte permite preparar platos abundantes que son ideales para compartir.

Para darle una vuelta diferente, aparece una combinación que difícilmente falle: fugazzeta.

El resultado es una preparación jugosa, cubierta con abundante mozzarella y cebolla, perfecta para sorprender durante un almuerzo o una cena.

Controlar la temperatura y respetar los tiempos de cocción son dos secretos fundamentales para conseguir una carne tierna y jugosa.

Ingredientes para 4 a 6 personas

1 matambre vacuno de aproximadamente 1,2 a 1,5 kg

500 g de mozzarella

3 cebollas grandes

2 dientes de ajo

150 ml de leche

1 cucharadita de orégano

Aceite de oliva o girasol

Sal y pimienta a gusto

Perejil fresco, opcional

Carne, mozzarella, cebolla y algunos condimentos son la base para preparar este plato abundante y lleno de sabor.

Preparación paso a paso

1. Preparar la carne:

Extender el matambre sobre una tabla con la grasa hacia arriba y retirar únicamente los excesos más gruesos.

Condimentar de ambos lados con sal, pimienta y los dientes de ajo bien picados.

2. Tiernizarlo:

Colocarlo en una fuente profunda, agregar la leche y dejarlo reposar durante al menos 30 minutos. Este paso ayuda a conseguir una textura más tierna antes de llevarlo a la cocción.

3. Cocinar el matambre:

Retirar el exceso de líquido y acomodarlo sobre una placa con la grasa hacia abajo.

Cubrir con papel aluminio y cocinar en horno precalentado a 180 °C durante unos 45 minutos, controlando que no se seque.

4. Preparar la cebolla:

Mientras tanto, cortar las cebollas en pluma fina.

Cocinarlas en una sartén con un chorrito de aceite a fuego medio hasta que comiencen a ablandarse y queden ligeramente transparentes.

Salpimentar.

5. Agregar la cobertura:

Retirar el papel aluminio y distribuir sobre toda la superficie la mozzarella rallada o cortada en pequeños trozos.

Cubrir generosamente con la cebolla y terminar con orégano.

6. Gratinar:

Subir el horno a 200 °C y cocinar entre 10 y 15 minutos más, hasta que el queso esté completamente fundido y comience a dorarse.

7. Servir:

Dejar reposar unos minutos antes de cortar.

Se puede terminar con perejil fresco y acompañar con papas, ensalada o vegetales asados.

La cobertura se incorpora durante la última etapa para conseguir queso bien fundido y cebolla ligeramente dorada.

Consejos para que quede tierno y jugoso