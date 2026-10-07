REVERSIÓN
Matambre a la fugazzetta, una receta bien argentina que queda tierna, jugosa y llena de sabor
Con abundante mozzarella y cebolla, esta preparación es ideal para sorprender con un plato casero, rendidor y fácil de hacer.
El matambre ocupa un lugar privilegiado entre los clásicos de la gastronomía argentina.
A la parrilla, arrollado o cubierto con salsa y queso, este corte permite preparar platos abundantes que son ideales para compartir.
Para darle una vuelta diferente, aparece una combinación que difícilmente falle: fugazzeta.
El resultado es una preparación jugosa, cubierta con abundante mozzarella y cebolla, perfecta para sorprender durante un almuerzo o una cena.
Ingredientes para 4 a 6 personas
Preparación paso a paso
1. Preparar la carne:
- Extender el matambre sobre una tabla con la grasa hacia arriba y retirar únicamente los excesos más gruesos.
- Condimentar de ambos lados con sal, pimienta y los dientes de ajo bien picados.
2. Tiernizarlo:
- Colocarlo en una fuente profunda, agregar la leche y dejarlo reposar durante al menos 30 minutos. Este paso ayuda a conseguir una textura más tierna antes de llevarlo a la cocción.
3. Cocinar el matambre:
- Retirar el exceso de líquido y acomodarlo sobre una placa con la grasa hacia abajo.
- Cubrir con papel aluminio y cocinar en horno precalentado a 180 °C durante unos 45 minutos, controlando que no se seque.
4. Preparar la cebolla:
- Mientras tanto, cortar las cebollas en pluma fina.
- Cocinarlas en una sartén con un chorrito de aceite a fuego medio hasta que comiencen a ablandarse y queden ligeramente transparentes.
- Salpimentar.
5. Agregar la cobertura:
- Retirar el papel aluminio y distribuir sobre toda la superficie la mozzarella rallada o cortada en pequeños trozos.
- Cubrir generosamente con la cebolla y terminar con orégano.
6. Gratinar:
- Subir el horno a 200 °C y cocinar entre 10 y 15 minutos más, hasta que el queso esté completamente fundido y comience a dorarse.
7. Servir:
- Dejar reposar unos minutos antes de cortar.
- Se puede terminar con perejil fresco y acompañar con papas, ensalada o vegetales asados.
Consejos para que quede tierno y jugoso
- Un punto fundamental es no retirar toda la grasa, ya que ayuda a conservar la humedad durante la cocción.
- Conviene evitar temperaturas excesivamente altas durante la primera etapa para impedir que la carne se endurezca.
- La cebolla puede cocinarse previamente para conseguir un resultado más suave y dulce.
- Para quienes prefieren un sabor más intenso, otra alternativa es colocarla cruda y bien fina antes del gratinado.
- También es importante no apurarse al cortarlo. Dejar reposar el matambre entre 5 y 10 minutos después de retirarlo del horno permite conservar mejor sus jugos.