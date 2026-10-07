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Miércoles, 7 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
REVERSIÓN

Matambre a la fugazzetta, una receta bien argentina que queda tierna, jugosa y llena de sabor

Con abundante mozzarella y cebolla, esta preparación es ideal para sorprender con un plato casero, rendidor y fácil de hacer.

Maia Burczynsky
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El matambre ocupa un lugar privilegiado entre los clásicos de la gastronomía argentina. 

A la parrilla, arrollado o cubierto con salsa y queso, este corte permite preparar platos abundantes que son ideales para compartir.

Para darle una vuelta diferente, aparece una combinación que difícilmente falle: fugazzeta

El resultado es una preparación jugosa, cubierta con abundante mozzarella y cebolla, perfecta para sorprender durante un almuerzo o una cena.

&nbsp;Controlar la temperatura y respetar los tiempos de cocción son dos secretos fundamentales para conseguir una carne tierna y jugosa.&nbsp;
 Controlar la temperatura y respetar los tiempos de cocción son dos secretos fundamentales para conseguir una carne tierna y jugosa. 

Ingredientes para 4 a 6 personas 

  • 1 matambre vacuno de aproximadamente 1,2 a 1,5 kg
  • 500 g de mozzarella
  • 3 cebollas grandes
  • 2 dientes de ajo
  • 150 ml de leche
  • 1 cucharadita de orégano
  • Aceite de oliva o girasol
  • Sal y pimienta a gusto
  • Perejil fresco, opcional
    • &nbsp;Carne, mozzarella, cebolla y algunos condimentos son la base para preparar este plato abundante y lleno de sabor.&nbsp;
     Carne, mozzarella, cebolla y algunos condimentos son la base para preparar este plato abundante y lleno de sabor. 

    Preparación paso a paso 

    1. Preparar la carne:

    • Extender el matambre sobre una tabla con la grasa hacia arriba y retirar únicamente los excesos más gruesos. 
    • Condimentar de ambos lados con sal, pimienta y los dientes de ajo bien picados.

    2. Tiernizarlo: 

    • Colocarlo en una fuente profunda, agregar la leche y dejarlo reposar durante al menos 30 minutos. Este paso ayuda a conseguir una textura más tierna antes de llevarlo a la cocción.

    3. Cocinar el matambre:

    • Retirar el exceso de líquido y acomodarlo sobre una placa con la grasa hacia abajo. 
    • Cubrir con papel aluminio y cocinar en horno precalentado a 180 °C durante unos 45 minutos, controlando que no se seque.

    4. Preparar la cebolla: 

    • Mientras tanto, cortar las cebollas en pluma fina. 
    • Cocinarlas en una sartén con un chorrito de aceite a fuego medio hasta que comiencen a ablandarse y queden ligeramente transparentes. 
    • Salpimentar.

    5. Agregar la cobertura: 

    • Retirar el papel aluminio y distribuir sobre toda la superficie la mozzarella rallada o cortada en pequeños trozos. 
    • Cubrir generosamente con la cebolla y terminar con orégano.

    6. Gratinar: 

    • Subir el horno a 200 °C y cocinar entre 10 y 15 minutos más, hasta que el queso esté completamente fundido y comience a dorarse.

    7. Servir: 

    • Dejar reposar unos minutos antes de cortar. 
    • Se puede terminar con perejil fresco y acompañar con papas, ensalada o vegetales asados.
    &nbsp;La cobertura se incorpora durante la última etapa para conseguir queso bien fundido y cebolla ligeramente dorada.&nbsp;
     La cobertura se incorpora durante la última etapa para conseguir queso bien fundido y cebolla ligeramente dorada. 

    Consejos para que quede tierno y jugoso 

    • Un punto fundamental es no retirar toda la grasa, ya que ayuda a conservar la humedad durante la cocción. 
    • Conviene evitar temperaturas excesivamente altas durante la primera etapa para impedir que la carne se endurezca.
    • La cebolla puede cocinarse previamente para conseguir un resultado más suave y dulce. 
    • Para quienes prefieren un sabor más intenso, otra alternativa es colocarla cruda y bien fina antes del gratinado.
    • También es importante no apurarse al cortarlo. Dejar reposar el matambre entre 5 y 10 minutos después de retirarlo del horno permite conservar mejor sus jugos.
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