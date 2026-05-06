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Miércoles, 6 de mayo de 2026

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Nevares apuesta fuerte al pan y lanza su primera campaña nacional: "Pan a precio de pan"

Con una inversión millonaria en tecnología y producción, la compañía busca posicionarse como un nuevo jugador clave en la mesa de los argentinos, combinando calidad y accesibilidad en una categoría altamente competitiva.

En un contexto donde el precio de los alimentos es una de las principales preocupaciones de los consumidores, Nevares da un paso estratégico en su crecimiento y desembarca con fuerza en el mercado del pan de mesa, con una propuesta clara: ofrecer un producto de calidad a un precio que vale la mitad que los lideres de la categoría.

El lanzamiento forma parte de un plan de expansión más amplio de la compañía, que busca consolidarse como una empresa integral de alimentos, ampliando su presencia más allá de su histórico liderazgo en el segmento de golosinas.

Para este nuevo negocio, Nevares realizó una inversión cercana a los USD 8 millones en tecnología de origen europeo, destinada a su planta ubicada en Carlos Keen (Luján), donde ya operan dos líneas de producción de última generación.

Nevares apuesta fuerte al pan y lanza su primera campaña nacional: "Pan a precio de pan"

Un producto pensado para todos los días

La nueva línea de pan Nevares incluye distintas variedades que apuntan a acompañar los principales momentos de consumo de los hogares argentinos: desayunos, almuerzos, meriendas y comidas rápidas, todas a través de pan de mesa blanco, pan con salvado, pan de hamburguesa y pancho.

Nevares apuesta fuerte al pan y lanza su primera campaña nacional: "Pan a precio de pan"

"El objetivo es claro: desarrollar un producto masivo, de excelente calidad, que pueda estar presente todos los días en la mesa de las familias", explica Matías Cordero, Director Comercial de Nevares.

Pan a precio de pan: una campaña con personalidad.

Desde el 15 de abril, Nevares presenta su primera campaña de comunicación para la categoría, bajo el concepto "Pan a precio de pan".

Lejos de los discursos tradicionales de la categoría, Nevares lanza una campaña con una postura clara: el pan no es un lujo.
Bajo el concepto "Pan a precio de pan", la marca pone en discusión el precio del producto más cotidiano de la mesa argentina.

A través de piezas en vía pública, radio, pnts y medios digitales, la marca busca recuperar el sentido común en la categoría, con un mensaje directo y contundente que combina humor, ironía y cercanía.

"Queremos volver a poner al pan en su lugar: un alimento cotidiano, rico y de calidad, que no debería sentirse como un lujo", señala Matías Cordero.

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