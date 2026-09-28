No puede faltar en la parrilla: el corte de carne que cuesta $5.600 y es un clásico del asado

Para ahorrar en el asado, hay un corte de carne que se destaca por ser sabroso, rendidor y quedar muy bien a la parrilla. Es una opción que permite preparar una buena cantidad de comida y que, con una cocción adecuada, logra una textura tierna y jugosa.

Además, quienes aprovechen el 20% de descuento de Cuenta DNI pueden conseguirlo por $5.600. El beneficio permite bajar el costo de una compra que puede rendir para varias porciones y es una alternativa para cuidar el bolsillo sin dejar de lado un clásico de la parrilla.

¿Cuál es el clásico corte de carne que nunca falla en el asado?





¿Cuál es el clásico corte que nunca falla en el asado?

La falda de ternera es un corte ubicado en la zona inferior del animal, conocido por tener fibras largas y una cantidad de grasa que aporta sabor durante la cocción.

Es una carne de textura firme que puede quedar muy tierna cuando se cocina durante el tiempo adecuado, especialmente a fuego bajo. Una de sus principales características es que se adapta a diferentes preparaciones.

Además de ser una opción habitual para la parrilla, puede utilizarse en guisos, estofados, pucheros y otras recetas que requieren una cocción más prolongada.

También puede cocinarse al horno, acompañada de verduras y distintos condimentos. En cuanto a sus beneficios, aporta proteínas de buena calidad, necesarias para el mantenimiento y desarrollo de los músculos, además de hierro, zinc y vitaminas del grupo B.

También contiene grasas, por lo que su aporte calórico puede ser mayor que el de otros cortes más magros. Como parte de una alimentación variada, puede incorporarse en porciones equilibradas y acompañada de verduras u otras guarniciones.

¿Cómo conseguir la falda de ternera por $5.600?





El precio de la falda de ternera en supermercados y carnicerías ronda los $6.999. Sin embargo, quienes aprovechen el descuento del 20% de Cuenta DNI, disponible de lunes a viernes, pueden acceder a un reintegro de $1.399,80 y terminar pagando alrededor de $5.599,20 por el corte.

Para obtener el descuento, es necesario abonar la compra con Cuenta DNI mediante alguna de las opciones habilitadas. Entre ellas se encuentran "Pagar QR" con débito en cuenta, "Link de Pago" y "Clave DNI" en terminales Posnet, además de los pagos realizados a través de Cuenta DNI Comercios.

El beneficio no alcanza a las operaciones efectuadas con tarjetas de crédito o débito vinculadas a la billetera, transferencias bancarias ni pagos mediante códigos QR de otras aplicaciones, como Mercado Pago.