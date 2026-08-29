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Sábado, 29 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
IMPERDIBLES

Ñoquis de ricota para el 29: el secreto para que salgan suaves, livianos y con pocos ingredientes

Cada 29 del mes la tradición manda comer ñoquis, y esta versión con queso en lugar de papa promete un plato liviano, sin harina de más y listo en menos de una hora.

Dayra, Arellano
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En lugar de la clásica masa de papa, esta receta de ñoquis de ricota ofrece una alternativa mucho más liviana y rápida de preparar. Se hace con pocos ingredientes, no se desarma durante la cocción y queda lista en un tiempo récord, ideal para quienes quieren respetar la tradición sin pasar toda la tarde en la cocina.

La costumbre de comer ñoquis los días 29 tiene su origen en la práctica popular de acompañar el plato con un billete debajo, con la esperanza de que el dinero no falte hasta fin de mes.

Ñoquis del 29: los ingredientes que necesitás para no fallar

  • 500 gramos de ricota, bien escurrida.
  • 1 huevo.
  • 225 gramos de harina 0000.
  • Sal, a gusto.
  • Pimienta, a gusto.
  • Nuez moscada, a gusto.

&nbsp;En lugar de la clásica masa de papa, esta receta de ñoquis de ricota ofrece una alternativa mucho más liviana y rápida de preparar.
 En lugar de la clásica masa de papa, esta receta de ñoquis de ricota ofrece una alternativa mucho más liviana y rápida de preparar.

Así se arman los ñoquis de ricota, paso a paso

  1. Escurrir bien la ricota para quitarle el exceso de suero. Colocarla en un bol junto al huevo, la sal, la pimienta y la nuez moscada, y mezclar hasta integrar.
  2. Incorporar la harina de a poco hasta formar una masa blanda pero manejable. Amasar unos minutos, cubrir con un repasador y dejar descansar 15 minutos.
  3. Espolvorear la mesada con harina y formar los bollitos con las manos, dándoles la forma tradicional de ñoqui.
  4. Dejar orear la preparación durante 20 minutos antes de cocinar. Hervir en agua con sal hasta que los ñoquis suban a la superficie.

Los trucos infalibles que nadie te cuenta

La cantidad exacta de harina puede variar según la humedad de la ricota y el tamaño del huevo, así que conviene incorporarla de a poco.

La masa está lista cuando deja de pegarse en los dedos, aunque va a mantener una textura más rústica que la de los ñoquis de papa tradicionales.

Como acompañamiento, una salsa de queso azul funciona perfecto. Se prepara derritiendo 120 gramos de queso gorgonzola o roquefort junto con 150 mililitros de leche a baño maría; se procesa con mixer, se condimenta con pimienta y se termina con nueces picadas por encima.

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