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Palmeritas de queso con masa de tarta: la receta fácil y crocante para acompañar los mates de la tarde

Doradas por fuera y llenas de sabor, se preparan con ingredientes baratos y permiten sumar algo diferente a la mesa durante el desayuno o merienda.

MBurczynsky
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La merienda es uno de esos momentos del día en los que aparece el antojo de comer algo rico para hacer una pausa y recuperar energías.

 Aunque las preparaciones dulces suelen ocupar un lugar privilegiado, también existen opciones saladas, fáciles y rápidas que permiten salir de las alternativas de siempre.

Un acompañante infalible para una ronda de mate son las palmeritas de queso, una nueva versión del clásico que se destaca por su textura crocante y su intenso sabor. 

Además, requieren pocos ingredientes y pueden prepararse sin demasiadas complicaciones, incluso para quienes no tienen mucha experiencia en la cocina.

&nbsp;Fáciles de preparar y con una textura irresistible, son una opción perfecta para disfrutar durante la tarde sin pasar demasiado tiempo en la cocina.&nbsp;
 Fáciles de preparar y con una textura irresistible, son una opción perfecta para disfrutar durante la tarde sin pasar demasiado tiempo en la cocina. 

Receta de palmeritas de queso: ingredientes

Para preparar aproximadamente 15 a 20 unidades se necesita:

  • 1 tapa rectangular de masa de hojaldre.
  • 150 gramos de queso rallado o en hebras.
  • 1 huevo.
  • Pimienta a gusto.
  • Orégano, provenzal o pimentón, opcional.


&nbsp;Con masa de hojaldre, queso y unos pocos productos más se puede preparar una opción casera ideal para la tarde.&nbsp;
 Con masa de hojaldre, queso y unos pocos productos más se puede preparar una opción casera ideal para la tarde. 

Cómo hacer palmeritas de queso paso a paso

  1. Preparar la masa. Retirar el hojaldre de la heladera unos minutos antes de comenzar para que resulte más sencillo manipularlo. Extenderlo sobre una superficie limpia manteniendo su forma rectangular.
  2. Agregar el queso. Distribuir el queso rallado o en hebras sobre toda la superficie, procurando formar una capa pareja. En este momento también se puede sumar pimienta, orégano, provenzal o pimentón para aportar más sabor.
  3. Presionar el relleno. Pasar suavemente un palo de amasar o presionar con las manos para conseguir que el queso quede adherido a la masa y no se desprenda al enrollarla.
  4. Formar las palmeritas. Tomar uno de los extremos más largos de la masa y enrollarlo hacia el centro. Repetir el procedimiento desde el extremo opuesto hasta conseguir que ambos rollos se encuentren en la mitad.
  5. Enfriar antes de cortar. Llevar el rollo a la heladera durante unos 15 a 20 minutos. Este paso ayuda a que la masa quede firme y permite obtener cortes más prolijos.
  6. Cortar las porciones. Con un cuchillo afilado, cortar rodajas de aproximadamente 1,5 centímetros de grosor. Acomodarlas sobre una placa para horno cubierta con papel manteca, dejando cierta separación entre ellas porque el hojaldre crecerá durante la cocción.
  7. Pincelar. Batir el huevo y pincelar suavemente la superficie de cada pieza. Esto permitirá conseguir un acabado más dorado y atractivo.
  8. Hornear. Cocinar en horno precalentado a 200 °C durante aproximadamente 15 a 20 minutos, o hasta que el hojaldre esté inflado y las palmeritas tengan un tono dorado. El tiempo puede variar según cada horno.
  9. Dejar reposar. Retirar la bandeja y esperar algunos minutos antes de servir. Al bajar ligeramente la temperatura, el hojaldre terminará de adquirir su característica textura crocante.
Palmeritas de queso con masa de tarta: la receta fácil y crocante para acompañar los mates de la tarde

Consejos para que las palmeritas de queso queden perfectas

  • Usar la masa bien fría: ayuda a que el hojaldre conserve sus capas y quede más crocante durante la cocción.

  • No excederse con el relleno: demasiado queso puede escaparse al derretirse y dificultar que mantengan su forma.

  • Presionar suavemente el queso: pasar un palo de amasar permite que se adhiera mejor antes de comenzar a enrollar.

  • Enrollar de manera pareja: llevar ambos extremos hacia el centro procurando que tengan un tamaño similar para conseguir la clásica forma de palmerita.

  • Enfriar antes de cortar: dejar el rollo entre 15 y 20 minutos en la heladera facilita obtener porciones prolijas.

  • Dejar espacio en la fuente: el hojaldre aumenta de tamaño en el horno, por lo que las unidades no deben quedar demasiado juntas.

  • Precalentar bien el horno: una temperatura alta desde el comienzo favorece que la masa se infle y quede dorada.

  • No retirarlas antes de tiempo: conviene esperar hasta que tengan un tono dorado intenso para conseguir una textura bien crocante.

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