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Martes, 22 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
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Pan ciabatta, el clásico de la panadería italiana que es ideal para sánguches o para acompañar cualquier comida

La ciabatta casera se caracteriza por su miga aireada y una corteza fina y crocante. Con un prefermento y unos pocos ingredientes se puede preparar fácilmente en casa.

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 El pan ciabatta es una de las recetas clásicas de la panadería italiana y se destaca por su particular combinación de texturas. Su interior es liviano, húmedo y lleno de grandes alveolos, mientras que la corteza queda fina y crocante.

Además, la ciabatta resulta muy versátil: puede utilizarse para preparar sándwiches, acompañar comidas o simplemente disfrutarse recién horneada con aceite de oliva, quesos o fiambres.

Paso a paso para preparar pan ciabatta

Ingredientes para el fermento:

  • 300 g de harina
  • 300 g de agua
  • 5 g de levadura seca

Ingredientes para la masa:

  • 300 g de harina
  • 8 g de sal
  • 5 g de levadura seca
  • 200 ml de agua
  • 40 g de aceite de oliva


El pan ciabatta es ideal para rellenar con fiambres y vegetales para sándwich, o incluso se puede disfrutar como acompañamiento de pastas y carnes.&nbsp;
El pan ciabatta es ideal para rellenar con fiambres y vegetales para sándwich, o incluso se puede disfrutar como acompañamiento de pastas y carnes. 

Preparación:

  • Para comenzar, mezclá los 300 g de harina, el agua y los 5 g de levadura seca destinados al fermento. Integrá hasta obtener una preparación uniforme y cubrila.
  • Dejá reposar el prefermento en un lugar cálido durante al menos una hora, hasta que se observe que la mezcla aumentó su volumen y presenta signos de fermentación.
  • Cuando falte poco para completar ese descanso, empezá con la masa principal. En un recipiente amplio colocá los otros 300 g de harina, los 5 g de levadura seca restantes y la sal.
  • Sumá de a poco los 200 ml de agua tibia y comenzá a integrar. Luego incorporá el prefermento previamente preparado.
  • Agregá los 40 g de aceite de oliva hacia el final y mezclá hasta que todos los ingredientes queden incorporados. La masa tendrá una consistencia bastante húmeda y pegajosa, que es normal en este tipo de pan.
  • Cubrí el recipiente y dejá fermentar la masa hasta que duplique su tamaño. Para conseguir una miga más abierta y aireada, es importante respetar este proceso y no apurarlo.
  • Una vez que la masa haya levado, volcala con cuidado sobre la mesada. Evitá trabajarla en exceso para no perder las burbujas de aire que se generaron durante la fermentación. 
  • Dividí la preparación en porciones y dales una forma alargada y ligeramente achatada, característica de la ciabatta.
  • Colocá los panes sobre una placa y dejalos reposar unos minutos mientras el horno termina de tomar temperatura.
  • Cociná en horno precalentado a 200 °C durante aproximadamente 10 a 15 minutos, hasta que la superficie esté dorada y la corteza se vea crocante.

Para disfrutarla, la ciabatta puede abrirse al medio y rellenarse con jamón y queso, pollo, verduras grilladas o distintos fiambres. También funciona muy bien como acompañamiento de sopas, pastas, carnes y ensaladas.

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