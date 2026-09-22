Pan ciabatta, el clásico de la panadería italiana que es ideal para sánguches o para acompañar cualquier comida

El pan ciabatta es una de las recetas clásicas de la panadería italiana y se destaca por su particular combinación de texturas. Su interior es liviano, húmedo y lleno de grandes alveolos, mientras que la corteza queda fina y crocante.

Además, la ciabatta resulta muy versátil: puede utilizarse para preparar sándwiches, acompañar comidas o simplemente disfrutarse recién horneada con aceite de oliva, quesos o fiambres.

Paso a paso para preparar pan ciabatta

Ingredientes para el fermento:

300 g de harina

300 g de agua

5 g de levadura seca

Ingredientes para la masa:

300 g de harina

8 g de sal

5 g de levadura seca

200 ml de agua

40 g de aceite de oliva





El pan ciabatta es ideal para rellenar con fiambres y vegetales para sándwich, o incluso se puede disfrutar como acompañamiento de pastas y carnes.

Preparación:

Para comenzar, mezclá los 300 g de harina , el agua y los 5 g de levadura seca destinados al fermento. Integrá hasta obtener una preparación uniforme y cubrila.

, el y los destinados al fermento. Integrá hasta obtener una preparación uniforme y cubrila. Dejá reposar el prefermento en un lugar cálido durante al menos una hora , hasta que se observe que la mezcla aumentó su volumen y presenta signos de fermentación.

, hasta que se observe que la mezcla aumentó su volumen y presenta signos de fermentación. Cuando falte poco para completar ese descanso, empezá con la masa principal. En un recipiente amplio colocá los otros 300 g de harina , los 5 g de levadura seca restantes y la sal .

, los restantes y la . Sumá de a poco los 200 ml de agua tibia y comenzá a integrar. Luego incorporá el prefermento previamente preparado.

y comenzá a integrar. Luego incorporá el prefermento previamente preparado. Agregá los 40 g de aceite de oliva hacia el final y mezclá hasta que todos los ingredientes queden incorporados. La masa tendrá una consistencia bastante húmeda y pegajosa, que es normal en este tipo de pan.

hacia el final y mezclá hasta que todos los ingredientes queden incorporados. La masa tendrá una consistencia bastante húmeda y pegajosa, que es normal en este tipo de pan. Cubrí el recipiente y dejá fermentar la masa hasta que duplique su tamaño . Para conseguir una miga más abierta y aireada, es importante respetar este proceso y no apurarlo.

. Para conseguir una miga más abierta y aireada, es importante respetar este proceso y no apurarlo. Una vez que la masa haya levado, volcala con cuidado sobre la mesada. Evitá trabajarla en exceso para no perder las burbujas de aire que se generaron durante la fermentación.

Dividí la preparación en porciones y dales una forma alargada y ligeramente achatada, característica de la ciabatta.

Colocá los panes sobre una placa y dejalos reposar unos minutos mientras el horno termina de tomar temperatura.

Cociná en horno precalentado a 200 °C durante aproximadamente 10 a 15 minutos, hasta que la superficie esté dorada y la corteza se vea crocante.

Para disfrutarla, la ciabatta puede abrirse al medio y rellenarse con jamón y queso, pollo, verduras grilladas o distintos fiambres. También funciona muy bien como acompañamiento de sopas, pastas, carnes y ensaladas.