RIQUÍSIMO
Pan ciabatta, el clásico de la panadería italiana que es ideal para sánguches o para acompañar cualquier comida
La ciabatta casera se caracteriza por su miga aireada y una corteza fina y crocante. Con un prefermento y unos pocos ingredientes se puede preparar fácilmente en casa.
El pan ciabatta es una de las recetas clásicas de la panadería italiana y se destaca por su particular combinación de texturas. Su interior es liviano, húmedo y lleno de grandes alveolos, mientras que la corteza queda fina y crocante.
Además, la ciabatta resulta muy versátil: puede utilizarse para preparar sándwiches, acompañar comidas o simplemente disfrutarse recién horneada con aceite de oliva, quesos o fiambres.
Paso a paso para preparar pan ciabatta
Ingredientes para el fermento:
- 300 g de harina
- 300 g de agua
- 5 g de levadura seca
Ingredientes para la masa:
- 300 g de harina
- 8 g de sal
- 5 g de levadura seca
- 200 ml de agua
- 40 g de aceite de oliva
Preparación:
- Para comenzar, mezclá los 300 g de harina, el agua y los 5 g de levadura seca destinados al fermento. Integrá hasta obtener una preparación uniforme y cubrila.
- Dejá reposar el prefermento en un lugar cálido durante al menos una hora, hasta que se observe que la mezcla aumentó su volumen y presenta signos de fermentación.
- Cuando falte poco para completar ese descanso, empezá con la masa principal. En un recipiente amplio colocá los otros 300 g de harina, los 5 g de levadura seca restantes y la sal.
- Sumá de a poco los 200 ml de agua tibia y comenzá a integrar. Luego incorporá el prefermento previamente preparado.
- Agregá los 40 g de aceite de oliva hacia el final y mezclá hasta que todos los ingredientes queden incorporados. La masa tendrá una consistencia bastante húmeda y pegajosa, que es normal en este tipo de pan.
- Cubrí el recipiente y dejá fermentar la masa hasta que duplique su tamaño. Para conseguir una miga más abierta y aireada, es importante respetar este proceso y no apurarlo.
- Una vez que la masa haya levado, volcala con cuidado sobre la mesada. Evitá trabajarla en exceso para no perder las burbujas de aire que se generaron durante la fermentación.
- Dividí la preparación en porciones y dales una forma alargada y ligeramente achatada, característica de la ciabatta.
- Colocá los panes sobre una placa y dejalos reposar unos minutos mientras el horno termina de tomar temperatura.
- Cociná en horno precalentado a 200 °C durante aproximadamente 10 a 15 minutos, hasta que la superficie esté dorada y la corteza se vea crocante.
Para disfrutarla, la ciabatta puede abrirse al medio y rellenarse con jamón y queso, pollo, verduras grilladas o distintos fiambres. También funciona muy bien como acompañamiento de sopas, pastas, carnes y ensaladas.