Pan de leche sin harina: la receta saludable que se resuelve en 3 pasos

El mundo de la panadería sin gluten sumó una propuesta que promete conquistar los desayunos, las meriendas y hasta las cenas livianas: el pan de leche sin harina. Se trata de una receta que prescinde por completo de la harina tradicional y que, con solo tres ingredientes, logra un resultado esponjoso en tiempo récord.

La simplicidad de su preparación la convierte en una opción ideal para quienes buscan alternativas sin gluten, ya sea por celiaquía o por elección alimentaria. Además, admite variantes sin lactosa, lo que la vuelve todavía más versátil para distintas dietas.

Ingredientes para media docena de pancitos

Para obtener 6 pancitos medianos, la proporción de ingredientes es la siguiente:

2 huevos

2 cucharaditas de polvo para hornear sin gluten

sin gluten 12 cucharadas de leche en polvo (entera, descremada o deslactosada)



Importante: la leche en polvo debe usarse siempre en su forma sólida. Nunca hay que reemplazarla por leche líquida, porque eso arruina por completo la textura de la masa.

Paso a paso: cómo hacer pan de leche sin harina