Pan de leche sin harina: la receta saludable que se resuelve en 3 pasos
Una alternativa sin gluten y apta para intolerantes a la lactosa que se prepara con solo tres ingredientes de cocina y se cocina en apenas diez minutos de horno.
El mundo de la panadería sin gluten sumó una propuesta que promete conquistar los desayunos, las meriendas y hasta las cenas livianas: el pan de leche sin harina. Se trata de una receta que prescinde por completo de la harina tradicional y que, con solo tres ingredientes, logra un resultado esponjoso en tiempo récord.
La simplicidad de su preparación la convierte en una opción ideal para quienes buscan alternativas sin gluten, ya sea por celiaquía o por elección alimentaria. Además, admite variantes sin lactosa, lo que la vuelve todavía más versátil para distintas dietas.
Ingredientes para media docena de pancitos
Para obtener 6 pancitos medianos, la proporción de ingredientes es la siguiente:
- 2 huevos
- 2 cucharaditas de polvo para hornear sin gluten
- 12 cucharadas de leche en polvo (entera, descremada o deslactosada)
Importante: la leche en polvo debe usarse siempre en su forma sólida. Nunca hay que reemplazarla por leche líquida, porque eso arruina por completo la textura de la masa.
Paso a paso: cómo hacer pan de leche sin harina
- En un recipiente, batir los huevos junto con el polvo para hornear hasta integrarlos sin grumos.
- Incorporar de a poco la leche en polvo, sin dejar de mezclar, hasta lograr una pasta homogénea y algo chiclosa.
- Pasar de batidor a espátula para terminar de unir la mezcla: no se puede amasar con las manos.
- Con dos cucharas, tomar porciones y acomodarlas en una fuente con silicona o papel manteca.
- Humedecer una cuchara para alisar bordes y superficie, si se busca mejor presentación.
- Hornear a 180 °C durante diez minutos, controlando desde los cinco para que no se pasen de cocción.